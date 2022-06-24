當代馬戲創作從「奇觀展演」走向「劇場實踐」，如何回歸對「人」本身的關懷？

今（2022）年3月19日至20日，成軍10年有餘的FOCA福爾摩沙馬戲團，在台南水交社文化園區舉辦第一屆Focasa馬戲藝術節。兩天的活動除了有不間斷、同時間於多個場域演出的街頭藝人表演，和節慶必備的文創市集及風格小舖之外，最為人驚豔的，無疑是直徑32公尺的巨型馬戲帳篷「Village-13」，各式各樣大型馬戲輪番上陣，為台灣少有的帳棚式表演劇場畫下歷史的一筆。

在疫情暗潮洶湧的三月份，FOCA福爾摩沙馬戲團選擇在中南部舉行勞師動眾、規模浩瀚的大型表演藝術活動，以一個民間表演藝術團隊而言，實在令人不得不為其精神所折服。其不畏風雨、堅持到底的強健意志無疑為當下的藝文社群打下了一劑強心針。

Photo Credit: FOCA福爾摩沙馬戲團提供 FOCA福爾摩沙馬戲團成功募資買下巨型馬戲棚Village-13，在台南推出首屆FOCASA馬戲藝術節， 棚內將演出作品「馬戲派對」，靈感來自電影《大娛樂家》，讓觀眾一秒置身馬戲世界，演員穿梭其中， 象徵挑戰自我，同時也鼓勵觀眾勇敢追夢。

近幾年當代馬戲成為國內表演藝術界一股強韌的勢力，質量兼豐的作品及團隊逐漸為藝文社群注目。最具組織的比如衛武營國家文化藝文中心於2016年舉辦至今的「衛武營馬戲平台」，持續扶植國內馬戲藝術工作者，媒合國內外各領域的藝術家、製作人、策展人，培育大大小小的當代馬戲創作，並結合群眾參與的展演形式，讓作品得以走出劇場與廣大觀眾接觸、交流。

值得一提的是，當代馬戲創作在劇場實踐的過程中，並不（僅僅）滿足於高超的技巧呈現或是多變的娛樂效果，而是嘗試納入更豐富的文本內涵、拓展更多元的展演形式、以及探索更複雜的觀演關係。

今年上旬，國內團隊陸續發表數部創作邏輯、發展脈絡、呈現形式都各有千秋的當代馬戲製作，為今年春天的藝文環境添加幾分驚喜與話題。本文節選三至五月，三部當代馬戲的小劇場製作，略觀當今國內特技劇場的獨特風貌（以下三部製作依演出時間順序排列）。

圓劇團《手路》：民俗藝陣的華麗轉身，再造當代台式馬戲

圓劇團由出身苗栗通霄的林正宗創立，作品大量的取材自台灣本土民俗藝陣或雜技。今年三月所演出的《手路》自國內碩果僅存，僅見於台南地區的牛犁歌陣、高蹺陣汲取創作素材，選址木柵忠順廟廟埕搭設臨時劇場，以仿效酬神戲的演出形式賦予作品新的意涵。

在廟埕廣場搭建的表演帳棚裡頭，觀眾可以隨意入座甚至移動，而除了專職特技表演的演員，《手路》甚至安插了兩位飾演廟會活動主持人的表演者，僅可能的還原民間野台活動，台上台下獨特的觀演關係。