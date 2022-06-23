【關鍵眼中盯】ETtoday的午間新聞想吸引什麼樣的閱聽眾？

雖然在接連的轉手之間，最初叫做「東森電子報」的網媒ETtoday和東森新聞台早已是不同老闆，但帶著王令麟一脈相承的新聞商業性，原本大多只是重新剪輯別人貓狗或車禍畫面的ETtoday，最近也推出午間新聞節目，並以節目中女主播的形象，在旗下的捷運站看板大打廣告。

而這面廣告，這幾天竟成為一個媒體圈中的茶壺風暴。

事件最初，是《國際橋牌社》製作人汪怡昕拍下那張五位女主播合照廣告，發文笑稱「看個新聞也可以看到有上酒店的fu」，許多同行也留言討論物化主播和「新聞酒店化」等主題。

截圖自Facebook 汪怡昕的首個發文，原文連結於此

有趣的是那篇貼文發表之後，原本每天都會發文數則的汪導竟無聲無息好幾天，後來他才由新開的小帳發文，表示自己原本帳號因為遭到集體檢舉，被Facebook禁言30天，相關事件也受到陳季芳在內的多個資深媒體人唱和，汪怡昕本人也持續發布自己和ETtoday員工留言對戰的內容。

要總結紛爭兩造的立場其實不難，一方覺得用酒店小姐來譬喻主播是一種羞辱，另一方覺得不該把酒店小姐當成歧視，何況那些主播的表現更不專業，而員工檢舉導致禁言只是另一個火上加油，被稱為「解決提出問題的人」的燃料。

有趣的是，好像幾乎沒有媒體報導這個事件，沒有出圈。

每個品牌都會設定客群，你覺得ETtoday的是什麼？

在媒體界，ETtoday有過的爭議並不算少，像是包括筆者友人在內就有許多人曾被「盜圖」——不只是日常發文，而是有版權的攝影作品，而且自己甚至不是事件當事人，照片只是被當成情境配圖；而在東森新聞還屬於東森集團的時代，也曾發生過記者使用有版權的網路照片甚至遭起訴的情形。

有趣的是，在這樣的編輯台運作下，我們搭捷運時又常看到看板廣告展示漂亮的ETtoday數據：「社群互動全球No.1」、「88%的人看新聞都用ETtoday」、「Z世代最愛新聞網站」等等。因此，和先進們已經反覆論戰過的新聞專業相比，我更想談談新聞媒體的定位，和那對新聞產業的影響。

和每個品牌一樣，各家媒體當然都會設定自己的客群。例如《聯合新聞網》應該是自詡為知識藍；那段時間《中天新聞》是韓粉；《關鍵評論網》是多元觀點、關心社會又能讀長文的人，等等。

那ETtoday的目標客群又是誰呢？如果用工人智慧畫出一張「文字雲」，那張圖應該包含：年輕人、網路世代、鄉民、社畜……魯蛇？我會這麼猜，是因為近來看到許多ETtoday廣告，都包含像是「被老闆釘」、「買不起房」、「薪水不漲」這樣的訊息，可猜測是想引起相關族群的共鳴。

而ETtoday許多新聞內容也為這樣的人群量身打造，消費化、娛樂化、爆紅影片、正妹、行車紀錄器……你說這樣是罪過嗎？其實許多人在工作的壓力下，最想看的確實就是這些內容。

當大部分的媒體都在想辦法創造「魯蛇快樂聞」，我們失去了什麼？

筆者在英國念媒體管理時，就曾比較過幾個大報的印刷量，排名至今也沒有太大變化。

若看最後有完整數據的2020年，以挖糞和名人八卦為主的《太陽報（The Sun）》每日發行量有125萬份，很多台灣外電的獵奇新聞來源《每日鏡報（Daily Mirror）》接近117萬份，反觀字很多、報導硬但很重要的國際事件、常有重磅專題和深度調查報導的《衛報（The Guardian）》，則是13.2萬份。

沒錯，少了一個零。把這樣的現象搬來台灣，應可確信那些88%和Z世代最愛的標語，真的不只是標語而已。

Photo Credit: 中央社

對傳統媒體經營模式來說，每一份發售和一個點閱，都是一筆廣告錢。也因此，假若媒體經營者都只以圖利為單一目標時，他們發現《關鍵時刻》全時段收視率最高，便要把政論節目都拍得像《關鍵時刻》；東森新聞的收視率高，三立新聞就要越來越像東森新聞……。

所以，ETtoday的點閱和分享那麼多，那大家就一起來多做一些像ETtoday那樣的內容。

問題是，這些媒體在享受多出來的流量時，卻沒發現他們讓「想看認真的新聞」的閱聽人快速流失。

這些人可能轉往外國媒體，或開始變得不關心新聞，造成的結果是讓台灣的新聞閱讀族群縮小，有心做精緻中文內容的平台生存壓力更大。於是，各家媒體只好打更多雞血從萎縮的既有讀者群攬客，再丟掉更多汪怡昕那樣的閱聽眾。

直到那一天，新聞節目的廣告，變成五位女主播的宣傳照。

毫無疑問，一定很多人在午餐時間，會看ETtoday午間新聞看得很開心——或許是他當天最快樂的一個小時。但我更希望大家思考的，是這些媒體在設計訊息時，想像的是怎麼樣的觀眾，餵養怎麼樣的訊息，如何把觀眾變成會想一直看ETtoday的人。

如果我們還歡天喜地跳進去，不就代表我們正是他們心中想像的那個模樣嗎？

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核稿編輯：翁世航