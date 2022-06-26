為何王品集團不斷推出新品牌？除非你是麥當勞、星巴克，否則免不了要多角化經營
我們想讓你知道的是
以單一品牌挑戰市場潮流成本太高，還是先把部分現有經營資源分配到新品牌，分散資本風險，盡量最大化事業群的可調整幅度，建立靈活的體質，要不然等大家都出發，要再追上就來不及了。
為何不少餐飲服務業跟多年前比，在建立新品牌的態度都變得更積極？無論是以套餐為主，餃子為主，合菜為主的餐飲公司，在這幾年紛紛導入了多樣不同業種的新品牌。例如王品，到2022年4月為止在台灣有22個品牌，而其中有50%的11個品牌都是在2018年之後所設立的。
在前公司曾經跟外籍同事討論過一段有關新品牌的存在意義。為何那時會做這些討論？因為新品牌在初期比較難獲利，所以就會有是不是要把既有品牌先做好，既有品牌也許還有成長空間，是不是要在既有品牌再努力一下等論述。
整理了一下當時在討論時出現的論點，提供在面臨要「集中經營資源」或是「經營資源多角化」抉擇的各位參考。
為何要做新事業的基本邏輯
對啊？做的好好的，為什麼要做新事業？
其實任何事業都會遇到調整、成長、成熟、衰退這四個週期。所以舊事業到一個階段，都有機會進入到衰退的週期，但也不要擔心，進入到衰退期，透過品牌定位的調整後，還是可以有機會再進入全新的事業週期。
然而，並不是每一個進入衰退期的事業都有機會再開創出新的週期，就這樣消失在市場的知名品牌也是存在的。
所以要趁舊品牌還可以生出滾滾現金流的時候，挪用部分資源去發展新品牌，避免舊品牌遇到巨大衝擊，類似像現在疫情整個改變了原有的消費行為，要再去發展新品牌時限制可就更多了。
單一品牌可以闖天下，其實跟市場大小有關係
確實只靠單一品牌創天下的成功案例也不少，像是麥當勞、星巴克等，一個品牌就可以創出百億帝國。但這也需要某些條件的搭配，單一品牌路線成功的比率才會高。
其中一個重要的條件就是市場腹地要大，像是麥當勞或是星巴克等，因為母國的市場夠大，可以讓他們靠單一市場的衆多人口數中，累積相當的資本能量，再擴展到其他海外市場。所以要是你所處的市場腹地不夠大，不選擇多品牌策略，是很難做出規模綜效的。
那市場要怎樣才算大？這個很難說。但要如何才可以說這個市場不小？個人認為人口數要是有達到5000萬人的門檻，單一品牌走天下比較容易，要不然就應該要以多品牌或是多角化經營，才能比較容易達到規模效益。
消費生態改變，分散風險步步為營
電商市場那麼紅，是否要固守實體店鋪版圖？等風向更清晰之後再擴展會比較好嗎？其實要是電商和外送等開始在侵蝕你的實體營業額的話，那你可能更需要做新品牌。
為什麽？理由很簡單，在現在的消費氛圍下，有很高的機會，實體店10%以上的顧客會流到其他原本不在你原本區域，但現在透過電商或是外送進入你地盤的新競爭對手。顧客會會流失的理由是什麽？
其實不是你不好，只是顧客的消費習慣改變了。
當消費習慣改變的時候，要再去請這些顧客再回鍋，除非競爭對手的新服務出現狀況，要不然單靠原本店鋪的努力，是要花很大能量才能再換回來，並且請回來後還是會有再流失的風險。挑戰市場潮流成本太高，還是先把部分現有經營資源分配到新品牌，分散資本風險，盡量最大化事業群的可調整幅度，建立靈活的體質。
這個時代，環境的變化要快也會很快，最少要有適合的車子搭，要不然等大家都出發，要再追上就來不及了。
內部雜音要先搞定，才能走的久
「不是要反對這個新事業，只是覺得......」這樣的言論是否有似曾相識的感覺？
在新品牌的發展途中，在組織內部要聽到類似建議的機率是不低的。在大部分狀況下，建議出發點都是善意的，但為何會讓他們有這種想法？最直接的原因應該就是新事業沒有獲利。有趣的是，只要開始賺錢，風向也有可能會大反轉，變成「為何規模擴張的速度怎麼沒快一點？」
所以獲利是減少新品牌前進阻力的重要因素之一。那要如何減少這類結果出現呢？當然一開始就獲利就是最理想的，但這並不容易。比較務實的做法就是不要擴充太快，初期控制虧損，在小幅虧損中，從部分分類品項中找出獲利方程式，先將這個分類做到獲利之後，累積組織內部的信心，再擴大到其他分類，是減少內部阻力可參考的一個方向。
新品牌的管理費用重要嗎？
品牌變多，管理費用當然也會隨著增加，但管理費用應該不太會變成壓住駱駝的稻草。理由是什麽？因為除非初期沒掌握好擴充不要急的原則，要不然大部份的管理費用應該都會是有限度的固定費用，不至於大幅影響既有品牌的收益。
但也不是說管理費用可控制，就這樣新品牌越開越多——新品牌在初期最該注意的應該不只是費用，而是管理以及修正的機制。隨著品牌業種，品牌業態的不同，品牌經理人的視野要是侷限在小格局，將會很難客觀的跳脫出既有模式，做出更破天荒的路線修正。
而在這個時候，要是品牌的上層沒有有類似守門人機制的管理總部，去監控各個品牌經理人的策略，守門人除了發問之外，更進階的還要適時的給經理人To Do的建議，沒有這個管理總部機制，將很難全盤管控新事業的動向。
雖然要花不少心血以及時間，新品牌才能真正的在市場落地生根，但當這些投資某天在市場開花結果，除了能為企業帶來獲利外，這應也算另類的社會貢獻，像是最近因為疫情，本來以為在家的選擇不多，但還好有這些新品牌進入市場，讓居家生活也可以跟不同元素的餐點結合，讓生活跟多元與便利。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡
我們想讓你知道的是
ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。
來自Lenovo P系列工作站的最新成員ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTXTM獨立顯示卡，擁有易於攜帶的纖薄身段，機身更以永續材質打造，隨時隨地均展現完美效能，為一款兼具輕薄、效能與環保的14吋行動工作站。
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3輕巧高效14吋ISV認證行動工作站
身為專業領域的菁英份子，隨時隨地都面臨工作壓力，因此手邊所使用的工具，扮演著提高工作效率的關鍵角色。Lenovo P系列工作站為菁英階層最值得信賴的選擇，旗下所有產品皆擁有優異性能，同時兼具相當的耐用度，能夠在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士；不僅如此，Lenovo P系列工作站皆通過ISV（Independent Software Vendor）獨立軟體供應商認證，當開啟各種生產力應用程式，都能提供絕佳的穩定性與相容性，讓Lenovo P系列工作站徹底發揮，為用戶達到更好的生產效率。
這次Lenovo P系列工作站帶來全新產品Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，承襲該系列多項優勢於一身，採用最新第12代Intel Core i7處理器，且拜搭載NVIDIA RTXTM獨立顯卡所賜，特別在電腦繪圖、建立3D模型…等作業有出色發揮；然而優異的硬體規格，不過是Lenovo P系列工作站的入門標配，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3更強調輕薄機身與永續環保兩大訴求，將高性能輕巧行動工作站的使用體驗帶到新高度。
厚度17.9mm、重量1.24kg 輕薄機體也有強韌身段
在提高效能的同時兼顧攜帶性，這在設計上無疑充滿難度，然而輕薄機體、強韌身段對Lenovo P系列工作站來說，只是最基本的要求。這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最不可思議的是，竟能將優異功能全部塞進厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg的14吋機箱中，無論是徒手拿著、或放進公事包都「超無感」，讓使用者以最優雅之姿，隨時保有強大的工作效率，由此可見P系列旗下每一代產品都不斷在進化的決心。
儘管標榜輕薄好攜帶，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3沒犧牲應有的耐用度，機身通過MIL-SPEC測試，包括12種軍規級標準與200多項嚴苛的品質測試，從北極荒野到沙漠塵暴、零重力環境到意外濺水掉落都沒問題，畢竟天有不測風雲，尤其在外趴趴走，總有不盡人意時候，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3可靠的堅固機體，能確保在任何環境都能輕鬆搞定關鍵業務專案；此外，在纖薄機體中，配備全面的ThinkShield安全服務套件，提供進階資料加密、生物認證科技、螢幕隱私防護濾鏡讓用戶自訂安全保護功能，為用戶的資訊安全把關。
內建NVIDIA RTXTM獨立顯卡 帶來前所未有的極致性能
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器（14核心、4.8GHz）、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯示卡，無論是運算複雜的繪圖作業、或超吃記憶體的3D建置都游刃有餘。此外， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備16:10比例的14吋FHD螢幕，搭配UHD X-Rite色彩校正功能，能以高亮度、更鮮明對比、更細膩的影像細節，忠實呈現用戶的專業工作內容。
然而，如果希望工作軟體運作順暢，是否通過ISV認證為一大關鍵。ISV指的是「Independent Software Vendor獨立軟體供應商認證」，簡單來講， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3和搭載的專業生產力軟體間經過使用測試和認證，開啟使用應用程式都有令人滿意的穩定度與相容性，無論是用AutoCAD繪製幾何線條、SolidWorks分析複雜的機械輪廓草圖，或用Revit建立資訊量龐大的模型，都能達到最佳化的體驗，再加上NVIDIA RTXTM獨立顯卡加持，讓轉檔和匯出過程更順暢、穩定與省時，向過去卡卡的情形說掰掰！
使用永續材料 符合環保精神
Lenovo P系列工作站產品不斷精進，Lenovo也不忘體現對環境的關懷。Lenovo ThinkPad P14s Gen 3設計上秉持「永續發展」精神，筆電從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，包括喇叭音箱使用97%回收再利用原料（PCC）而製的再造塑膠、電池與變壓器採用再造塑膠製成，包裝更取自90% PCC或可持續發展叢林材料，機身則通過EPEAT 環保與ENERGY STAR 8能源之星標章，同時符合RoHS規範與TCO 9認證，每個環節皆體現永續精神，希望透過以身作則，為地球環保盡最大心力。
隨時隨地 以完美效能賦予工作效率
Lenovo P系列工作站從設計之初，便秉持超越業界標準的堅持態度，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身，無論是學生、專業人士或教育工作者，只要擁有Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，就能隨心所欲自由發揮，輕鬆提高工作與創作效率。