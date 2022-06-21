盧布起死回生狂漲35%成今年全球最強貨幣，俄羅斯央行祭出寬鬆政策因應

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐美國家對俄羅斯制裁力度日益擴大，盧布（Ruble）急速貶值，不過近日它卻成為今年全球最強貨幣，截至昨（20）日漲幅擴大到35%，飆升至7年來新高，展望盧布後市，專家看法分歧相當大。

盧布起死回生，狂漲35%

今（2022）年2月24日，俄羅斯舉兵進攻烏克蘭，盧布一度貶值50%。當時市場投資人如驚弓之鳥，大肆拋售盧布。

俄羅斯央行為了穩定匯率，出手支持禁止信用交易防止投資人追殺做空盧布，甚至動用了外匯存底在貨幣市場收購盧布，但是效果不彰。

根據《CNBC》分析當時莫斯科未能即時穩住盧布很大的原因是，包含美國在內的歐美國家凍結了俄羅斯多達6430億美元（新台幣19兆元）的外匯存底，使其無法穩定匯率。

不過，這樣的貶值趨勢，不到2周後就開始發生變化。3月7日後盧布發生戲劇性變化，盧布觸底並開始強勁反彈，截至昨日盧布飆升至1美元兌55.44盧布，今年迄今漲幅達到35%，是全球貨幣漲幅首位。

其中，財經專家安德魯（Andrew Addison）告訴《BRRON’S》，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）正在贏下這場「貨幣戰爭」。他說，歐洲繼續購買俄羅斯石油使它逃脫過制裁，同時又以低於世界價格方式，找到更多潛在買家。

他預測，盧布在2023年年底將會在飆升60%，這意味現在只是牛市剛開始，它極有可能翻倍到2008年的高點，甚至一路上揚至1998年的水平。

莫斯科正放寬貨幣政策，為正常化作準備

日前，《半島電視台》引述俄羅斯政府的說法指出，盧布一路上升，代表已經度過了國際制裁的窘境，甚至也開始擔心升值將影響俄羅斯的出口競爭力和財政。

根據《BBC》分析，俄羅斯央行一系列的措施成功拉抬盧布，其中包含了：全面禁止境外交易、證券交易、利率從9.5%提高到20%，以及規定1萬美元跨境轉賬和外匯提款上限。

報導稱，莫斯科甚至要求出口商必須3天之內將營業所得外匯的80%兌換成盧布。戰爭爆發後1個月，普亭簽發了紅頭文件，勒令不友好國家用盧布結算天然氣。這些舉措讓資金成功留在俄羅斯國內。

英國薩里大學俄羅斯問題專家、經濟學講師基里爾沙赫諾夫（Kirill Shakhnov）分析，油價持續維持高檔，歐美的制裁也間接導致盧布走強。

目前，俄羅斯利率已經回到戰時初的水準（10%以下），保證金交易也再次開放、80%的外匯規則被取消。

沙赫諾夫認為，歐美制裁措施，在客觀上部分促使俄羅斯外貿盈餘成長，莫斯科現在正在放寬或取消戰爭初期採取的嚴厲限制措施，為回歸正常金融基礎提供了寬鬆環境。

不過，沙赫諾夫和安德魯的觀點不同。他認為，即使盧布目前升值，但是在歐美制裁的情況下，又加上進口和旅行種種禁錮，強勢貨幣優勢的發揮餘地也相當有限。他也強調，雖然盧布是保值了，但是效用卻大大地被削弱，代表過去的制裁能有一定效果。

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核稿編輯：翁世航