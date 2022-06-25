《戲劇編寫法》：戲劇的開場沒有固定的格式，有人比作剖西瓜，從哪裡下刀都可以
我們想讓你知道的是
電視、電影、廣播......是現代人生活不可或缺的一環，其中，戲劇是最主要、也極受歡迎的項目之一。如果劇本缺乏，勢必嚴重影響戲劇藝術的發展。為造就編劇人才，本書針對各類戲劇的編寫方法，從基礎到進階，作深淺有序的系統介紹，實例與理論並重。讀者可以藉由本書跨入編劇大門，窺其奧妙。
文：方寸
第二章 結構與故事
把各種衝突組織起來，在戲劇中的說法，叫做結構。如果說，結構是戲劇的靈魂，故事就是這個靈魂的「軀體」。
- 靈魂的軀體
如何結構一齣戲劇呢，怎樣來組織各種衝突呢？要明瞭這一點，我們先從「靈魂的軀體」，也就是先從故事談起。
前章說過，戲的本質是衝突，由衝突構成戲，衝突的具體形象就是故事。無論寫小說、寫戲劇，必先要有一個故事，然後才能動筆，我們欣賞一篇小說，或是欣賞一齣戲，首先也是看它的故事，常常聽人說「可讀性」如何如何，是否引人入勝，叫人看得下去？否則的話，是很難叫人繼續看下去的；對於戲劇來說，這一點要求得特別高，一齣戲如果沒有引人入勝的故事，註定要失敗的。
- 戲劇的故事
怎樣選擇戲劇的故事呢？什麼樣的故事才適合編劇呢？它必須具備下列三點：
一、衝突性
前面我們談到衝突與戲劇的關係：由衝突才能構成戲，這個故事如果沒有衝突性，也就是一個「沒有戲」的故事，當然不適合編成戲劇。
這是學習編劇的基本認識，我們選一個編劇的故事（題材），一定要它具有衝突性，這是最基本的條件，否則這個故事根本就不能編成劇本，作者白費力氣，無論電視、廣播、電影，以及舞臺劇，讀者只要稍為留意一下，就可以發現，每種戲劇裡面都有強烈的衝突。舉一個具體的例子：在《爭鬥》（Strife, 1909，英國作者John Galsworthy）一劇中，資本家與勞工的衝突，鮮明而強烈，這是典型的戲劇故事的例子。
有人說戲劇是善惡的鬥爭、是非的鬥爭、美醜的鬥爭，結果產生更完美、更理想的事物。
二、可能性
戲劇是反映人生的，它是描劃種種發生在人與人間的大小事情，這個故事不論是耳聞的、目睹的，或是想像的，總要合情合理。所謂「合情合理」，就是可能性，如果一齣戲叫人作這樣的感想：「這種事不可能發生！」這齣戲就失敗了一大半。
戲劇既是描寫人生百態，也就是說描寫人與人間的各種形態，那麼這種事情一定在人間發生過，或者「有可能」發生，讀者才會覺得真實、親切，才會在感情上起共鳴；藝術與文學的最起碼要求是真，戲劇尤其不能例外。
這裡注意的是「可能」，而不是「必然」，有許多外行人批評戲劇，說某些事「必然」不會發生，這是一種錯誤的論斷，人世間變幻莫測，誰能斷定某些事「必然」會發生，某些事「必然」不會發生，如果說有人肯定某些事必然會發生，這是一種頹萎的變相的「宿命論」者，這是與進取的戲劇精神背道而馳的事。
三、完整性
戲與小說不同，小說可以抓住人生的片斷寫下來，可以無頭無尾，戲卻不能這樣，它雖也可以抓住一個片斷，但必須先把這個片斷加上頭，加上尾，灌注作者的中心思想，先把它組織成一個完整的故事，才能動筆。
文學與藝術的形態要求的是完美，雖然也有人主張所謂「缺憾美」。然而就整個形態言，也是「完整」中的一種；戲劇要求的完整是它的本質，因為衝突後必是產生某一種結果，而這種結果必須對觀眾負責，由結果往上推，這種結果是由某些衝突構成的，而這些衝突是由某些原則產生的；戲劇所呈現的，就是這種過程，其中缺一，就無法構成戲。
明瞭了戲劇故事的特性，現在就可以「構思」一個故事了。這是劇作者面臨的第一個問題。
- 確定主題
故事的來源，有作者親身經歷的、有耳聞目睹的，也有作者憑想像得來的，不論是哪一種，它脫離不了作者的經驗，也就是說作者憑他的經驗來處理故事。
如例三，劇作者看見兩個不相識的人，在路上相碰一下而大打出手，因而結下仇隙，如果下次再狹路相逢，恐要演出更大悲劇；劇作者看見了（抓著了）這個現象（片斷），心裡就生出一種感想：為什麼人類這樣的不能容忍呢？這樣發展下去，豈不成了暴戾兇殺的社會嗎？他要糾正人們這種錯誤，於是他要將他所見的，編成一齣戲劇來規勸人們，於是他就確定了一個主題：指出人們這種不相容忍的行為是錯誤的，並且提出一個解決的辦法，不但要容忍，而且要以德化怨。
主題確定，作者就要來「構思」這個故事，也許他僅僅看到例三故事，於是他根據主題將故事這樣發展下去：甲乙互毆，甲吃虧，記恨在心，第二次碰見時（進入例四）便故意將乙撞傷，乙因為上次與甲打架心尚後悔，甲重施故技，反而自己受傷，幸賴乙送醫急救，甲於是心生感動，盡棄前嫌，遂成好友。
發展到這裡，這故事可以說完整了，不但有可能性，而且衝突也很大，是一個適合編劇的故事，那麼從哪裡著手呢？也就是說從哪裡開始寫起呢？
- 戲劇的開場
戲劇的開始對這齣戲的關係很大，一開始就能引人入勝、抓住觀眾，就會有人繼續看下去。戲劇的開場，有一個不變的原則，就是激發觀眾的興趣，要絕對避免說教、交代等沉悶的場面。
舊時編劇法，在開場（或者第一幕）用動作和對白來介紹劇中人物及彼此關係，以及這故事發生的時地，戲劇發展到今天，這早已是落伍的寫法，被劇作家捨棄不用了。
現代的編劇法，一開場就要從最精彩處寫起，然後在戲的發展中，再巧妙而不影響劇情進行下，去介紹人物和劇情，這是初學編劇者，必須要先抓到的一個要領。
戲劇的開場沒有固定的格式，有人比作剖西瓜，從哪裡下刀都可以。
書籍介紹
本文摘錄自《戲劇編寫法（二版）》，東大圖書出版
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。