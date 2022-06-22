越南烤肉米線被收入英國女王白金禧年食譜，英國駐越大使：「河內美食的驕傲」

前美國總統歐巴馬2016年訪問越南時，和已故知名美食家安東尼波登（Anthony Bourdain）在河內餐館「Bun Cha Huong Lien」品嚐烤肉米線（Bun cha），讓該菜餚享譽全球，如今英國女王伊麗莎白二世慶祝70週年之際，全球70個英國大使館以王室訪問期間提供的菜餚編了一本特別的食譜，而越南烤肉米線也被收入其中。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 越南北部的經典菜色烤肉米線（Bun cha）

烤肉米線是一道越南北部的經典菜餚，通常是一碟魚露搭配肉丸和炭烤豬肉片，再配上一盤米線和新鮮香草；這道菜餚被認為源自河內，通常在城市巷弄裡都能找到，是許多河內人用餐時的心頭好，雖然高級餐廳中也能吃到，不過許多人還是覺得在有塑膠桌椅的店鋪享用才最道地。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 歐巴馬造訪的河內餐館「Bun Cha Huong Lien」

在這本英國女王伊麗莎白二世白金禧年食譜中，採用的是河內英國大使館廚師Do Thi Hai Ly的食譜，而對英國駐越南大使沃德（Gareth Ward）而言，這道菜正是他2018年在越南任職時享用的第一道菜；沃德本人也在紀念食譜中撰文寫到：

「烤肉米線是河內美食的驕傲。當走過街頭小吃攤時，無論是當地人還是遊客都無法抗拒烤肉架上的味道。雖然坐在人行道的矮凳上品嚐最對味，這道菜也是河內公寓內的家常菜，能為客人營造一種輕鬆的氛圍，或讓遊客體驗正宗的城市風味。」

而擔任英國在河內大使館的廚師Do Thi Hai Ly，是土生土長河內人，從事廚師工作25年，其中在英國大使館工作了3年。她分享到大使沃德非常喜歡烤肉米線bun cha，所以這道菜經常在大使館內出現，她和其他廚師也會在使館舉辦的雞尾酒會中準備烤肉米線。當她得知烤肉米線選入女王白金禧年食譜中時相當驚訝，因為這本書將會販售全球。

Do Thi Hai Ly也表示，她計劃在使館菜單中加入另一道經典河內菜——Cha ca La Vong，這是一道用薑黃和蒔蘿烹製的魚料理，此外她也希望為年輕人開設烹飪班，教授指導如何製作河內菜餚。

目前這本白金禧年食譜現已能在亞馬遜網站上購買，價格是約30英鎊（約36.8美元），據英國駐河內大使館表示，書籍的所有收益將捐贈給女王英聯邦信託基金會（Queen's Commonwealth Trust）和威爾斯親王慈善基金會（The Prince of Waless Charitable Fund）兩間慈善機構。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒