《戲劇編寫法》：戲劇的開場沒有固定的格式，有人比作剖西瓜，從哪裡下刀都可以

文：方寸

第二章 結構與故事

把各種衝突組織起來，在戲劇中的說法，叫做結構。如果說，結構是戲劇的靈魂，故事就是這個靈魂的「軀體」。

靈魂的軀體

如何結構一齣戲劇呢，怎樣來組織各種衝突呢？要明瞭這一點，我們先從「靈魂的軀體」，也就是先從故事談起。

前章說過，戲的本質是衝突，由衝突構成戲，衝突的具體形象就是故事。無論寫小說、寫戲劇，必先要有一個故事，然後才能動筆，我們欣賞一篇小說，或是欣賞一齣戲，首先也是看它的故事，常常聽人說「可讀性」如何如何，是否引人入勝，叫人看得下去？否則的話，是很難叫人繼續看下去的；對於戲劇來說，這一點要求得特別高，一齣戲如果沒有引人入勝的故事，註定要失敗的。

戲劇的故事

怎樣選擇戲劇的故事呢？什麼樣的故事才適合編劇呢？它必須具備下列三點：

一、衝突性

前面我們談到衝突與戲劇的關係：由衝突才能構成戲，這個故事如果沒有衝突性，也就是一個「沒有戲」的故事，當然不適合編成戲劇。

這是學習編劇的基本認識，我們選一個編劇的故事（題材），一定要它具有衝突性，這是最基本的條件，否則這個故事根本就不能編成劇本，作者白費力氣，無論電視、廣播、電影，以及舞臺劇，讀者只要稍為留意一下，就可以發現，每種戲劇裡面都有強烈的衝突。舉一個具體的例子：在《爭鬥》（Strife, 1909，英國作者John Galsworthy）一劇中，資本家與勞工的衝突，鮮明而強烈，這是典型的戲劇故事的例子。

有人說戲劇是善惡的鬥爭、是非的鬥爭、美醜的鬥爭，結果產生更完美、更理想的事物。

二、可能性

戲劇是反映人生的，它是描劃種種發生在人與人間的大小事情，這個故事不論是耳聞的、目睹的，或是想像的，總要合情合理。所謂「合情合理」，就是可能性，如果一齣戲叫人作這樣的感想：「這種事不可能發生！」這齣戲就失敗了一大半。

戲劇既是描寫人生百態，也就是說描寫人與人間的各種形態，那麼這種事情一定在人間發生過，或者「有可能」發生，讀者才會覺得真實、親切，才會在感情上起共鳴；藝術與文學的最起碼要求是真，戲劇尤其不能例外。

這裡注意的是「可能」，而不是「必然」，有許多外行人批評戲劇，說某些事「必然」不會發生，這是一種錯誤的論斷，人世間變幻莫測，誰能斷定某些事「必然」會發生，某些事「必然」不會發生，如果說有人肯定某些事必然會發生，這是一種頹萎的變相的「宿命論」者，這是與進取的戲劇精神背道而馳的事。

三、完整性

戲與小說不同，小說可以抓住人生的片斷寫下來，可以無頭無尾，戲卻不能這樣，它雖也可以抓住一個片斷，但必須先把這個片斷加上頭，加上尾，灌注作者的中心思想，先把它組織成一個完整的故事，才能動筆。

文學與藝術的形態要求的是完美，雖然也有人主張所謂「缺憾美」。然而就整個形態言，也是「完整」中的一種；戲劇要求的完整是它的本質，因為衝突後必是產生某一種結果，而這種結果必須對觀眾負責，由結果往上推，這種結果是由某些衝突構成的，而這些衝突是由某些原則產生的；戲劇所呈現的，就是這種過程，其中缺一，就無法構成戲。

明瞭了戲劇故事的特性，現在就可以「構思」一個故事了。這是劇作者面臨的第一個問題。

確定主題

故事的來源，有作者親身經歷的、有耳聞目睹的，也有作者憑想像得來的，不論是哪一種，它脫離不了作者的經驗，也就是說作者憑他的經驗來處理故事。

如例三，劇作者看見兩個不相識的人，在路上相碰一下而大打出手，因而結下仇隙，如果下次再狹路相逢，恐要演出更大悲劇；劇作者看見了（抓著了）這個現象（片斷），心裡就生出一種感想：為什麼人類這樣的不能容忍呢？這樣發展下去，豈不成了暴戾兇殺的社會嗎？他要糾正人們這種錯誤，於是他要將他所見的，編成一齣戲劇來規勸人們，於是他就確定了一個主題：指出人們這種不相容忍的行為是錯誤的，並且提出一個解決的辦法，不但要容忍，而且要以德化怨。

主題確定，作者就要來「構思」這個故事，也許他僅僅看到例三故事，於是他根據主題將故事這樣發展下去：甲乙互毆，甲吃虧，記恨在心，第二次碰見時（進入例四）便故意將乙撞傷，乙因為上次與甲打架心尚後悔，甲重施故技，反而自己受傷，幸賴乙送醫急救，甲於是心生感動，盡棄前嫌，遂成好友。

發展到這裡，這故事可以說完整了，不但有可能性，而且衝突也很大，是一個適合編劇的故事，那麼從哪裡著手呢？也就是說從哪裡開始寫起呢？

戲劇的開場

戲劇的開始對這齣戲的關係很大，一開始就能引人入勝、抓住觀眾，就會有人繼續看下去。戲劇的開場，有一個不變的原則，就是激發觀眾的興趣，要絕對避免說教、交代等沉悶的場面。

舊時編劇法，在開場（或者第一幕）用動作和對白來介紹劇中人物及彼此關係，以及這故事發生的時地，戲劇發展到今天，這早已是落伍的寫法，被劇作家捨棄不用了。

現代的編劇法，一開場就要從最精彩處寫起，然後在戲的發展中，再巧妙而不影響劇情進行下，去介紹人物和劇情，這是初學編劇者，必須要先抓到的一個要領。

戲劇的開場沒有固定的格式，有人比作剖西瓜，從哪裡下刀都可以。

書籍介紹

本文摘錄自《戲劇編寫法（二版）》，東大圖書出版