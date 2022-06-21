伊隆．馬斯克跨性別女兒想改從母姓，向法院表示不想與父親「有任何形式的關係」

特斯拉（Tesla）創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）近期再度出現在全球媒體版面，不過這次不是因為推特（Twitter）收購案，而是他的跨性別女兒賽維爾（Xavier Musk）近日向洛杉磯法院提出申請，要求在法律上被承認為女性，並將她的名字改為薇薇安．珍娜．威爾森（Vivian Jenna Wilson），放棄了馬斯克的姓，並表示不想與父親有任何形式的關係。

今年4月，剛滿18歲的前賽維爾（尊重其改名意願，以下稱薇薇安）向加州洛杉磯縣高等法院提交了更改姓名與性別的申請，本週五（24日）將舉行聽證會。薇薇安在改名理由上寫道：「基於性別認同，以及事實上我已不再與我的親生父親一起生活，也不希望以任何方式、形式或型態，和他有任何關係。」薇薇安希望能改從母姓「威爾森」（Wilson）。

Elon Musk's 18-year-old daughter has filed to legally change her name to confirm to her gender identity.



The official reason given: "Gender identity and the fact that I no longer live with or wish to be related to my biological father in any way, shape or form." pic.twitter.com/t04P9m8fEI — KnowNothing (@KnowNothingTV) June 20, 2022

薇薇安是馬斯克與第一任妻子、加拿大作家威爾森（Jennifer Justine Wilson）所生，這對夫婦一共有5個孩子，兩人於2008年離婚。

馬斯克、威爾森以及薇薇安都沒有針對改名申請發表評論，而在此之前，馬斯克的孩子們私生活都很低調，跨性、改名、與父親斷絕關係的消息一揭露，也成為國際媒體報導的焦點。

薇薇安改名的背景故事仍未被公開，但外界揣測，她希望與父親劃清界線，可能與馬斯克對於多元性別的態度有關。

2020年7月，馬斯克在推特上推文說「性別代名詞爛透了。」當時他的音樂家女友格萊姆斯（Claire Boucher Grimes）還回覆該則推文說，「 我愛你，但請關掉你的手機或打電話給我。我不能支持仇恨。拜託你 停止。 我知道這不是你的心。」馬斯克後來刪除了這則推文。

Grimes calls out Elon Musk after he tweeted that “pronouns suck.”



“I love you but please turn off ur phone or give me a call. I cannot support hate. Please stop this. I know this isn’t your heart.” pic.twitter.com/unTIxA6sb4 — Pop Base (@PopBase) July 25, 2020

但就在5個月後，2020年12月，馬斯克再度於推特上分享一張迷因圖，一名士兵帶著 戴著一頂寫著「我愛壓迫」的帽子、臉上抹著血，旁邊寫著斗大的「 當你把他/他的（指稱男性的性別代名詞）放在自介時」。

幾天後，馬斯克再發推文說：「我絕對支持跨性別，但所有的性別代名詞都是一場美學噩夢。」

I absolutely support trans, but all these pronouns are an esthetic nightmare — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2020

他在同篇推特上為自己辯護說，他的公司特斯拉在友善LGBTQ+社群的企業平等指數中排名第一。

今年5月，在薇薇安提出更改姓名和性別的申請大約一個月後，馬斯克宣布支持共和黨，而在美國各州都有共和黨政治人物推動限制跨性別權益的法案。

而在6月，馬斯克再度推文說，「 我們被告知性別中不存在差異，但於此同時，性別的差異是如此之大，以至於不可逆的（跨性）手術成為了唯一的選擇。也許比我更聰明的人可以解釋這種二分法。」

但他隨後也回覆這則貼文說，「如果我們不那麼愛論斷，世界會更美好。」

We are simultaneously being told that gender differences do not exist and that genders are so profoundly different that irreversible surgery is the only option.



Perhaps someone wiser than me can explain this dichotomy. — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2022

馬斯克尚未對薇薇安提請改名發表評論，但他在上週日（19日）、美國的父親節當天推文說：「我非常愛我所有的孩子」。

馬斯克一共有7個孩子，他與第一任妻子威爾森有5個兒子：雙胞胎格里芬與薇薇安、三胞胎凱達米安（Damian）、薩可遜（Saxon）和凱（Kai）。他與前女友格萊姆斯在2020年生了兒子「X Æ A-12」，2021年透過代理孕母生了女兒「Exa Dark Sideræl」。

Elon Musk's son Xavier, 18, files petition to change GENDER to become woman called Vivian Jenna Wilson https://t.co/Cc34GfZYDp pic.twitter.com/oWeRiVUOAY — Daily Mail US (@DailyMail) June 21, 2022

薇薇安 希望和馬斯克切斷關係的報導出現後不久，Twitter上也有不少網友提出了寶貴的建議：

「嘿@elonmusk，你可以為你的跨性別女兒做很多事，來讓這個世界變得更美好......不要成為一個糟糕的父親/人類。用你的力量做好事。跨性別者只是普通人。」

Hey @elonmusk you could personally do so much to make this world better for your trans daughter. This is a critical time for her (all trans folks’) rights and ability to thrive. Don’t be a shit dad/human. Use your power for good. Trans people are just regular people. — take it e zje ✨🌘 (@emmy_zje) June 20, 2022

「 值得一提的是，如果伊隆．馬斯克以任何方式愛他的女兒，他就會停止說恐跨症的五四三。」

It's worth mentioning that if Elon Musk in any way loves his daughter, he'd stop saying transphobic shit — June in her June era 🏳️‍⚧️🚀 (@june_space_) June 20, 2022

不過也有網友說，「不要分享她（薇薇安）的死名和地址。不要稱她為 伊隆．馬斯克 的女兒。她已經表示她不再希望以任何方式、形式或型態與他有任何關係。相信這個，也尊重它。」

Do not share her deadname and address. Do not refer to her as Elon Musk's daughter. She has stated that she no longer wishes to be related to him in any way, shape, or form. Believe it. Respect it. — Cassie Is Trying To Be Ok (@CassieCeleste) June 21, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元