老大哥在看著你！《紐約時報》調查報導：中國蒐集公民個資與DNA數據庫長保威權統治
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中國公安還在廣泛收集男性的DNA樣本，理由是男性的Y染色體在遺傳時很少突變。當公安掌握一名男性的Y染色體DNA數據後，就等於得到了其家族多代父系成員的數據。雖然許多國家都會利用這一特點協助刑事調查，但只有中國最大限度地蒐集Y染色體樣本，且視為重中之重。
（中央社）《紐約時報》長達一年多的調查發現，中國正以前所未有的規模，蒐集數量驚人的公民個資，公安部門更在建立世界上最大的DNA數據庫。這些作法，顯示中國意圖使用科技，確保其長久的威權統治。
紐時這項報導是由其視覺調查團隊和駐亞洲記者，用一年多的時間，分析中國政府超過10萬份的招標文件所完成。因此，除文字外，報導還搭配了約14多分鐘的影音畫面，歸納出監視器、手機、DNA、虹膜、聲紋等監控人民的管道。
這項調查報導直指，中國政府的目標很明確，那就是設計一個系統，使國家能最大限度地了解一個人的身分、活動和社會關係，最終有助於政府維持其威權統治。
報導指出，全球近10億個監視器中，超過一半設在中國。分析發現，中國公安策略性地選擇架設地點，以便最大限度地增加人臉識別監視器可蒐集的數據量。因為，公安單位在招標文件中提到，他們計劃把監視器架設在吃飯、旅遊、購物、娛樂等人潮聚集處，更希望在住宅建築、卡拉OK和飯店等私人空間，安裝臉部識別監視器。
福建省公安部門的監視器採購招標文件，顯示了這種數據的龐大規模。文件提到，福建全省每時每刻都有25.2億張人臉圖像被儲存。而升級影像監控系統要達到的最終戰略目的，就是「實現對人員的管控」。
報導指出，相較於福建省每時每刻的25.2億張人臉圖像儲存，整個美國的每時每刻的人臉圖像儲存只有8.36億張。
此外，福建及中國各地採購的監視系統，還能將數據錄入功能強大的分析軟體，辨識出一個人的種族、性別及是否戴眼鏡或口罩。所有數據都會被匯總，並儲存到政府的伺服器內。
現代人不可或缺的手機，也是中國當局追蹤人民的利器。報導提到，中國公安使用的手機追蹤設備，能將一個人的數位足跡、現實身分和實際位置聯繫起來。北京市公安局2017年的招標文件直指，他們希望採購的設備，是能蒐集手機用戶在中國社交平台帳號上的訊息。
更有甚者，手機也能用來識別少數民族，成為壓迫工具。報導指出，廣東省某縣公安局的手機追蹤設備招標文件中提到，要能檢測手機上安裝的維吾爾字典app。若能檢測到，便證明手機持有人很可能屬於被嚴厲監控和壓迫的維吾爾族。
根據報導，紐時報導團隊發現，過去7年間，中國當局在這項技術的推廣上取得了驚人進展。到目前為止，中國的31個省區全都使用了手機追蹤設備。
生物數據則是中國政府蒐集的另一項重點。報導提到，中國政府無差別地從無關犯罪者的身上，蒐集DNA數據、虹膜樣本和聲紋。像是廣東省中山市公安局的招標文件上指出，他們需要能在監視器周圍至少100公尺範圍內採錄到現場聲音，且可使用軟體錄得的聲紋，並添加到數據庫中。
更有甚者，2017年前後，中國第1個地區性的虹膜數據庫，在3000萬人口規模的新疆建成。在此之後，這家承包新疆虹膜數據庫的廠商，更獲得了來自全國各地的政府合約以建造大型虹膜庫。
此外，中國公安還在廣泛收集男性的DNA樣本，理由是男性的Y染色體在遺傳時很少突變。當公安掌握一名男性的Y染色體DNA數據後，就等於得到了其家族多代父系成員的數據。雖然許多國家都會利用這一特點協助刑事調查，但只有中國最大限度地蒐集Y染色體樣本，且視為重中之重。
紐時調查發現，中國建立大型男性DNA數據庫的作法，最早可以追溯到2014年的河南省。到今年，中國31個省級行政區中，至少有25個已建立了男性DNA數據庫。
報導提到，中國政府的目的，是希望把上述所有數據連結起來，為中國公民建立全面檔案，以便各級政府調閱查核。
這項報導指出，儘管有上述成果，中國公安單位對自身的技術侷限仍有著清醒的認識。根據一份招標文件，中國公安部認為，中國影像監控系統的分析能力「依然不足」，最大問題之一就是「數據不夠集中」。因此，中國政府正積極尋找能夠增強數據整合能力的產品和服務。
報導說，曠視科技是中國最大的監控追蹤設備承包商之一。紐時獲得曠視對外展示的說明文件指出，曠視的軟體產品能蒐集到一個人的多種數據，並能顯示他們的行動、著裝、車輛、行動通訊設備訊息和社會關係。然而，面對紐時的查詢，曠視矢口否認。
新聞來源
- 老大哥看著你 紐時：中國蒐集個資及DNA長保統治（中央社）
- Four Takeaways From a Times Investigation Into China’s Expanding Surveillance State（The New York Times）
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
我們想讓你知道的是
隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
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