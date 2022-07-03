【漫畫】《我的焦慮室友》：焦慮不是病，但焦慮症患者的程度可說是「突破天際」

文：酵母GYM

Photo Credit: 時報出版

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廣泛性焦慮症醫師講座

醫師簡介 ｜林子堯醫師（筆名：雷亞） 斜槓跨界醫學和文創的宅宅，本身是位身心專科醫師，現任雷亞診所院長。興趣是創作，著有20多本書籍，包含醫學衛教書籍《不焦不慮好自在》和漫畫《醫院也瘋狂》1-11集。第七屆金漫獎單元漫畫獎首獎得主，也獲選為台灣十大傑出青年。

廣泛性焦慮症（ Generalized anxiety disorder，簡稱GAD）是相當常見的心智疾患。經統計，女性的罹病人數約是男性的兩倍。終生盛行率約為五%～八％。發病時期大約是青春期晚期或成人早期。

焦慮是人的正常情緒之一，並不是病，但焦慮症患者的焦慮程度可說是「突破天際」，或是高到不符合比例原則。廣泛性焦慮症的症狀可以用俗語說的「擔心東、擔心西」來形容，這些患者的擔憂，常像流水般飄無定向，沒有特定的對象或情境，而是廣泛地擔憂幾乎生活中所有事情，當一件事不擔心了，又會改擔心別的事情，生活總是在焦慮狀態下度過。

比方說如果有一位民眾，他每天上班都會擔心自己做不好被老闆開除，吃飯的時候擔心吃多會胖，下班的時候又擔心自己會出車禍，回到家又擔心明天工作會做不完；這些擔心與焦慮還伴隨著身體或行為症狀，比方說心悸、坐不住、頭暈、失眠、全身緊繃、注意力分散、疲憊或頻尿等，那這位民眾可能已經符合廣泛性焦慮症的診斷。

廣泛性焦慮症的醫學診斷準則必須先符合，對於生活或工作事物有過度的擔心以及焦慮，這樣的狀況長達六個月以上，而這種焦慮是自己無法控制且無止境蔓延下去的。此外患者還可能會有煩躁、容易疲勞、注意力難以集中、易怒、肌肉緊張或失眠等症狀。

當焦慮已經脫離常軌，影響自己或他人生活甚鉅，或是感到痛苦時，都可以尋求醫療協助。另外有時候是自己覺得沒問題，周遭的親友卻覺得很嚴重，這種狀況也建議請專業醫療評估。

門診醫師通常可以回答問題、提供衛教知識、安排檢查或開立藥物。心理師和有在做心理治療的醫師則可以藉由心理治療深入內心探討焦慮想法，來改善內心焦慮或是心理創傷。

生物學病因

關於廣泛性焦慮症的生物學病因探討，目前尚未完全了解。根據現有的研究指出，廣泛性焦慮症與人體內的GABA（ γ-氨基丁酸）及血清素有關聯性。研究發現，廣泛性焦慮症的患者，血小板以及淋巴球表面的GABA受器有結合較少的情形，因此這些患者容易感到莫名的焦慮與不安。此外，也有研究發現，廣泛性焦慮症的患者，他們腦中特定部位的血清素濃度較低，而血清素過低有可能會出現憂鬱或不快樂的反應。

心理學病因

在心理學的病因學研究中，有學者認為廣泛性焦慮症患者的人格特質，在面對壓力時，會有適應不良、憂鬱或是特殊身體不適的反應。也有學者認為廣泛性焦慮症患者是由於心中有長期的內在衝突導致，例如：認為與孩童時期，父母過分嚴厲教導或過分保護有關的「客體關係理論」；因錯誤認知，導致只關注負面消息，並低估了自己解決問題的能力，高估問題嚴重性，使人長期處於驚恐狀態的「認知行為理論」等。

廣泛性焦慮症的治療跟其他焦慮疾患類似，目前世界上最有效的治療方式是同時使用藥物治療與非藥物治療。但由於要尋求心理治療不容易，因為心理治療通常需要較長的時間（從數個月到數年不等），和較昂貴的費用（大醫院可能會有部分健保補助）。

因此台灣最普遍的治療方式是藥物治療，治療時也必須協助患者找出可能誘發焦慮的事物，如是否為忙碌的工作、吵鬧的環境或是飲用大量咖啡或茶導致，並試著減少或避免這類會誘發焦慮的事物。

非藥物治療

．認知行為治療：擔憂是廣泛性焦慮症的核心症狀，患者常常難以控制他們的焦慮與擔憂，害怕的程度也常超出合理範圍，這些認知方面的錯誤適合認知行為治療修正。

．支持性心理治療：治療師透過同理心，理解接納患者的焦慮與痛苦，協助患者放輕鬆並感到安心，建立良好的醫病關係。但通常會合併其他的治療方式，達到比較長期且有效的治療效果。

．暴露法治療：暴露法可以請個案想像「最壞的結果」，讓其對於這些擔憂逐漸適應，並且可以跟治療師公開討論這些令他擔心的結果，以及討論如何面對它們。

．精神分析治療：精神分析理論者不強調減低焦慮，它著重於人們抗壓能力的提升。精神分析理論者會協助患者使用較有效的心理防衛機轉與調適策略，讓患者可以有效的面對壓力、調適自己。

藥物治療

．苯二氮平類藥物（BZD藥物）：臨床上對於治療廣泛性焦慮症來說，效果較快的是使用安眠鎮定藥物，其中以苯二氮平類藥物（BZD）為最常見，它們可以於短時間內快速降低焦慮，但由於大部分廣泛性焦慮症患者都是相當長期的，所以在使用藥物時，要小心藥物副作用或是成癮問題。因此在使用的時候，一定要跟醫師商量藥物劑量和治療療程。

．抗焦慮憂鬱藥物：除了安眠鎮定藥物之外，還可以用抗憂鬱藥物來治療，它們可以長期提高血液中的血清素（Serotonin），對於治療廣泛性焦慮症，可以維持長期治療效果，而且也不會有成癮風險與衍生問題。

※抗憂鬱藥物的種類相當繁多，建議尋求專業醫師診療詢問，或是我的兩本書籍《不焦不慮好自在》及《別讓焦慮症毀了你》裡面都有更詳細的說明。

Q：創作者常常依賴極端的精神狀態產生靈感，關於這點，雷亞會怎麽看待。

A：情感本來就是一個很強大的力量，在極端情緒或精神狀態的時候，的確會是靈感的一個很好的來源。但若是為了靈感而過度仰賴這種極端精神狀態，長期下來對身心不好。過去曾聽說過有歌手為了靈感而吸毒，長期來看只是在折損消耗自己的心神，就怕靈感只是一時短暫炫麗的煙火。