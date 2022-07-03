【漫畫】《我的焦慮室友》：焦慮不是病，但焦慮症患者的程度可說是「突破天際」
我們想讓你知道的是
在沉澱一段時間後，毛豬決定將這一段對抗焦慮的經驗創作成故事，用詼諧的方式，畫出「廣泛性焦慮症患者」遭遇的生活困境，並藉由這個故事思考，焦慮到底是什麼？它真的這麼可怕嗎？以及與它共處的可能性。
文：酵母GYM
廣泛性焦慮症醫師講座
醫師簡介 ｜林子堯醫師（筆名：雷亞）
斜槓跨界醫學和文創的宅宅，本身是位身心專科醫師，現任雷亞診所院長。興趣是創作，著有20多本書籍，包含醫學衛教書籍《不焦不慮好自在》和漫畫《醫院也瘋狂》1-11集。第七屆金漫獎單元漫畫獎首獎得主，也獲選為台灣十大傑出青年。
廣泛性焦慮症（ Generalized anxiety disorder，簡稱GAD）是相當常見的心智疾患。經統計，女性的罹病人數約是男性的兩倍。終生盛行率約為五%～八％。發病時期大約是青春期晚期或成人早期。
焦慮是人的正常情緒之一，並不是病，但焦慮症患者的焦慮程度可說是「突破天際」，或是高到不符合比例原則。廣泛性焦慮症的症狀可以用俗語說的「擔心東、擔心西」來形容，這些患者的擔憂，常像流水般飄無定向，沒有特定的對象或情境，而是廣泛地擔憂幾乎生活中所有事情，當一件事不擔心了，又會改擔心別的事情，生活總是在焦慮狀態下度過。
比方說如果有一位民眾，他每天上班都會擔心自己做不好被老闆開除，吃飯的時候擔心吃多會胖，下班的時候又擔心自己會出車禍，回到家又擔心明天工作會做不完；這些擔心與焦慮還伴隨著身體或行為症狀，比方說心悸、坐不住、頭暈、失眠、全身緊繃、注意力分散、疲憊或頻尿等，那這位民眾可能已經符合廣泛性焦慮症的診斷。
廣泛性焦慮症的醫學診斷準則必須先符合，對於生活或工作事物有過度的擔心以及焦慮，這樣的狀況長達六個月以上，而這種焦慮是自己無法控制且無止境蔓延下去的。此外患者還可能會有煩躁、容易疲勞、注意力難以集中、易怒、肌肉緊張或失眠等症狀。
當焦慮已經脫離常軌，影響自己或他人生活甚鉅，或是感到痛苦時，都可以尋求醫療協助。另外有時候是自己覺得沒問題，周遭的親友卻覺得很嚴重，這種狀況也建議請專業醫療評估。
門診醫師通常可以回答問題、提供衛教知識、安排檢查或開立藥物。心理師和有在做心理治療的醫師則可以藉由心理治療深入內心探討焦慮想法，來改善內心焦慮或是心理創傷。
生物學病因
關於廣泛性焦慮症的生物學病因探討，目前尚未完全了解。根據現有的研究指出，廣泛性焦慮症與人體內的GABA（ γ-氨基丁酸）及血清素有關聯性。研究發現，廣泛性焦慮症的患者，血小板以及淋巴球表面的GABA受器有結合較少的情形，因此這些患者容易感到莫名的焦慮與不安。此外，也有研究發現，廣泛性焦慮症的患者，他們腦中特定部位的血清素濃度較低，而血清素過低有可能會出現憂鬱或不快樂的反應。
心理學病因
在心理學的病因學研究中，有學者認為廣泛性焦慮症患者的人格特質，在面對壓力時，會有適應不良、憂鬱或是特殊身體不適的反應。也有學者認為廣泛性焦慮症患者是由於心中有長期的內在衝突導致，例如：認為與孩童時期，父母過分嚴厲教導或過分保護有關的「客體關係理論」；因錯誤認知，導致只關注負面消息，並低估了自己解決問題的能力，高估問題嚴重性，使人長期處於驚恐狀態的「認知行為理論」等。
廣泛性焦慮症的治療跟其他焦慮疾患類似，目前世界上最有效的治療方式是同時使用藥物治療與非藥物治療。但由於要尋求心理治療不容易，因為心理治療通常需要較長的時間（從數個月到數年不等），和較昂貴的費用（大醫院可能會有部分健保補助）。
因此台灣最普遍的治療方式是藥物治療，治療時也必須協助患者找出可能誘發焦慮的事物，如是否為忙碌的工作、吵鬧的環境或是飲用大量咖啡或茶導致，並試著減少或避免這類會誘發焦慮的事物。
非藥物治療
．認知行為治療：擔憂是廣泛性焦慮症的核心症狀，患者常常難以控制他們的焦慮與擔憂，害怕的程度也常超出合理範圍，這些認知方面的錯誤適合認知行為治療修正。
．支持性心理治療：治療師透過同理心，理解接納患者的焦慮與痛苦，協助患者放輕鬆並感到安心，建立良好的醫病關係。但通常會合併其他的治療方式，達到比較長期且有效的治療效果。
．暴露法治療：暴露法可以請個案想像「最壞的結果」，讓其對於這些擔憂逐漸適應，並且可以跟治療師公開討論這些令他擔心的結果，以及討論如何面對它們。
．精神分析治療：精神分析理論者不強調減低焦慮，它著重於人們抗壓能力的提升。精神分析理論者會協助患者使用較有效的心理防衛機轉與調適策略，讓患者可以有效的面對壓力、調適自己。
藥物治療
．苯二氮平類藥物（BZD藥物）：臨床上對於治療廣泛性焦慮症來說，效果較快的是使用安眠鎮定藥物，其中以苯二氮平類藥物（BZD）為最常見，它們可以於短時間內快速降低焦慮，但由於大部分廣泛性焦慮症患者都是相當長期的，所以在使用藥物時，要小心藥物副作用或是成癮問題。因此在使用的時候，一定要跟醫師商量藥物劑量和治療療程。
．抗焦慮憂鬱藥物：除了安眠鎮定藥物之外，還可以用抗憂鬱藥物來治療，它們可以長期提高血液中的血清素（Serotonin），對於治療廣泛性焦慮症，可以維持長期治療效果，而且也不會有成癮風險與衍生問題。
※抗憂鬱藥物的種類相當繁多，建議尋求專業醫師診療詢問，或是我的兩本書籍《不焦不慮好自在》及《別讓焦慮症毀了你》裡面都有更詳細的說明。
- Q：創作者常常依賴極端的精神狀態產生靈感，關於這點，雷亞會怎麽看待。
A：情感本來就是一個很強大的力量，在極端情緒或精神狀態的時候，的確會是靈感的一個很好的來源。但若是為了靈感而過度仰賴這種極端精神狀態，長期下來對身心不好。過去曾聽說過有歌手為了靈感而吸毒，長期來看只是在折損消耗自己的心神，就怕靈感只是一時短暫炫麗的煙火。
- Q：雷亞長年創作，有感到非常焦慮的時候嗎？又是如何排解呢？
Tags：
新創盛會線上回歸，技術、經驗、創投全都包！7月15日AWS Startup Day現正報名中
我們想讓你知道的是
AWS Startup Day 即將於 7 月 15 日重磅回歸，此次不只聚焦新創趨勢與數位應用，更聯合 AWS 創投新創媒合會，提供參與者豐富的資源，所有與新創生態系相關的夥伴都不容錯過。
隨著Web3.0去中心化的趨勢開展與現在進行式的產業數位轉型浪潮，雲端技術早已成為許多早期新創發展產品或服務的關鍵金鑰，甚至為其奠定高速發展的穩健根基。而台灣雲端服務供應龍頭 AWS（亞馬遜網路服務公司）更自Web2.0時代開始就從未缺席，始終在技術新知、應用實務等方方面面致力支持新創，其中最具代表性的免費論壇活動──AWS Startup Day也將於今年7月15日重磅回歸，在線上和參與者相會！
今年度AWS Startup Day持續聚焦新創趨勢與數位應用，精心規劃八場新創專題演說，非常適合長期關注新創生態系統的相關人士，或是正要起步、成長的新創夥伴報名參加。
五大特色議程安排，給你滿滿新創觀點與技術乾貨
「新創如何運用雲端科技打出一手好牌，投注資源延續未來業務？」這是今年AWS Startup Day欲探討的核心議題之一。為解答雲端科技之於新創企業的珍貴價值，AWS以「國際市場」、「創投趨勢」、「多元創業」、「雲端技術」、「焦點產業」等五大特色精心規劃講座內容，完整收錄新創趨勢脈動、雲端技術實務、佈局策略觀點與創投媒合等新創事業歷程的重要節點。為此，AWS不只力邀Web3.0、電商、串流、B2B解決方案等不同領域的新創合作夥伴，分享選擇AWS開展新創事業的策略考量，更毫不藏私地解析雲端技術如何快速又穩定的開拓事業。
無論新創還是育成，想要洞見機會就不能錯過AWS Startup Day
任何產業或技術的發展，不單要前人的引領，也需要後繼者無窮盡的創新思維與打破框架的勇氣，缺乏其中一個環節，生態系都無法平衡永續。所以無論是天使創投、孵化器，還是剛起步或處於早期新創的企業，只要你身為新創生態系統中的一份子，渴望尋求創意突破或開展新興業務，AWS Startup Day都是你絕對不能錯過的最佳活動。
尋找下一個新創獨角獸──同場加映AWS年度創投新創媒合會
本次AWS Startup Day除新創及創投相關講座外，AWS更直接邀請多家國際及台灣知名創投公司，與AWS Startup Day同場舉辦今年度唯一的線上「新創創投媒合會」，欲透過串聯本地深具潛力的新創與創投，幫助台灣新創企業獲得更豐富的資源，孕育下一個獨角獸。
根據AWS釋出的消息，媒合會將以早期天使輪或Pre-A輪融資為主，重點關注AI/ML工具和平台、智能零售、MarTech、Web3.0、媒體和娛樂等產業，並以快速輪流的形式替新創獲得最大的曝光。