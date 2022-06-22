2022/06/22,
影劇

兒童實境節目《叫我野孩子》製作人：在可控制的危險中，讓孩子勇闖大自然吧！

兒童實境節目《叫我野孩子》製作人：在可控制的危險中，讓孩子勇闖大自然吧！
Photo Credit: 大逆光影音製作提供

我們想讓你知道的是

我發現《叫我野孩子》不只是一個節目而已，透過觀眾的回饋與迴響，它逐漸成為一個倡議，倡議的範疇甚至不拘泥在某一個點上，而是每個人透過和自身經驗的撞擊，產生出各自的火花。

文：陳芝安（《叫我野孩子》製作人）

兒童實境節目《叫我野孩子》上架不到一個月，我們就登上了LINE TV排行榜第一名，點閱數破百萬。一個只有素人沒有明星、內容完全不以娛樂性出發的兒童節目有這樣的成績，引起了台灣媒體圈不少的討論。

但大家一定不知道，我們吃了多少閉門羹，甚至灰心喪志的無法理解，為什麼不管商業、非商業的頻道都不願意給機會？其中聽過最令我震撼的理由是：「你們的節目太優質，不適合我們頻道播出。」

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Photo Credit: 大逆光影音製作提供

《叫我野孩子》以人類取得食物的發展軌跡為背景，一共製作八集節目，包含採集、狩獵、靠海生活、小島人生、種稻、農家、魚塭、冬天的滋味。

設計這個節目的初衷，本來只是想解決自己的切身之痛，因為看到自己10歲的侄子沉迷3C無法自拔，我發現只要帶他接近大自然，3C成癮的症狀就會暫時解除，這給我一個靈感，為什麼不能發展成一個節目呢？

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Photo Credit: 大逆光影音製作提供

但刻板印象中的兒童節目大多是語氣高亢、歡樂繽紛，要不就是大人有強烈的價值觀要告知。我們一直覺得這樣的節目，孩子比較像「道具」，被我們安排在恰如其分的位置上表演，沒有人真正關心孩子喜歡什麼、討厭什麼、煩惱什麼、害怕什麼。

長年的紀錄片訓練讓我們在拍攝《叫我野孩子》的過程中，除了帶孩子勇闖大自然，也貼近每個孩子的內心，激發出了孩子內心非常底層的狀態。

八集節目中我們上山下海，用有強度的方式、親身去體驗人類取得食物的過程，但同時我們也碰觸了課業壓力、社交恐懼、言語霸凌、焦躁不安、內向害羞、媽寶現象、手足情節以及感知力薄弱等議題。

於是這一趟自然的體驗之旅，成了小小年紀的他們一段未曾有過的自我探索之旅，而觀眾也隨著他們的喜怒哀樂反觀自照，彷彿也進行了一趟自我療癒。

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Photo Credit: 大逆光影音製作提供
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Photo Credit: 大逆光影音製作提供

在可控制的危險中，讓孩子勇闖大自然吧！讓孩子徜徉在自然的環境中打開五感，去接受地球母親給我們最寶貴的禮物。當我們習慣在自然裡消磨時光，當我們感覺到被大自然接納，那是一種難以描述的開闊與安全感。這些美好的感受會型塑嶄新的人生觀，也將影響往後人生的每一個判斷。

從事影像工作快三十年了，很意外在《叫我野孩子》看到了節目播出後的各種可能性。以往對我們來說，節目也像消耗品，播完後就塵封在片庫，不太有其他可利用的價值。

但我發現《叫我野孩子》不只是一個節目而已，透過觀眾的回饋與迴響，它逐漸成為一個倡議，倡議的範疇甚至不拘泥在某一個點上，而是每個人透過和自身經驗的撞擊，產生出各自的火花。

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Photo Credit: 大逆光影音製作提供
父母親思考了教養的方式、孩子們發現了探索與動手做的樂趣、原住民教練對部落文化更有信心了、友善環境的農夫漁民看到了場域的價值、環保團體得到新的共鳴、地方創生團隊看到合作的必要性，這些始料未及的影響正在發酵，我們不想讓它熄滅。

父母親思考了教養的方式、孩子們發現了探索與動手做的樂趣、原住民教練對部落文化更有信心了、友善環境的農夫漁民看到了場域的價值、環保團體得到新的共鳴、地方創生團隊看到合作的必要性，這些始料未及的影響正在發酵，我們不想讓它熄滅。

於是我們想化主動為被動，節目不能播完就算了，我們想帶著節目到校園巡迴，親自去和老師、家長、小朋友互動，最珍貴的是影片播完後的討論與集思廣益，大家在感動之餘開始行動，一個看似非主流的價值觀正在蠢蠢欲動。

巡迴放映發起群眾集資，盼走進校園全台傳散

然而，這樣一步一腳印的行動需要經費去推動，需要大家的支持與幫助——我們發起復育台灣野孩子｜《叫我野孩子》校園巡映集資計畫，第一階段集資金額為50萬台幣，從六都小學開始走起，第三階段目標金額希望能集資到500 萬台幣，舉辦100場校園巡映，讓野孩子遍佈台灣各地！

只要多在一個孩子心中播下親近大自然的種籽，就有機會多找回一個台灣野孩子。請你加入我們，一起來「復育台灣野孩子」吧！

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Photo Credit: 大逆光影音製作提供

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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2022/06/07,
科技

危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中

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我們想讓你知道的是

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台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。

為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加

疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。

企業上雲、數位轉型是必然趨勢

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AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案

對初探雲端世界或數位轉型剛起步的使用者來說，常見的迷思不外乎是「資安、費用」兩大項，對此，AWS也都給予真實且有效的回應。AWS作為全球數一數二的雲端供應服務商，資安等級不言而喻，AWS打造的核心基礎架構可滿足軍隊、全球銀行及其他高度機密組織的安全性需求。支援90項安全標準和合規認證，且儲存客戶資料的所有117項AWS服務均提供加密該資料的能力。

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立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅

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  • 地點：線上參加，報名後將收到專屬連結
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