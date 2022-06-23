【關鍵眼中盯】ETtoday的午間新聞想吸引什麼樣的閱聽眾？
我們想讓你知道的是
就算新聞節目的廣告變成五位女主播的宣傳照，還是會有很多人在午餐時間看ETtoday看得很開心。但在我們跳進去之前，是否想過媒體設定的觀眾是什麼樣子？又如何把觀眾變成會想繼續看ETtoday的人呢？
雖然在接連的轉手之間，最初叫做「東森電子報」的網媒ETtoday和東森新聞台早已是不同老闆，但帶著王令麟一脈相承的新聞商業性，原本大多只是重新剪輯別人貓狗或車禍畫面的ETtoday，最近也推出午間新聞節目，並以節目中女主播的形象，在旗下的捷運站看板大打廣告。
而這面廣告，這幾天竟成為一個媒體圈中的茶壺風暴。
事件最初，是《國際橋牌社》製作人汪怡昕拍下那張五位女主播合照廣告，發文笑稱「看個新聞也可以看到有上酒店的fu」，許多同行也留言討論物化主播和「新聞酒店化」等主題。
有趣的是那篇貼文發表之後，原本每天都會發文數則的汪導竟無聲無息好幾天，後來他才由新開的小帳發文，表示自己原本帳號因為遭到集體檢舉，被Facebook禁言30天，相關事件也受到陳季芳在內的多個資深媒體人唱和，汪怡昕本人也持續發布自己和ETtoday員工留言對戰的內容。
要總結紛爭兩造的立場其實不難，一方覺得用酒店小姐來譬喻主播是一種羞辱，另一方覺得不該把酒店小姐當成歧視，何況那些主播的表現更不專業，而員工檢舉導致禁言只是另一個火上加油，被稱為「解決提出問題的人」的燃料。
有趣的是，好像幾乎沒有媒體報導這個事件，沒有出圈。
每個品牌都會設定客群，你覺得ETtoday的是什麼？
在媒體界，ETtoday有過的爭議並不算少，像是包括筆者友人在內就有許多人曾被「盜圖」——不只是日常發文，而是有版權的攝影作品，而且自己甚至不是事件當事人，照片只是被當成情境配圖；而在東森新聞還屬於東森集團的時代，也曾發生過記者使用有版權的網路照片甚至遭起訴的情形。
有趣的是，在這樣的編輯台運作下，我們搭捷運時又常看到看板廣告展示漂亮的ETtoday數據：「社群互動全球No.1」、「88%的人看新聞都用ETtoday」、「Z世代最愛新聞網站」等等。因此，和先進們已經反覆論戰過的新聞專業相比，我更想談談新聞媒體的定位，和那對新聞產業的影響。
和每個品牌一樣，各家媒體當然都會設定自己的客群。例如《聯合新聞網》應該是自詡為知識藍；那段時間《中天新聞》是韓粉；《關鍵評論網》是多元觀點、關心社會又能讀長文的人，等等。
那ETtoday的目標客群又是誰呢？如果用工人智慧畫出一張「文字雲」，那張圖應該包含：年輕人、網路世代、鄉民、社畜……魯蛇？我會這麼猜，是因為近來看到許多ETtoday廣告，都包含像是「被老闆釘」、「買不起房」、「薪水不漲」這樣的訊息，可猜測是想引起相關族群的共鳴。
而ETtoday許多新聞內容也為這樣的人群量身打造，消費化、娛樂化、爆紅影片、正妹、行車紀錄器……你說這樣是罪過嗎？其實許多人在工作的壓力下，最想看的確實就是這些內容。
當大部分的媒體都在想辦法創造「魯蛇快樂聞」，我們失去了什麼？
筆者在英國念媒體管理時，就曾比較過幾個大報的印刷量，排名至今也沒有太大變化。
若看最後有完整數據的2020年，以挖糞和名人八卦為主的《太陽報（The Sun）》每日發行量有125萬份，很多台灣外電的獵奇新聞來源《每日鏡報（Daily Mirror）》接近117萬份，反觀字很多、報導硬但很重要的國際事件、常有重磅專題和深度調查報導的《衛報（The Guardian）》，則是13.2萬份。
沒錯，少了一個零。把這樣的現象搬來台灣，應可確信那些88%和Z世代最愛的標語，真的不只是標語而已。
對傳統媒體經營模式來說，每一份發售和一個點閱，都是一筆廣告錢。也因此，假若媒體經營者都只以圖利為單一目標時，他們發現《關鍵時刻》全時段收視率最高，便要把政論節目都拍得像《關鍵時刻》；東森新聞的收視率高，三立新聞就要越來越像東森新聞……。
所以，ETtoday的點閱和分享那麼多，那大家就一起來多做一些像ETtoday那樣的內容。
問題是，這些媒體在享受多出來的流量時，卻沒發現他們讓「想看認真的新聞」的閱聽人快速流失。
這些人可能轉往外國媒體，或開始變得不關心新聞，造成的結果是讓台灣的新聞閱讀族群縮小，有心做精緻中文內容的平台生存壓力更大。於是，各家媒體只好打更多雞血從萎縮的既有讀者群攬客，再丟掉更多汪怡昕那樣的閱聽眾。
直到那一天，新聞節目的廣告，變成五位女主播的宣傳照。
毫無疑問，一定很多人在午餐時間，會看ETtoday午間新聞看得很開心——或許是他當天最快樂的一個小時。但我更希望大家思考的，是這些媒體在設計訊息時，想像的是怎麼樣的觀眾，餵養怎麼樣的訊息，如何把觀眾變成會想一直看ETtoday的人。
如果我們還歡天喜地跳進去，不就代表我們正是他們心中想像的那個模樣嗎？
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核稿編輯：翁世航
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
我們想讓你知道的是
隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
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