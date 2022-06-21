620世界難民日，世界展望會攜手愛心企業上萬門市人員，呼籲關注難民議題、捐款飢餓三十

根據聯合國難民署於六月提供的數據顯示，在過去十年中，被迫逃離家園的人數每年持續增加，到2022年5月底為止，受到烏克蘭危機及其他衝突的影響，全世界流離失所總人數已超過一億！相當於4.3倍的台灣人口正處於流離失所、飢餓和人身安全的多重威脅。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發聲警告，近兩年全球飢餓人數從1,350餘萬增長到2,760餘萬人，短短時間就激增了兩倍「如果我們沒辦法幫助這些民眾溫飽，飢荒將導致更多衝突產生」。

620世界難民日_50嵐門市人員戴上飢餓三十Rescue_Now口罩_呼籲民眾響應飢餓三十活動_發揮愛心踴躍捐獻_幫助待救援的難民與兒童。Photo Credit: 台灣世界展望會

面對日益嚴重的難民浪潮，台灣世界展望會攜手四家愛心企業北區50嵐、老行家、首都客運、家樂福（按企業首字筆畫順序排列），串連全台上萬門市夥伴與同仁，在620世界難民日當天一齊戴上飢餓三十「Rescue Now!」口罩，為難民發聲。北北基地區50嵐門市透過此次簡單的響應方式傳遞正能量，為所有站在第一線做救援服務的工作者加油，並為每位失去家園、面臨飢餓問題的難民兒童祈福 ； 持續關注難民以及飢餓議題的家樂福除響應活動，在當天也和民眾在全台317間賣場與員工拍照，以行動一起為減少貧窮與飢餓努力 ; 老行家和首都客運對於參與各項公益不設限，希望藉由此次的活動，讓民眾體會到難民兒童相關議題！而展望會同仁也在620世界難民日當天身體力行「飢餓體驗DIY」活動，透過12小時的飢餓體驗，實踐「人飢己飢、人溺己溺」精神，傳達持續關注全球難民與飢餓議題的呼聲，呼籲大眾捐款支持「飢餓三十人道救援行動」，讓更多處於糧荒威脅、人道危機下的脆弱兒童及家庭，獲得基本的生存保障。

620世界難民日_老行家門市人員戴上飢餓三十Rescue_Now口罩_呼籲民眾響應飢餓三十活動_發揮愛心踴躍捐獻_幫助待救援的難民與兒童。Photo Credit: 台灣世界展望會

台灣世界展望會會長李紹齡表示，十分感謝四家愛心企業對展望會與「飢餓三十」活動的支持，邁入第33年的「飢餓三十」，長期救援國外遭受糧食短缺、戰火衝突、極端氣候的脆弱兒童，以及台灣突遭疫情與意外衝擊的弱勢家庭，盼望透過飢餓體驗DIY行動鼓勵更多人發揮同理心，捐款響應飢餓三十，持續將救援送進國內外每個需要的角落！

620世界難民日_首都客運司機們戴上飢餓三十Rescue_Now口罩_呼籲民眾響應飢餓三十活動_發揮愛心踴躍捐獻_幫助待救援的難民與兒童。Photo Credit: 台灣世界展望會

除了上述四家愛心企業外，熱心公益的台灣康匠旗下天天防護口罩連續兩年贊助飢餓三十超過14萬片口罩，今年除了再次於臉書推出按讚捐一塊的活動貼文之外，為了響應世界難民日，在6月20日當天推出飢餓三十「Rescue Now!」魚型義賣口罩，義賣所得扣除成本將全數捐予飢餓三十人道救援行動。邀請民眾支持響應，一同守護難民與兒童。