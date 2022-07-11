酒桌上的丹麥亂彈（一）：在北歐如果你只志於搞零售，把酒賣給丹麥人就對了
我們想讓你知道的是
五零年代以前，丹麥真男人的常態是早上一杯schnapps，中午就黑麵包一瓶啤酒，晚上睡前再來一杯schnapps，然而今時今日，丹麥人不只是喝酒，而且開始自己開酒莊了。
文：黃照靜
此天山非彼天山，不是左宗棠跟匯豐銀行借錢打下來的那個天山。
丹麥也有座天山，有一百四十七米之高，非常適合避世時爬上爬下，只是要悠然見南山還有點難度。出來混總是要還的，左將軍居功至偉，在歷史上也就是多了道蔣家私廚混紐約前後做出來的左宗棠雞，雞比他有名多了，由一幫吃飽沒事做的人拍成紀錄片，裡面對天山那回事是隻字未提。左將軍的徒子徒孫今天晚上在老家還不知道吃的什麼呢。
嘴拿來就是說話和吃飯的，說話不方便就多喝兩杯吧，借酒消愁不如借酒撒瘋。
當代丹麥人一般自認為是斯堪地那維亞民族，地理上包括瑞典、丹麥、挪威、冰島、芬蘭，但芬蘭其實不能算，因為第一其他幾國人聽不懂他們在說什麼；第二北歐神話裡本來沒他們什麼戲份；第三接壤俄羅斯，猛喝伏特加，買醉也不去兄弟國家做貢獻，偏愛去愛沙尼亞；第四他們明明愛喝酒卻喝得不理直氣壯，總想把這個事情弄得和藹可親一點，以至於近年來居然出賣了著名的國寶級動畫形象嚕嚕米（Moomins）來做伏特加牌子，真是令人扼腕。
剩下幾國在常年一致保持對外高冷形象的同時，內部是不忘時常相互擠兌一下的，其中很重要的就是辯論誰的酒德比較好。
在我一個深受儒家文化荼毒的東亞人看來，其酒德沒有最壞只有更壞，但是卻不影響其文明步步上升。所謂文明上升，就是其能源利用形式逐步擺脫化石能源（除挪威外），農業上自給自足，因此也不需要變成帝國，不需要使用武力輸出區域秩序，雖然有些地方早就是負利率了，也暫時還不需要去搞什麼虛擬貨幣，自己的日子可以很滋潤。
這些國家裡面，丹麥的空氣是最甜美最自由的，至少對於酒徒來說是如此。
瑞典、挪威、冰島、芬蘭歷史上都有過禁酒令，表面是宗教原因，實際上和美國禁酒令的意思差不多，就是貨幣信用首先出了問題，威士忌可以當硬通貨用，又可能滋生出新的政治腐敗的時候，就非禁你不可。三武滅佛滅的也不是佛，而是拿佛做生意的人。假設在中土有一個胖頭和尚註冊了666個商標還沒被滅掉，只能說明他的商業信用在某些範圍內很到位，還不到砍頭的時候。真的要砍的話，還要專門研發一個新的豬頭鍘，非常廢料。這個料錢還要等他自己先從地裡拱回來。
在一九二零年代前後，威士忌在新教勢力範圍成了一個和政治腐敗掛鉤的象徵，又被虔誠新教徒綁架拿來作為擴大勢力之用，不知怎地在丹麥就是未能落地生根。
迄今為止，除了丹麥之外，所有北歐國家的消費酒都是國營的，連曾經唯一有過帝國氣象的瑞典也是如此。可憐瑞典人造出一大堆花枝招展的Absolut Vodka，自己還不能隨便喝。1721年他們就被俄羅斯人拿走波羅的海入海口，從那時起就不再開懷暢飲了，更可能經常愁雲慘霧地在想怎麼維持自己政治正確的偉岸形象，其直接結果就是接受難民數字高出其他國家，對地方稅收造成重負，只好上《紐約時報》喊冤。
許多混跡北歐的葡萄酒經銷商，經常自娛自樂地出版一些對於北歐幾國的酒精消費模式的說明，其實這些數據很不可靠，因為日常事實是挪威人去瑞典喝，瑞典人去丹麥喝，丹麥人去德國跟南歐喝，誰喝了誰家的酒根本數不清楚。總之在北歐，如果你只志於搞零售，把酒賣給丹麥人就對了。
不過，五零年代以前的丹麥人並不像今天這樣經常性地喝葡萄酒，也不太吃沙拉這種東西，他們八成覺得葡萄酒是教堂裡發的餿玩意，沙拉則是給馬吃的，那時候歐共體市場還沒建立起來，超市裡也沒有賣義大利人種的番茄和馬齒莧。丹麥真男人的常態是早上一杯schnapps（蒸餾燒酒，平時小名叫snaps）。中午就黑麵包一瓶啤酒，晚上睡前再來一杯schnapps。
女權主義者也沒什麼市場，那時候的老太太本來都是清早人手一杯gammel dansk（意為「老丹麥」）牌的藥酒，女權拿來何用，那不是等於大學生回頭去要幼稚園的福利麼。話說八九十年代時，那些退休丹麥老太太組團在德奧旅遊的時候，為了對抗當地的禁酒限制，在早餐桌上人手一個咳嗽糖漿罐子，裡面裝的都是三十八度酒精的schnapps。
這個故事我聽了許多版本，可見流毒甚廣。
八零年代起，有了閒錢的大批丹麥人去南歐旅遊，第一手地領略了義大利、西班牙和法國酒的風騷。九十年代起開始喝新世界酒。今非昔比，現在丹麥的高檔連鎖超市Irma三分之一的店面都在賣酒，知名拍賣行Bruun Rasmussen和Lauritz裡面，葡萄酒是最重要和最穩定的拍品之一。
今時今日，丹麥人不只是喝酒，而且開始自己開酒莊了，引得一幫美國土包子來朝聖並大唱讚歌，說這是葡萄酒業對抗氣候變暖的壯舉。這對於一個十八世紀末還沒見過土豆的民族來說，可謂是進步神速。話說當年聽從臣子建議，引進在普魯士七年戰爭中失地的南德農民到丹麥種土豆的弗雷德里克皇帝，就是酗酒把自己喝死的。他那時候喝的必然是進口酒，很可能就是朝廷上的英國醫生從蘇格蘭夾帶的私貨。
而啤酒大廠嘉士伯的創立，是自那時起五十年後的事情。
- 酒桌上的丹麥亂彈（二）：嘉士伯發大財後先開博物館，為全球土豪指明了一條道路
- 酒桌上的丹麥亂彈（三）：只有達到歐盟標準的高檔調味燒酒，才能冠以Akvavit雅稱
- 酒桌上的丹麥亂彈（四）：貿易立國的丹麥手氣不好，在遠東落得一個海上基地都不剩
- 酒桌上的丹麥亂彈（五）：Frederiksdal年銷四萬瓶，大約有四分之一是賣給中國人的
延伸閱讀
- 《醉好的時光》與Hygge（上）：酒精計畫不只是一個普通實驗，它是丹麥人日常的具象化與極端化
- 拉格啤酒，人類智慧史上最偉大的發明：下午三點開一瓶，隨便幹什麼都很起勁
- 《大人的釀酒學》：櫻桃浸泡酒自釀教學，與梅酒釀造Q&A
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
我們想讓你知道的是
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告