伊隆．馬斯克跨性別女兒想改從母姓，向法院表示不想與父親「有任何形式的關係」
我們想讓你知道的是
億萬富翁伊隆．馬斯克（Elon Musk）跨性別女兒最近上法庭申請改名，稱她不希望與父親有任何形式的關係。
特斯拉（Tesla）創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）近期再度出現在全球媒體版面，不過這次不是因為推特（Twitter）收購案，而是他的跨性別女兒賽維爾（Xavier Musk）近日向洛杉磯法院提出申請，要求在法律上被承認為女性，並將她的名字改為薇薇安．珍娜．威爾森（Vivian Jenna Wilson），放棄了馬斯克的姓，並表示不想與父親有任何形式的關係。
今年4月，剛滿18歲的前賽維爾（尊重其改名意願，以下稱薇薇安）向加州洛杉磯縣高等法院提交了更改姓名與性別的申請，本週五（24日）將舉行聽證會。薇薇安在改名理由上寫道：「基於性別認同，以及事實上我已不再與我的親生父親一起生活，也不希望以任何方式、形式或型態，和他有任何關係。」薇薇安希望能改從母姓「威爾森」（Wilson）。
薇薇安是馬斯克與第一任妻子、加拿大作家威爾森（Jennifer Justine Wilson）所生，這對夫婦一共有5個孩子，兩人於2008年離婚。
馬斯克、威爾森以及薇薇安都沒有針對改名申請發表評論，而在此之前，馬斯克的孩子們私生活都很低調，跨性、改名、與父親斷絕關係的消息一揭露，也成為國際媒體報導的焦點。
薇薇安改名的背景故事仍未被公開，但外界揣測，她希望與父親劃清界線，可能與馬斯克對於多元性別的態度有關。
2020年7月，馬斯克在推特上推文說「性別代名詞爛透了。」當時他的音樂家女友格萊姆斯（Claire Boucher Grimes）還回覆該則推文說，「我愛你，但請關掉你的手機或打電話給我。我不能支持仇恨。拜託你停止。我知道這不是你的心。」馬斯克後來刪除了這則推文。
但就在5個月後，2020年12月，馬斯克再度於推特上分享一張迷因圖，一名士兵帶著戴著一頂寫著「我愛壓迫」的帽子、臉上抹著血，旁邊寫著斗大的「當你把他/他的（指稱男性的性別代名詞）放在自介時」。
幾天後，馬斯克再發推文說：「我絕對支持跨性別，但所有的性別代名詞都是一場美學噩夢。」
他在同篇推特上為自己辯護說，他的公司特斯拉在友善LGBTQ+社群的企業平等指數中排名第一。
今年5月，在薇薇安提出更改姓名和性別的申請大約一個月後，馬斯克宣布支持共和黨，而在美國各州都有共和黨政治人物推動限制跨性別權益的法案。
而在6月，馬斯克再度推文說，「我們被告知性別中不存在差異，但於此同時，性別的差異是如此之大，以至於不可逆的（跨性）手術成為了唯一的選擇。也許比我更聰明的人可以解釋這種二分法。」
但他隨後也回覆這則貼文說，「如果我們不那麼愛論斷，世界會更美好。」
馬斯克尚未對薇薇安提請改名發表評論，但他在上週日（19日）、美國的父親節當天推文說：「我非常愛我所有的孩子」。
馬斯克一共有7個孩子，他與第一任妻子威爾森有5個兒子：雙胞胎格里芬與薇薇安、三胞胎凱達米安（Damian）、薩可遜（Saxon）和凱（Kai）。他與前女友格萊姆斯在2020年生了兒子「X Æ A-12」，2021年透過代理孕母生了女兒「Exa Dark Sideræl」。
薇薇安希望和馬斯克切斷關係的報導出現後不久，Twitter上也有不少網友提出了寶貴的建議：
「嘿@elonmusk，你可以為你的跨性別女兒做很多事，來讓這個世界變得更美好......不要成為一個糟糕的父親/人類。用你的力量做好事。跨性別者只是普通人。」
「值得一提的是，如果伊隆．馬斯克以任何方式愛他的女兒，他就會停止說恐跨症的五四三。」
不過也有網友說，「不要分享她（薇薇安）的死名和地址。不要稱她為伊隆．馬斯克的女兒。她已經表示她不再希望以任何方式、形式或型態與他有任何關係。相信這個，也尊重它。」
新聞來源
- Elon Musk’s Daughter Has Filed Court Documents To Change Her Name Because She Doesn’t Want To Be Related To Him “In Any Way, Shape Or Form”（Buzzfeed News）
- Elon Musk's trans daughter doesn't want to 'be related' to him & netizens have valuable suggestions（India TV）
延伸閱讀
- 《雨傘學院》Ellen Page宣布跨性別：「從今以後我叫Elliot Page」
- 跨性別、生理性別、性別認同、LGBTQ+，一張圖瞭解它們的意思與差異
- 牛津詞典最新「去性別」代名詞曝光，稱呼別人不再只有he或she
- 布宜諾斯艾利斯市禁止學校使用性別友善的「包容性語言」，稱會讓孩子產生混亂、語言能力下降
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
Tags：
當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗
我們想讓你知道的是
齊柏林導演逝世五週年，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首基金會四年來的艱辛與成果。