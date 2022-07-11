SDGs是什麼？了解17項聯合國永續發展目標，拚經濟也能護環境
我們想讓你知道的是
聯合國在2020訂下17項永續發展目標（Sustainable Development Goals），簡稱為SDGs，這些也作為企業發展的永續指引，幫助企業可以知道那些事項是可以達到永續發展的大目標，一同為人類社會盡一份心力。
文： Chris Tsai
SDGs是什麼？
盱衡國際局勢，在氣候變遷劇烈、環境資源有限的衝擊下，各國永續意識抬頭，同時也帶動了節能、低碳、循環利用等綠色經濟的崛起。
為了人類與其他物種的繁衍及生存發展，聯合國（United Nations）於2015年9月發表了《翻轉我們的世界：2030年永續發展方針》，正式啟動永續發展目標（SDGs，Sustainable Development Goals），期望永續發展能成為人類之間共通的語言，並將在2030年檢視各國的作為與推動成效。
其中，聯合國分別針對經濟、社會及環境保護三大面向，提出了17項目標（Goals），並延伸制定了169項具體的細項目標（Targets），藉此向全球每個國家、企業、經濟體、團體、組織與公民呼籲，在進行任何決策與行為時，都能將這些永續指標納入考量。
然而，提到「永續」一詞，通常直覺聯想到的是環境與生態的保護和共存，但事實上，永續發展目標（SDGs）提倡的概念其實一直與我們的生活緊密相連，我們可以透過減少食物浪費這樣的小行動，甚至是關懷弱勢族群，積極展現永續精神，對全球永續發展持續貢獻心力。
目前，台灣也正面臨各種轉變，例如：人口結構老年比率上升、青年就業困境、科技導致產業急遽變化等問題，不僅如此，許多非營利組織覺察到，全球種族、性別與階級歧視的問題層出不窮，所以大家除了關心身邊的環境議題，更要以廣闊視野的態度，關切全球潛在的危機。
17項SDGs
以下整理了17項永續發展目標，也條列了幾點相關議題，建議大家可以朝這些方向延伸思考，並培養永續思維：
社會
1. 消除貧窮：消除世界各地一切形式的貧窮。子議題──貧窮問題、低薪世代、 社會福利。
2. 消除飢餓：消除飢餓，實現糧食安全，改善營養狀況與促進永續農業。子議題──食品安全、食物浪費。
3. 健康與福祉：確保健康的生活方式，促進各年齡人群的福祉。子議題──醫療創新、長期照護、降低兒童死亡率、安樂死。
4. 教育品質：確保包容和公平的優質教育，讓全民終身享有學習機會。子議題──偏鄉教育、多元文化教育、性平教育、終身學習。
5. 性別平等：實現性別平等，增強所有婦女和女童的權能。子議題──消除性別暴力、同工同酬、性別刻板印象。
6. 淨水與衛生：為所有人提供水資源衛生及進行永續管理。子議題──公共衛生管理、水資源、河川污染、濕地保育。
經濟
7. 可負擔能源：確保人人負擔得起、可靠和永續的現代能源。延伸議題──永續能源、能源轉型。
8. 就業與經濟成長：促進持久、包容和永續經濟增長，促進充分的生產性就業和人人獲得適當工作。子議題──勞工權益、技職與職能教育、員工福利。
9. 工業、創新及基礎建設：建設具防災能力的基礎設施，促進具包容性的永續工業化及推動創新。子議題──循環經濟、韌性城市、都市規劃。
10. 減少不平等：減少國家內部和國家之間的不平等。子議題──貧富差距、身心障礙、移工人權、多元文化、原住民。
環境
11. 永續城市：建設包容、安全、具防災能力與永續的城市和人類住區。子議題──城鄉差距、地方創生與社區營造、交通建設、居住正義與租屋貧窮。
12. 責任消費與生產：確保永續的消費和生產模式。子議題──節能減碳、減塑議題、過度消費與包裝。
13. 氣候行動：採取緊急行動應對氣候變遷及其衝擊。子議題──節能減碳、共享經濟、污染防治、綠建築。
14. 海洋生態：保護和永續利用海洋和海洋資源，促進永續發展。子議題──塑膠微粒、漁業與海洋資源、過度捕撈。
15. 陸地生態：保育和永續利用陸域生態系統，永續管理森林，防治沙漠化，防止土地劣化，遏止生物多樣性的喪失。子議題──森林復育、生物多樣性、物種保育。
治理
16. 和平與正義制度：創建和平與包容的社會以促進永續發展，提供公正司法之可及性，建立各級有效、負責與包容的機構。子議題──轉型正義、公平貿易、司法改革、法律扶助、烏俄戰爭。
17. 全球夥伴：加強執行手段，重振永續發展的全球夥伴關係。子議題──全球化、新南向政策、開放政府、國際援助。
早在之前的文章，就有向讀者們介紹企業社會責任（CSR）的概念，內文中有提及，履行CSR成為台灣政府與民間企業普遍的共識，且近幾年許多具影響力的公司，持續積極規劃永續版圖，今天再透過此篇文章，讓我們一起將視線聚焦在台灣的半導體廠商，了解高科技產業是如何實踐企業社會責任。
綠色營運．深耕永續：聯發科
IC設計大廠聯發科，已連續三年獲得由台灣企業永續學院（TACS）頒發的「台灣十大永續典範企業獎」，目前正致力透過開發前端技術來推動IC綠色創新，藉此因應節能減碳的環保趨勢，完美體現了對於永續營運的追求有著毫不懈怠的精神。
另外，聯發科也公布了2020年最終產品的能源績效，能耗比率較前一年度降低11%，相當於400座大安森林公園碳吸附量，能夠供應約7萬5000戶家庭的一整年的用電量。
同時，聯發科也發揮產業領導人的永續影響力，舉辦半導體責任供應鏈論壇，帶動供應鏈夥伴響應聯合國永續發展目標 （SDGs），共同控制溫室氣體碳排量，以每年至少下降2%為目標，期望能有效抵禦氣候變遷帶來的風險，為世界盡一份心力。
貫徹價值．永續前行：聯電
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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