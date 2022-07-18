都市規劃看新北（一）：上新莊是天龍國，是我們下新莊這種貧民窟無法高攀的存在？

「近日網路上有一張描述新莊的圖文引起網友熱議，該圖文中列出14點新莊特色，但其中說法像是『下新莊根本貧民窟』、『可以住新板，何必住新莊』，讓新莊的網友不滿，直呼是『一張圖惹怒新莊人』。」 截自2018年新聞報導

作者提供 新莊刻板印象KUSO梗圖

在許多行政區中總會有戰東西區、南北區的良好傳統，戰東戰西、戰天戰地、戰誰是誰老北，但在過程中會不斷地找出區域認同感，找出彼此之間的異質性，就如同新北市新莊亦有戰上下新莊的傳統。甚至在過往，因分派選區時因時樹林區、鶯歌區人口不足，故下新莊西盛地區被無情拋棄劃入新北市第五選舉區（時台北縣第五選區），成為新莊資源孤兒、棄子外加三不管地帶。

本人專業所長雖然不是政治系，但若從都市計畫與空間資訊學系切入，在社會現狀區分的顯現，仍能某種程度凸顯新莊市區與西盛地區的差異性。

上下新莊的分界在哪裡？

本人約莫在三年前曾撰寫小論文探討歷史資料時，即發現西盛地區與新莊市區在歷史發展上根本的差異：包括開墾順序、墾號、水圳系統、土地使用（新莊市區自古都是商業掛帥——從清朝時新莊港「一府二鹿三新莊」的黃金時代，到劉銘傳鐵路新莊段的「後黃金時代」直到日治時期鐵路改道板橋鶯歌後沒落），甚至是信仰圈、祭祀圈的差異性皆極強（新莊市區信仰為新莊媽祖、關聖帝君等偏向商業性質的信仰；西盛地區主要為農業性質的保儀尊王信仰）。

然而，上下新莊的分法則有兩種說法。其一為沿著特二號快速道路（省道台65線、中環路）分成上下新莊；其二則以輔仁大學為軸線劃分，見下圖。

新莊都市計畫2020

資料來源：變更新莊細部計畫（土地使用分區管制要點第二次通盤檢討）案，新北市政府（2020）

上述所述之上下新莊分界線，其一為沿著特二號快速道路（省道台65線、中環路）分成上下新莊——即為圖上塭仔圳重劃區東界；其二則以輔仁大學為軸線劃分——即為上圖中塭仔圳重劃區西界。然塭仔圳重劃區在重劃以前，亦為西盛工業區之一部分。

西盛地區在清領末期至日治初期屬於擺接堡西盛庄，1920年（大正9年）行政區更動，此區正式劃入新莊街，並於戰後1946年（民國35年）劃為台北縣新莊鎮內的西盛里，自1960年代起（民國50年後）周圍設有西盛工業區、樹林工業區、新樹工業區，吸引了大量工業人口進駐，社會增加率大幅提高，政府並於1973年（民國62年）頒布了「新莊都市計畫」，新莊成為台北都會區的衛星市鎮。

「六十三年經濟復甦後，人口增加率急速上升，更顯示新莊的工業化與都市化之間有密切的關係。」 尹章義，1980

誠如上述，新莊都市計畫在設計當初考量的重點在於如何將台北的工業用地轉移至此，當中更不乏許多知名上市公司——如國內軸承大廠新日興（3376）以及國內老牌肥皂大廠——象頭。

鐵皮阻隔了上下新莊，不如併入生活圈更近的樹林區

接下來我想藉由土地使用分區連帶提到通道，以及土地使用分區之連續性的問題，見下圖。其實都市計畫中提到的中港丹鳳地區為兩個地區，也就是上下新莊兩塊人口集居地（其實也就是上下新莊互戰的源頭根本之一）。

丹鳳即為此計畫中「下新莊」區域的代名詞，然丹鳳地區僅為下圖中港丹鳳地區之塔寮坑溪以西側（即龍鳳、裕民、合鳳、翔鳳等里）；中間區域為後港（萬安里、南港里、四為里、八德里）；西側為西盛九里（民安里、民有里、民本里、光明里、光正里、光榮里、光和里、光華里、西盛里）之說法。

下新莊與北樹林之土地分區暨西盛九里區位及土地使用分區圖

資料來源：筆者彙整自新北市城鄉查詢平台並繪製

雖說中港丹鳳地區（計畫法定名稱）中的西盛地區自古即跟隨樹林一同發展，但我認為都市計畫的土地使用配置更決定了居民認同感的集中與分散，在下圖中可以看到下新莊（圖中標記中港丹鳳地區處）之西盛（下新莊最南側之住宅區）與周圍工業區皆有農業區區隔，這是在都市規劃中很典型的標準配置。

但是，西盛工業區相對於樹林的工業聚落，西盛工業區猶如鋼鐵（鐵皮）長城阻隔了下新莊與上新莊的聯繫，更別提對於西盛地區、後港地區道路配置幾乎只配置了一條雙向雙車道的107縣道新樹路；相對的樹林側雖只有光明路及小小條的俊英街248巷聯絡樹林區，但一出200餘公尺俊英街248巷便有住宅區（住人）的出現，無疑顯得土地使用分區的連續性更為優良。

俊英街248巷區位暨使用分區圖

資料來源：筆者彙整自新北市城鄉查詢平台並繪製

綜合上述，即使沒有地形阻隔、沒有距離相差太遠的問題，單就土地使用配置及道路系統的畫設，就足以讓某部分居民（我）希望下新莊被併到樹林區。

除歷史脈絡與情感外，單論公立高中職學校，扣除下新莊本地之丹鳳高中，新莊高中與樹林高中單看校名似乎新莊高中通勤較為便利，但實為隔壁行政區的樹林高中（本人即是樹林高中畢業子弟）家家戶戶曬出之制服亦清一色「非丹中即樹中」之制服。

再論百貨商業區，下新莊傳統之百貨大樓（鴻金寶）至宏匯廣場、樹林秀泰距離如下，宏匯廣場與鴻金寶一樣位處新莊，但樹林秀泰對於下新莊又更現優勢。

鴻金寶百貨商場往新莊宏匯廣場（左）及往樹林秀泰生活路線示意圖（右） | 擷取自Google Maps

2009年時，新北市新莊區發生一椿流彈奇案，而這個發生在現今塭仔圳重劃區之殺人案件，至今仍未偵破，開車行經或許不會有太多感觸，但騎車及走路時便會感受到晚上的工業區，真的就如鋼鐵長城一般限縮人們的活動空間，形成都市邊界，逼使大家往另一側靠攏，而案發位置及位於下新莊通往上新莊之要道——瓊林路上。

此時工業區的存在就如同山林一般阻隔著上新莊與下新莊的交流、交會，在歷史脈絡全然不同、傳統信仰全然不同、生活圈全然不同，甚至連選區都部分不同的狀況下，戰上下新莊好像就成了不可避免的存在。

礙於篇幅贅述至此，孤陋寡聞闡述至此本人惶恐不已，相對於都市計劃的理性角度，全文較從感性層面出發，為本人生活經驗，亦為生活心得記錄故闡述之。而文畢之後，還是要繼續當個堂堂正正的「下」新莊人：上新莊是天龍國，是我們下新莊這種貧民窟無法對比的存在——至少在上新莊人的眼中是這樣看的。

都市規劃看新北（二）：從下新莊看樹林，用「曖昧」來形容這個地區再適合不過了

都市規劃看新北（三）：從原住民到新移民，今日樹林和我高中時的記憶已很不一樣

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航