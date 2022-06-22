大阪法院裁定禁止同婚不違憲，日本版婚姻平權訴訟有哪些爭點值得關注？

文：張郁婕（CHANG, Yu-Chieh）

2019年的西洋情人節（2/14），日本北海道札幌、東京、名古屋與大阪共有13對同志伴侶，以國家拒絕同性婚姻違反《憲法》保障的婚姻自由、法律之下人人平等為由，正式向日本政府提起損害賠償訴訟。同年9月，九州的同志伴侶也加入訴訟行列，向福岡地方法院提訴。

2020年，跨性別男性一橋穂（化名）與伴侶武田八重（化名），因為一橋先生還沒有變更戶籍上的性別，雖然是跨性別男性與順性別女性的異性戀伴侶，在法律上卻沒有辦法結婚，準備向東京地方法院提出訴訟。以一橋穂為首的訴訟案稱為「東京2次訴訟」，原告團8人當中除了跨性別還有泛性戀等多元組成的同志朋友，在2021年3月正式進入訴訟程序。

以上這一系列訴訟，就是日本版的婚姻平權訴訟「Marriage For All Japan — 結婚の自由をすべての人に」，簡稱「マリフォー（MFAJ）」。

去年札幌地方法院的判決結果

截至今（2022）年6月19日為止，這一系列訴訟只有札幌地方法院在去年（2021）3月17日宣判。

札幌地方法院雖然認為，公部門禁止同志伴侶結婚已違反日本《憲法》第14條第1項「法律下的平等」原則。但法官也認為，政府依據日本《憲法》第24條，拒絕受理同性婚姻並不違憲，政府不需要為此賠償原告，因此駁回原告（3組同志伴侶）的請求。

札幌地方法院一審雖然敗訴，但這是日本首次有地方法院做出「公部門不准同性結婚已違憲」的判決，具有一定的指標性。然而，日本版的婚姻平權訴訟，目前同時在5個地方法院、共有6起訴訟正在審理（札幌一案已上訴二審），其他地方法院的判決結果也會連帶影響到其他法院或是上訴二、三審的訴訟方向。

大阪地方法院的判決結果

2022年6月20日日，大阪地方法院一審判決出爐。大阪地方法院的土井文美法官認為，日本《憲法》並沒有想定，也就沒有保障同性婚姻，所以《民法》或是《戶籍法》等規定，並沒有違反《憲法》第13條或第24條第1項，因此政府不承認同婚合於憲法。

大阪訴訟的原告團當中，坂田麻智和坂田テレサ（原名：Theresa Stieger）這對跨國女同志伴侶，目前已經在Theresa的母國美國完婚。現在Theresa懷有身孕，預產期為今年 8月。

雖然兩個人已在美國完婚，也在居住地京都市取得了京都市的同志伴侶關係，但當Theresa在日本生下孩子後，寶寶並不能享有共同親權或雙重國籍，只能跟生母Theresa是美國籍，坂田麻智在法律上也不是寶寶的母親。

大阪訴訟的原告團，有坂田麻智和坂田テレサ的加入，就是同志伴侶也是可以生育子女最好的證明。只可惜一審判決結果完全沒有採信這點，法院依舊認同日本政府方主張「婚姻是為了生育和養育子女為目的，所以只能是一男一女的結合」的論點。今後上訴二審，Theresa肚子裡的寶寶就出生了，如果日本一直沒有通過同婚，又會遇上更多法律上的問題。

Photo Credit: AP / 達志影像 原告於2022年6月20日在大阪舉行記者會，談到大阪地方法院的判決。法院裁定禁止同性婚姻並不違憲，這對夫婦將持續提起訴訟，以保護LGBTQ權利。

日本版婚姻平權訴訟的爭點

再次整理一次日本版婚姻平權訴訟的爭點：

日本不承認同婚是否違反《憲法》第14條保障的「法律下的平等」？ 日本不承認同婚是否違反《憲法》第24條保障的「婚姻自由」？ 日本沒有通過同婚，是國家怠忽職守（立法不作為），這是否已經違法？是的話，原告因為政府的立法不作為，權益和精神上受到損害，因此請求國家賠償。

前兩條是在判斷「日本不承認同婚是否違憲」，最後一點後面的損害賠償訴訟，是因為日本法律體制的關係，不能直接申請違憲審查，需要透過向國家提出損害賠償訴訟才能打官司。基於這些訴訟爭點，就會有三種判決結果：

完全勝訴：法院認為法律上不允許同婚已違憲、政府怠忽職守（立法不作為）已造成原告權益上的損害，必須要賠償原告。 實質勝訴：法院認為法律上不允許同婚已違憲，應儘速制訂相關法律；但還沒有到政府怠忽職守（立法不作為）的程度，所以不需要賠償原告。 敗訴：法院認為法律上不允許同婚並不違憲（合於憲法），駁回原告請求。

日本《憲法》第24條的「兩性」是什麼意思？

撇開立法不作為向國家提出損害賠償的部分，《憲法》第14條和第24條，最麻煩的其實是第24條。關於婚姻自由的《憲法》第24條，在內文中寫到了：「婚姻僅以『兩性』的自願結合為基礎而成立（婚姻は『両性』の合意のみに基いて成立し）」

這裡的「兩性」，基本上就是指「男女」。但這個「兩性」到底是指「一男一女」，還是假定人只有兩種性別？就會和法律解釋有關。同樣的法律條文，隨時代的演進，會有不同的法律解釋。

現在確實有一種解釋方式是，《憲法》第24條的「兩性」，是因為戰前的舊《民法》規定，雙方當事人如果想要結婚，必須要父母同意。

所以戰後新《憲法》之所以會特別寫上「兩性」，是要強調婚姻是「雙方當事人」的意思，而並非指「一男一女」。只是這個憲法解釋方式，目前還沒有取得多數共識。

只是有一派人提出這樣的見解，因為改變法律解釋比修憲容易太多。在這種憲法解釋方式成為主流之前，日本同婚相關訴訟，一定要處理《憲法》第24條關於「兩性」的問題。

兩次訴訟結果差在哪？

目前已經宣判的札幌訴訟與大阪訴訟，法官都沒有要處理「兩性」的問題。更正確地說，札幌訴訟繞過了《憲法》第24條，而大阪訴訟則是將《憲法》第24條和第14條一起看：既然《憲法》第24條提到了「兩性」，就大阪地方法院的解讀，這裡的「兩性」就是指一男一女，所以日本現行法律並沒有違憲，也沒有觸犯《憲法》第14條保障的「法律下的平等」。

上面這段是大阪地方法院的解讀方式。札幌地方法院的判決是先看日本《憲法》第14條，認為「政府不許同性伴侶結婚已違憲」，所以不用特別處理《憲法》第24條的問題，就可以讓原告有理由上訴二審。

寫在最後

就和上一次札幌訴訟後的結語一樣，這一系列日本版婚姻平權訴訟，還有東京x2、名古屋和福岡的一審還沒宣判，大阪訴訟今後也預期會和札幌訴訟一樣上訴二審。