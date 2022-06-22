阿根廷總統一句口誤，讓1972年色情電影《深喉嚨》成為推特熱門關鍵字
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《深喉嚨》是1972年在美國上映的電影，描述一名性受挫的女性，因為無法達到性高潮而向醫師求助，這部電影廣為人知的原因是，同年發生的政治醜聞「水門案」中的吹哨者就是以此片名為代號。
阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）週二（21日）在第三屆世界人權論壇的啟動儀式上，將文化雜誌《大嗓門》（Garganta Poderosa）的名稱與1970年代的經典色情電影《深喉嚨》（Garganta Profunda）混淆了。
由於副總統克里斯蒂娜（Cristina Fernández de Kirchner）週一才批評阿根廷失業者組織以佔領街道的抗議方式獲取社會補助、要求總統針對社會福利的行政制度進行改革，總統費南德茲週二於公開活動上向這群社會主義的盟友溫情喊話，感謝他們「幫助我們控制最脆弱部門，並在不存在團結的地方帶來團結」。不過在稱呼上他犯了一個錯誤：
「我對這些組織中的每一個人都懷抱永恆的感激。在這裡我看到了成千上萬的「深喉嚨」（Profunda）同志......不，不是深喉嚨，是《大嗓門》（Poderosa），大嗓門、大嗓門。」
雖然費南德茲馬上意識到自己的口誤，並作出修正，但這樣的錯誤還是讓現場的每個人都笑了出來。費南德茲也自嘲說，「嗯，很深，因為那本雜誌告訴我們一些隱而未見的事情。」
《深喉嚨》是1972年在美國上映的電影，描述一名性受挫的女性，因為無法達到性高潮而向醫師求助，後來發現她的性器官位於喉嚨，醫師便幫助她發展口交技巧。
這部作品中有許多大膽的鏡頭畫面，開啟了美國色情電影工業的發展，在社會上爆發了一場保守派對性解放潮流的論戰，媒體把這個現象稱為「色情風潮」（Porno Chic）。
不過這部電影有著不光彩的一面，女演員琳達．洛夫萊斯（Linda Lovelace）後來在其傳記中表示，這部電影是她的前夫查克．特雷納（Chuck Traynor）脅迫下被迫演出，其中有許多她沒有同意的性行為。這部電影在當時大約賺了6億美元，不過洛夫萊斯僅獲得1250美元，這筆錢仍由特雷納控制。
而這部電影更廣為人知的原因，是美國著名的政治醜聞「水門案」中的吹哨者就是以此片名為代號。
當時電影上映時適逢美國大選，選前華盛頓水門大廈的民主黨委員會辦公室遭安裝竊聽器，5人當場被捕。不過當時的美國總統尼克森極力掩蓋該事件，後來是由《華盛頓郵報》的兩名記者後續追蹤，真相內幕才陸續被揭露，這起事件也導致尼克森後來辭職下台。《華盛頓郵報》的主要消息來源，就是一名以「深喉嚨」（Deep Throat）為代號的匿名人士，這個神秘的代號維持了33年之久。
《大嗓門》雜誌則是由阿根廷非營利組織「拉波特拉薩」（La Poderosa）於2010年推出的月刊，「拉波特拉薩」是古巴革命的核心人物切．格瓦拉（Ernesto Guevara）與朋友阿爾貝托．格拉納多（Alberto Granado）1952年一起旅行時，所乘坐的500cc摩托車的名字。
《大嗓門》雜誌旨在消除對鄉村文化的歧視與污名化，刊物內容由全國各省貧民窟出生的人製作。該雜誌的特點之一是，每期雜誌封面都是一名張大嘴巴的阿根廷名人照片，包括阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）也曾兩度接受採訪。
費南德茲在演講中犯了一個錯誤，社群網路並沒有輕易放過他，#DeepThroat 和 #WaterGate的標籤成為阿根廷Twitter上的熱門趨勢。
（喔不，媽，不要用Google查深喉嚨的意思！）
(大嗓門雜誌？呃先不要......深喉嚨？讚的。）
（總統先生不小心透露出他的性癖好）
（總統：還有其他深喉嚨以外的問題嗎？）
新聞來源
- “Garganta profunda”, Alberto Fernández confundió el nombre de una revista con una película porno（radiomitre）
- Alberto Fernández confundió el nombre de una revista cultural y la llamó “garganta profunda”（TN）
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責任編輯：吳象元
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
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黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
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