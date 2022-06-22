俄羅斯為飛地槓上立陶宛，一次看懂加里寧格勒的歷史與重要性
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加里寧格勒雖是俄國一部分，但與俄羅斯在陸地或海上都不相連，要透過鐵路和天然氣管道、取道立陶宛才能接收俄方的供給。這塊飛地對俄國在此區的軍事存在向來具有重要戰略地位，是俄國波羅的海艦隊司令部所在。
（中央社）立陶宛近日執行歐盟制裁，對進出俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的旅客與貨物鐵路運輸實施限制，俄國為此跳腳，歐盟官員則呼籲俄方克制，加里寧格勒就此成為俄國與西方矛盾的最新焦點。
以下是這塊俄羅斯飛地的小檔案。
加里寧格勒州南與波蘭接壤，北與立陶宛為鄰，夾在這兩個歐洲聯盟（EU）暨北大西洋公約組織（NATO）國家之間。最大城暨行政中心加里寧格勒為一港都，數百年來一直都是波羅的海一重要貿易港口。
二戰結束之前，加里寧格勒是一處名稱為柯尼斯堡（Königsberg）的德國領土。蘇聯1945年兼併這塊歐洲飛地之後予以改名，用以紀念革命家加里寧（Mikhail Kalinin），在蘇聯時期一直是封閉的軍事區。
加里寧格勒州面積約1.51萬平方公里，截至2018年有99萬4599位居民。首府加里寧格勒，這個港都就坐落在普勒格河（Pregel River）河口。普勒格河注入維斯圖拉瀉湖（Vistula Lake），再透過波羅的斯克海峽（Baltiysk Strait）連結波羅的海。
加里寧格勒雖是俄國一部分，但與俄羅斯在陸地或海上都不相連，要透過鐵路和天然氣管道、取道立陶宛才能接收俄方的供給。
立陶宛2004年加入歐盟，意味著俄國與加里寧格勒的陸上往來至少會行經一個歐盟成員國，俄因此常就運輸方面的規範與歐發生摩擦，尤其是與立陶宛。
這塊飛地對俄國在此區的軍事存在向來具有重要戰略地位，是俄國波羅的海艦隊司令部所在。
作為俄國在波羅的海唯一不凍港，莫斯科2013年在加里寧格勒部署具有核打擊能力的短程伊斯坎德（Iskander）飛彈，用以因應美國在歐洲部署彈道飛彈防禦系統的計畫。
俄國今年2月24日入侵烏克蘭後，加里寧格勒因具有讓俄方抵禦北約成員國所有敵對行為的能力，重要性更不言而喻。
部分軍事分析家認為，如果北約介入俄烏戰爭或莫斯科當局做出以下三項舉動之一：鎖定其他前蘇聯加盟國（例如立陶宛）；鎖定位在波羅的海的北約成員國；鎖定對烏克蘭提供重要北約武器的波蘭，加里寧格勒都可以成為俄國攻擊這些國家的跳板。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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