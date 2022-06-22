阿根廷總統一句口誤，讓1972年色情電影《深喉嚨》成為推特熱門關鍵字

阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）週二（21日）在第三屆世界人權論壇的啟動儀式上，將文化雜誌《大嗓門》（Garganta Poderosa）的名稱與1970年代的經典色情電影《深喉嚨》（Garganta Profunda）混淆了。

由於副總統克里斯蒂娜（Cristina Fernández de Kirchner）週一才批評阿根廷失業者 組織以佔領街道的抗議方式獲取社會補助、要求總統針對 社會福利的行政制度進行改革，總統費南德茲週二於公開活動上向這群社會主義的盟友溫情喊話，感謝他們「幫助我們控制最脆弱部門，並在不存在團結的地方帶來團結」。不過在稱呼上他犯了一個錯誤：

「我對這些組織中的每一個人都懷抱永恆的感激。在這裡我看到了成千上萬的「深喉嚨」（Profunda）同志......不，不是深喉嚨，是《大嗓門》（Poderosa），大嗓門、大嗓門。」

El remisero en su máximo esplendor #GargantaProfunda pic.twitter.com/RUITI20rX1 — camilo cagnacci (@cagnaccicamilo) June 21, 2022

雖然費南德茲馬上意識到自己的口誤，並作出修正，但這樣的錯誤還是讓現場的每個人都笑了出來。費南德茲也自嘲說，「嗯，很深，因為那本雜誌告訴我們一些隱而未見的事情。」

《深喉嚨》是1972年在美國上映的電影，描述一名性受挫的女性，因為無法達到性高潮而向醫師求助，後來發現她的性器官位於喉嚨，醫師便幫助她發展口交技巧。

這部作品中有許多大膽的鏡頭畫面，開啟了美國色情電影工業的發展，在社會上爆發了一場保守派對性解放潮流的論戰，媒體把這個現象稱為「色情風潮」（Porno Chic）。

50 years ago today - June 12, 1972 - “Deep Throat” premiered in ”special theaters” across the U.S. pic.twitter.com/ifdD5IZ0RR — Jimmy Moore (@JimmyMoore12) June 13, 2022

不過這部電影有著不光彩的一面，女演員琳達．洛夫萊斯（Linda Lovelace）後來在其 傳記中表示，這部電影是她的前夫查克．特雷納（ Chuck Traynor）脅迫下被迫演出，其中有許多 她沒有同意的性行為。這部電影在當時大約賺了6億美元，不過 洛夫萊斯僅獲得1250美元，這筆錢仍由特雷納控制 。

Linda Lovelace & Chuck Traynor. pic.twitter.com/Dd3YWMI6Fh — João Santos (@JooPauloFlixdo1) August 17, 2021

而這部電影更廣為人知的原因，是美國著名的政治醜聞「水門案」中的吹哨者就是以此片名為代號。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國前總統尼克森（Richard Nixon）於1974年公開承諾移交關鍵錄音帶的逐字稿給調查人員。

當時電影上映時適逢美國大選，選前華盛頓水門大廈的民主黨委員會辦公室遭安裝竊聽器，5人當場被捕。不過當時的美國總統尼克森極力掩蓋該事件，後來是由《華盛頓郵報》的兩名記者後續追蹤，真相內幕才陸續被揭露，這起事件也導致尼克森後來辭職下台。《華盛頓郵報》的主要消息來源，就是一名以「深喉嚨」（Deep Throat）為代號的匿名人士，這個神秘的代號維持了33年之久。

Photo Credit: AP / 達志影像 直到2005年，馬克．費爾特（Mark Felt）才承認他就是水門案中的「深喉嚨」，當時他擔任美國聯邦調查局副局長。

《大嗓門》雜誌則是由阿根廷非營利組織「拉波特拉薩」（La Poderosa）於2010年推出的月刊，「拉波特拉薩」是古巴革命的核心人物切．格瓦拉（Ernesto Guevara）與朋友阿爾貝托．格拉納多（Alberto Granado）1952年一起旅行時，所乘坐的500cc摩托車的名字。

《大嗓門》雜誌旨在消除對鄉村文化的歧視與污名化，刊物內容由全國各省貧民窟出生的人製作。該雜誌的特點之一是，每期雜誌封面都是一名張大嘴巴的阿根廷名人照片，包括阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）也曾兩度接受採訪。

.@DiarioOle: “Lionel Messi is the star of the 100th edition of La Garganta Poderosa.” pic.twitter.com/rpYXFqBC0A — Quotes on Messi 💬 (@MessiQuote) October 15, 2020

費南德茲在演講中犯了一個錯誤，社群網路並沒有輕易放過他，#DeepThroat 和 #WaterGate的標籤成為阿根廷Twitter上的熱門趨勢。

（喔不，媽，不要用Google查深喉嚨的意思！）

(大嗓門雜誌？呃先不要......深喉嚨？讚的。）

（總統先生不小心透露出他的性癖好）

Alguna otra pregunta que no sea sobre garganta profunda? #gargantaprofunda pic.twitter.com/lYJ80uygv4 — Gabriel F.G. (@GabrielFGamboa) June 21, 2022

（總統：還有其他深喉嚨以外的問題嗎？）

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責任編輯：吳象元