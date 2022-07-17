當我擁有一個聽損罕病的弟弟時，我知道，我註定不能當一個平凡的姊姊
我們想讓你知道的是
作為罕病弟弟的手足，作者自小便習慣於弟弟所帶來的生活不便，但也從弟弟與疾病奮鬥的過程中，看到小小身軀所乘載的勇氣，因此她決定接納弟弟的一切，就像弟弟接納先天罕病所帶來的痛楚一般。
文：潘瑋婷
這兩年來，Right Plus 多多益善陸續開啟「經驗者專欄」，我們藉由陪伴各種經驗者回望過往、書寫經驗，期盼每個經驗者都能在不被代言、不由人詮釋的狀況下，以第一人稱的視角擴大自己的聲音、傳遞真實的感受，也讓讀者，包括有類似經歷的人們，能彼此理解。
這些經驗者專欄包括由兒少撰寫的「12＋ 的聲音」、身障者撰寫的「左邊女孩專欄」、「厭世少女／飛出天使的禁錮」，以及精障者撰寫的「李昀／遺失名字的人」。
也因為這樣，有更多經驗者願意在這裡發聲。本篇由「天使心家族社會福利基金會」（以下簡稱「天使心」）的服務對象，同時也是「愛奇兒」（身心障礙兒）的手足書寫，述說自己和聽障罕病弟弟一起長大的經驗。
天使心2006年創辦，是全台第一個專門協助愛奇兒家長和手足的社福團體，為家屬們連結資源，並以講座、活動、倡議等多元方式彼此互助。我們也期待，這樣的書寫能為這些辛苦的家庭帶來更多的理解與支持。
我從來都沒發現原來自己已經是個「姊姊」，直到10年前那晚，我靜靜的陪在他身旁，我告訴自己，不能睡。
那時莫約接近凌晨之際，此刻不該亮的檯燈卻亮了，坐在床邊的我用棉被包裹著身子，是什麼樣的意志力使我不向睡意屈服，我不知道，我只知道看著一旁的弟弟，必須隨時留意他的身體狀況。
「姊姊，我不敢睡……萬一我又吐了怎麼辦……。」
「沒關係，你就先睡，姊姊會陪在你旁邊，不要怕。」
我就這樣靜靜的陪他到接近天亮，中間的確有發生幾次的嘔吐，以及弟弟從睡夢中驚醒，我需要時時刻刻注意他的動靜」。後來，我們的父母知道了這件事，他們只是靜靜的說：「妳長大了，妳是個很棒的姊姊。」
而後事隔多年，當我再度提起這件事時，從他們的回憶裡，似乎已經說不出這件事最後的結局。
然而，現在回想起來，那是我人生中某些特別令我想起自己還有「手足」這個身分的事件之一吧。擁有兄弟姊妹，應該是稀鬆平凡的常態，然而，當我擁有的，是一個有聽障，還患有罕見疾病「狄喬治症候群」（DiGeorge syndrome）（註）的弟弟時，我知道，我註定不能當一個平凡的姊姊。
身為罕病孩童的家人，我們早已習慣了忙碌
我還記得，小時候曾有幾度和祖父母一起搭車到高雄榮總醫院探望住院的弟弟，我永遠不會忘記，我人生第一次走進病房，居然是為了去見剛結束手術的弟弟。
前往高雄的沿路上，我看著飛逝而過的公路風景，想著待會兒相見時，會是什麼樣的場景，我該開心嗎？卻好像也不能慶祝些什麼，畢竟弟弟還沒能出院，似乎也不值慶幸吧，唯一知道的好消息，是弟弟平安順利的度過手術。
推開病房門的那一刻，迎接我的畫面卻出乎我的預料。只見弟弟全身插滿管子，一手吊著點滴，一手打著我並不知道的液體，他靜靜的躺在床上，用著我不熟悉的眼神望向我，似乎在告訴我：「姊姊，你終於來看我了。姊姊，我終於可以休息了。」
這時的他，和我想像中好不一樣，平常生龍活虎的他，和我打鬧欺負彼此的他，仗著自己聽不見，所以我和他吵架也沒有用的他，頓時好像換了一個靈魂似的。他靜靜的在床上緩慢轉動尚未恢復元氣的身體，並坐起來。
過一陣子後，弟弟好像才發現我們一群人來了，他勉強露出一絲疲倦的微笑，當下我看見他胸前開刀完的痕跡，還裹著紗布。後來，我總是憶起去游泳時，他都會一次又一次的和我炫耀開刀留下的疤痕已經越來越淡化了。
每當我看見那些橫豎不一的記號時，心中都會開始畫出一道道垂直水平線，交織並勾勒起我們曾陪他去雅文兒童聽語文教基金會做聽力訓練與復健、和媽媽去助聽器公司買弟弟的備用電池、參加天使心家族和罕見疾病基金會活動的回憶。
在那些特殊回憶的當下，我都並不覺得弟弟有什麼「異狀」，或者說，身為這些罕病孩童的家人，很多時候，我們早已「習慣」了這樣的忙碌和必須，這樣的生活、這樣例行公事，已不足以成為什麼「與眾不同」。
在日復一日的熟悉日常裡，我們早已慢慢接受和承擔這些外人未曾經歷與了解的生活，在諸多的繁忙疲累裡，它們儼然已成為身上揮之不去的陪伴，卻同時累積了人生中很多不一樣的風景，時而晴時而陰，或許還偶有暴風雨，最終成了一幅又一幅無法拍賣的珍藏畫。
離開病房前，我發現弟弟床底下有個透明容器，承裝著一些暗紅色的液體，媽媽說那是他的血液。當時的我嚇壞了！原來，一個比我還要小的身軀，卻已經經歷著許多我並未承受的痛苦與勇敢。
那時的我才意識到，他是多麼的堅強，在那小小的病房裡，與他根本不願意的缺陷奮鬥著。我卻只能握著他的手，告訴他，我帶了你最喜歡的恐龍和食物，等你出院後，我們要看哪一部電影、要去哪裡玩。
「欸姊，所以等你回來，我們要看哪一部電影？」多年後的某個深夜，我的手機傳來了一則訊息，是弟弟傳的。
對我而言，每當談論起弟弟，我只是覺得有個需要我們照顧更多，花更多時間陪伴和相處的手足。多年前陪他到天亮的夜晚，我好像突然懂了什麼，我窩在棉被裡看著他安心入睡時的模樣，提醒自己，這輩子註定要和這傢伙成為一生的手足。
每次到醫院時，我又會再告訴自己無數次，我只有一個手足，一個唯一的弟弟，他也只有我一個姊姊，所以我必須照顧好自己，才「足」以和他攜「手」度過人生的不同挑戰。
弟弟不像我想像的孤單和脆弱
我想起求學以來，我和弟弟從來沒有待在同一間學校過，但其實我們的學校相隔很近，不知道是父母剛好安排我們錯開學校就讀，還是因為學校的資源有別。但仔細回想起來，我才發覺，應該是因為我自己有比較多的堅持。
「選學校的時候，弟弟不要和我同一間喔。」大概每到弟弟升學時，我都會這麼提醒一次父母，說這句話時的語氣，多半是開玩笑中帶點嚴肅。
一方面是我怕弟弟太黏我，怕他下課時，會時常來我教室外徘徊，也怕他會被同學議論紛紛，更怕自己看到他可能會被同學欺負的模樣。另一方面，大概就是我總覺得，我們的學校分開的話，也不會給弟弟太多的壓力，我們彼此就沒有什麼能夠拿來被比較的。只要師長不比較，我們之間，也沒有任何可以計較的依據和立場。
不知道幼年時的我，怎麼會有諸如此類的想法，與其說是自我保護機制，不如姑且稱之為自以為的成熟吧。
但直到某次，弟弟邀請我去他們國小的運動會，我才發現，那些都是多餘的擔憂。他和同學相處得和諧又愉快，從他跑完比賽露出的勝利笑容，到和同學彼此在操場旁邊追逐嬉戲的樣子，便可看出他和同學之間的融洽氛圍。
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如果資安戰開打臺灣有能力反擊嗎？一窺ACW SOUTH沙崙資安服務基地的祕密訓練術
我們想讓你知道的是
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主動式防禦成顯學，扭轉攻防不對等局面
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「新世代資安防禦—網路威脅與防禦趨勢 」講座還邀請兩家企業分享他們對當前資安情勢的觀察。安碁資訊股份有限公司黃瓊瑩技術副總指出，現在很多駭客會從暗網掌握資安漏洞、交易情資，來挑選攻擊目標。他建議企業利用機器學習技術，進行長時間與週期性的行為分析與偵測，挖掘DNS潛藏的資安威脅，偵測與過去不一樣的異常行為或狀態。
奧義智慧科技股份有限公司林明緯資深產品經理則提到，運用「海恩法則」建立資安檢測思維。美國⼯業安全先驅者海恩H.W. Heinrich提出一項理論，每起嚴重事故的背後，必有9.8次事件、30.2起未遂徵兆、以及600起事故隱患。他建議企業建構自動化安全防禦，可以從三大階段著手：第一階段的「端點」企業場域端點偵測與防禦；第二階段鎖定「閘道」模擬攻擊路徑並可視化分析，物件之間的異常關係；最後一階段則是掌握「情資」，從暗網情資自動監控，盤點相關潛在威脅。
由此觀之，如果企業對資安技術、人才缺乏有急迫需求，都可以善用ACW SOUTH資安的資源，例如：各式跨業活動、主題式研討會、培訓課程及顧問諮詢媒合服務；另有一對一諮詢與資安診斷；也可聚焦廠商需求，協助企業資安檢測、導入認證。企業想要找資安解方，ACW SOUTH資安基地是絕佳好夥伴。
來一趟ACW SOUTH資安基地，源源不絕的寶藏等你挖
不論你是想要做產品驗測，或是尋找資安技術方案，或是增能攻防技能， ACW SOUTH資安基地通通有，除此之外這個基地究竟還藏了什麼寶藏，足以扮演起充沛臺灣資安戰爭的後備軍援角色？
ACW SOUTH資安基地在臺南市歸仁區，位處沙崙綠能科學城C區的科技部資安暨智慧科技研發大樓的1樓和5樓，集結展示、演訓及實證功能合一的實戰場域，並帶有成為亞洲資安演訓聖地的使命。光是去年一年，ACW SOUTH資安基地就培育多達665位資安人才。
ACW SOUTH資安基地上路後，不光提供模擬製造工廠產線的資安攻擊實戰演訓，後續還有一連串推動策略：
■ 建立劇本---產學研合作建置攻防演練劇本，協助企業進行攻防演訓
■ 訓練人才---強化產業資安意識，培訓資安專才以提升資安實務技術與經驗
■ 推廣應用---透過案例展示計畫推動成果，進一步擴散到其他產業應用
■ 鏈結國際---引進歐美新技術，後續推廣我國資安方案輸出其他國家，形成完善的資安產業生態系
截至今年上半年，ACW SOUTH資安基地已舉辦了三場講座，主題涵蓋零信任、新世代資安防禦、智慧製造，報名廠家數277家，出席人數543人，顯見臺灣對資安議題的關注日趨加溫。除此之外，2022下半年還有一系列參訪、講座、研討會、交流會、實務課程陸續登場，預計今年將培育增能1,500位以上的資安人。
既然資安即國安，打造資安防禦競爭力的根基，首要就是人才的培訓。如果你還沒有來過 ACW SOUTH 資安基地，不妨找個良辰吉時，預約參訪或參加本年度相關講座、課程。加強臺灣資安意識，就從你我做起，了解更多 ACW SOUTH 資安基地資訊。
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