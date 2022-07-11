SDGs是什麼？了解17項聯合國永續發展目標，拚經濟也能護環境

文： Chris Tsai

SDGs是什麼？

盱衡國際局勢，在氣候變遷劇烈、環境資源有限的衝擊下，各國永續意識抬頭，同時也帶動了節能、低碳、循環利用等綠色經濟的崛起。

為了人類與其他物種的繁衍及生存發展，聯合國（United Nations）於2015年9月發表了《翻轉我們的世界：2030年永續發展方針》，正式啟動永續發展目標（SDGs，Sustainable Development Goals），期望永續發展能成為人類之間共通的語言，並將在2030年檢視各國的作為與推動成效。

其中，聯合國分別針對經濟、社會及環境保護三大面向，提出了17項目標（Goals），並延伸制定了169項具體的細項目標（Targets），藉此向全球每個國家、企業、經濟體、團體、組織與公民呼籲，在進行任何決策與行為時，都能將這些永續指標納入考量。

然而，提到「永續」一詞，通常直覺聯想到的是環境與生態的保護和共存，但事實上，永續發展目標（SDGs）提倡的概念其實一直與我們的生活緊密相連，我們可以透過減少食物浪費這樣的小行動，甚至是關懷弱勢族群，積極展現永續精神，對全球永續發展持續貢獻心力。

目前，台灣也正面臨各種轉變，例如：人口結構老年比率上升、青年就業困境、科技導致產業急遽變化等問題，不僅如此，許多非營利組織覺察到，全球種族、性別與階級歧視的問題層出不窮，所以大家除了關心身邊的環境議題，更要以廣闊視野的態度，關切全球潛在的危機。

17項SDGs

以下整理了17項永續發展目標，也條列了幾點相關議題，建議大家可以朝這些方向延伸思考，並培養永續思維：

Photo Credit: 聯合國

社會

1. 消除貧窮：消除世界各地一切形式的貧窮。子議題──貧窮問題、低薪世代、 社會福利。

2. 消除飢餓：消除飢餓，實現糧食安全，改善營養狀況與促進永續農業。子議題──食品安全、食物浪費。

3. 健康與福祉：確保健康的生活方式，促進各年齡人群的福祉。子議題──醫療創新、長期照護、降低兒童死亡率、安樂死。

4. 教育品質：確保包容和公平的優質教育，讓全民終身享有學習機會。子議題──偏鄉教育、多元文化教育、性平教育、終身學習。

5. 性別平等：實現性別平等，增強所有婦女和女童的權能。子議題──消除性別暴力、同工同酬、性別刻板印象。

6. 淨水與衛生：為所有人提供水資源衛生及進行永續管理。子議題──公共衛生管理、水資源、河川污染、濕地保育。

​​經濟

7. 可負擔能源：確保人人負擔得起、可靠和永續的現代能源。延伸議題──永續能源、能源轉型。

8. 就業與經濟成長：促進持久、包容和永續經濟增長，促進充分的生產性就業和人人獲得適當工作。子議題──勞工權益、技職與職能教育、員工福利。

9. 工業、創新及基礎建設：建設具防災能力的基礎設施，促進具包容性的永續工業化及推動創新。子議題──循環經濟、韌性城市、都市規劃。

10. 減少不平等：減少國家內部和國家之間的不平等。子議題──貧富差距、身心障礙、移工人權、多元文化、原住民。

​​環境

11. 永續城市：建設包容、安全、具防災能力與永續的城市和人類住區。子議題──城鄉差距、地方創生與社區營造、交通建設、居住正義與租屋貧窮。

12. 責任消費與生產：確保永續的消費和生產模式。子議題──節能減碳、減塑議題、過度消費與包裝。

13. 氣候行動：採取緊急行動應對氣候變遷及其衝擊。子議題──節能減碳、共享經濟、污染防治、綠建築。

14. 海洋生態：保護和永續利用海洋和海洋資源，促進永續發展。子議題──塑膠微粒、漁業與海洋資源、過度捕撈。

15. 陸地生態：保育和永續利用陸域生態系統，永續管理森林，防治沙漠化，防止土地劣化，遏止生物多樣性的喪失。子議題──森林復育、生物多樣性、物種保育。

​​治理

16. 和平與正義制度：創建和平與包容的社會以促進永續發展，提供公正司法之可及性，建立各級有效、負責與包容的機構。子議題──轉型正義、公平貿易、司法改革、法律扶助、烏俄戰爭。

17. 全球夥伴：加強執行手段，重振永續發展的全球夥伴關係。子議題──全球化、新南向政策、開放政府、國際援助。

早在之前的文章，就有向讀者們介紹企業社會責任（CSR）的概念，內文中有提及，履行CSR成為台灣政府與民間企業普遍的共識，且近幾年許多具影響力的公司，持續積極規劃永續版圖，今天再透過此篇文章，讓我們一起將視線聚焦在台灣的半導體廠商，了解高科技產業是如何實踐企業社會責任。

綠色營運．深耕永續：聯發科

IC設計大廠聯發科，已連續三年獲得由台灣企業永續學院（TACS）頒發的「台灣十大永續典範企業獎」，目前正致力透過開發前端技術來推動IC綠色創新，藉此因應節能減碳的環保趨勢，完美體現了對於永續營運的追求有著毫不懈怠的精神。

另外，聯發科也公布了2020年最終產品的能源績效，能耗比率較前一年度降低11%，相當於400座大安森林公園碳吸附量，能夠供應約7萬5000戶家庭的一整年的用電量。

同時，聯發科也發揮產業領導人的永續影響力，舉辦半導體責任供應鏈論壇，帶動供應鏈夥伴響應聯合國永續發展目標 （SDGs），共同控制溫室氣體碳排量，以每年至少下降2%為目標，期望能有效抵禦氣候變遷帶來的風險，為世界盡一份心力。

貫徹價值．永續前行：聯電