大阪法院裁定禁止同婚不違憲，日本版婚姻平權訴訟有哪些爭點值得關注？
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稍微悲觀一點來看，這次大阪訴訟的結果和札幌訴訟的判決不同，札幌地方法院至少有特別提到，政府不許同婚違反《憲法》第 14條），日本政府就可以使用「同婚還不是社會共識（社会通念）」的理由，拒絕或暫緩修法保障非異性戀伴侶的婚姻。
文：張郁婕（CHANG, Yu-Chieh）
2019年的西洋情人節（2/14），日本北海道札幌、東京、名古屋與大阪共有13對同志伴侶，以國家拒絕同性婚姻違反《憲法》保障的婚姻自由、法律之下人人平等為由，正式向日本政府提起損害賠償訴訟。同年9月，九州的同志伴侶也加入訴訟行列，向福岡地方法院提訴。
2020年，跨性別男性一橋穂（化名）與伴侶武田八重（化名），因為一橋先生還沒有變更戶籍上的性別，雖然是跨性別男性與順性別女性的異性戀伴侶，在法律上卻沒有辦法結婚，準備向東京地方法院提出訴訟。以一橋穂為首的訴訟案稱為「東京2次訴訟」，原告團8人當中除了跨性別還有泛性戀等多元組成的同志朋友，在2021年3月正式進入訴訟程序。
以上這一系列訴訟，就是日本版的婚姻平權訴訟「Marriage For All Japan — 結婚の自由をすべての人に」，簡稱「マリフォー（MFAJ）」。
去年札幌地方法院的判決結果
截至今（2022）年6月19日為止，這一系列訴訟只有札幌地方法院在去年（2021）3月17日宣判。
札幌地方法院雖然認為，公部門禁止同志伴侶結婚已違反日本《憲法》第14條第1項「法律下的平等」原則。但法官也認為，政府依據日本《憲法》第24條，拒絕受理同性婚姻並不違憲，政府不需要為此賠償原告，因此駁回原告（3組同志伴侶）的請求。
札幌地方法院一審雖然敗訴，但這是日本首次有地方法院做出「公部門不准同性結婚已違憲」的判決，具有一定的指標性。然而，日本版的婚姻平權訴訟，目前同時在5個地方法院、共有6起訴訟正在審理（札幌一案已上訴二審），其他地方法院的判決結果也會連帶影響到其他法院或是上訴二、三審的訴訟方向。
大阪地方法院的判決結果
2022年6月20日日，大阪地方法院一審判決出爐。大阪地方法院的土井文美法官認為，日本《憲法》並沒有想定，也就沒有保障同性婚姻，所以《民法》或是《戶籍法》等規定，並沒有違反《憲法》第13條或第24條第1項，因此政府不承認同婚合於憲法。
大阪訴訟的原告團當中，坂田麻智和坂田テレサ（原名：Theresa Stieger）這對跨國女同志伴侶，目前已經在Theresa的母國美國完婚。現在Theresa懷有身孕，預產期為今年 8月。
雖然兩個人已在美國完婚，也在居住地京都市取得了京都市的同志伴侶關係，但當Theresa在日本生下孩子後，寶寶並不能享有共同親權或雙重國籍，只能跟生母Theresa是美國籍，坂田麻智在法律上也不是寶寶的母親。
大阪訴訟的原告團，有坂田麻智和坂田テレサ的加入，就是同志伴侶也是可以生育子女最好的證明。只可惜一審判決結果完全沒有採信這點，法院依舊認同日本政府方主張「婚姻是為了生育和養育子女為目的，所以只能是一男一女的結合」的論點。今後上訴二審，Theresa肚子裡的寶寶就出生了，如果日本一直沒有通過同婚，又會遇上更多法律上的問題。
日本版婚姻平權訴訟的爭點
再次整理一次日本版婚姻平權訴訟的爭點：
- 日本不承認同婚是否違反《憲法》第14條保障的「法律下的平等」？
- 日本不承認同婚是否違反《憲法》第24條保障的「婚姻自由」？
- 日本沒有通過同婚，是國家怠忽職守（立法不作為），這是否已經違法？是的話，原告因為政府的立法不作為，權益和精神上受到損害，因此請求國家賠償。
前兩條是在判斷「日本不承認同婚是否違憲」，最後一點後面的損害賠償訴訟，是因為日本法律體制的關係，不能直接申請違憲審查，需要透過向國家提出損害賠償訴訟才能打官司。基於這些訴訟爭點，就會有三種判決結果：
- 完全勝訴：法院認為法律上不允許同婚已違憲、政府怠忽職守（立法不作為）已造成原告權益上的損害，必須要賠償原告。
- 實質勝訴：法院認為法律上不允許同婚已違憲，應儘速制訂相關法律；但還沒有到政府怠忽職守（立法不作為）的程度，所以不需要賠償原告。
- 敗訴：法院認為法律上不允許同婚並不違憲（合於憲法），駁回原告請求。
日本《憲法》第24條的「兩性」是什麼意思？
撇開立法不作為向國家提出損害賠償的部分，《憲法》第14條和第24條，最麻煩的其實是第24條。關於婚姻自由的《憲法》第24條，在內文中寫到了：「婚姻僅以『兩性』的自願結合為基礎而成立（婚姻は『両性』の合意のみに基いて成立し）」
這裡的「兩性」，基本上就是指「男女」。但這個「兩性」到底是指「一男一女」，還是假定人只有兩種性別？就會和法律解釋有關。同樣的法律條文，隨時代的演進，會有不同的法律解釋。
現在確實有一種解釋方式是，《憲法》第24條的「兩性」，是因為戰前的舊《民法》規定，雙方當事人如果想要結婚，必須要父母同意。
所以戰後新《憲法》之所以會特別寫上「兩性」，是要強調婚姻是「雙方當事人」的意思，而並非指「一男一女」。只是這個憲法解釋方式，目前還沒有取得多數共識。
只是有一派人提出這樣的見解，因為改變法律解釋比修憲容易太多。在這種憲法解釋方式成為主流之前，日本同婚相關訴訟，一定要處理《憲法》第24條關於「兩性」的問題。
兩次訴訟結果差在哪？
目前已經宣判的札幌訴訟與大阪訴訟，法官都沒有要處理「兩性」的問題。更正確地說，札幌訴訟繞過了《憲法》第24條，而大阪訴訟則是將《憲法》第24條和第14條一起看：既然《憲法》第24條提到了「兩性」，就大阪地方法院的解讀，這裡的「兩性」就是指一男一女，所以日本現行法律並沒有違憲，也沒有觸犯《憲法》第14條保障的「法律下的平等」。
上面這段是大阪地方法院的解讀方式。札幌地方法院的判決是先看日本《憲法》第14條，認為「政府不許同性伴侶結婚已違憲」，所以不用特別處理《憲法》第24條的問題，就可以讓原告有理由上訴二審。
寫在最後
就和上一次札幌訴訟後的結語一樣，這一系列日本版婚姻平權訴訟，還有東京x2、名古屋和福岡的一審還沒宣判，大阪訴訟今後也預期會和札幌訴訟一樣上訴二審。
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」