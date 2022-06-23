7/1香港回歸25周年，新任特首李家超內閣將成為中共駐港的紀律部隊

香港新任特首將在7月1日走馬上任，而今年又正值香港回歸中國的第25周年，這對中國來說是推行一國兩制後的重要里程碑，當然如何營造祖國的偉大，主動權仍緊緊掌握在北京當局手上；又加上今年是中共二十大的開局之年，這對已經建黨百年的專制政權來說，如何彰顯制度的優越性，北京當局對香港新人新政有所期待。

李家超內閣，猶如中共駐港的紀律部隊

不過，警政系統出身的李家超，以他在2019年反送中運動的強硬手段來看，強化對香港的管制，勢必會對這個國際城市帶來影響，國際社會也勢必會齊聲撻伐，中共如何藉由李家超的執政，來詮釋一國兩制的內涵，恐怕是未來觀察香港情勢發展的關鍵所在，尤其是早已名不符實的港人高度自治，北京當局又會如何自圓其說？

近日，中國國務院批准了新的港府內閣名單，外界關注的是，這份名單將會決定香港未來的走向，果不其然，北京當局為了要落實從嚴治港的路線，香港新內閣名單中，財政司、律政司、政務司、警務處、保安局等人事安排都是北京欽點的人選，可以說，這都是可以和李家超配合的一時之選，不但具紀律部隊的武官色彩，反映出未來以國安為重的治港模式。

李家超能順利接任新特首一職，在沒有其他競爭對手的情形下當選，這背後絕對是北京當局的意思，換句話說，李家超所籌組的內閣團隊，並非是他一人可以領導的特區政府，而是由中共為他量身訂做的執政班子，雖然沿用了林鄭月娥的班底，但也有不少被拔擢晉身的人選。

說白了，未來北京中央直接下達指令的作法會愈來愈頻繁，而李家超也只能完全聽命上意行事。

其實，李家超擔綱特首一位，對中共的意義在於打造「愛國者治港」的樣板，那麼所有的內閣成員也必定要符合這樣的套路，既然已完全封堵泛民主派人士的參政權，再加上隨時可以挾「國安」為由，來為異議分子貼上勾結境外勢力及顛覆政權的標籤，那麼香港要重現過去街頭抗爭的盛況已不太可能。

李家超的主要任務，首先是要恢復社會穩定，打造香港成為符合專制統治下的穩定氛圍，其次便是消弭任何妄議中央的反對勢力。