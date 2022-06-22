老大哥在看著你！《紐約時報》調查報導：中國蒐集公民個資與DNA數據庫長保威權統治

（中央社）《紐約時報》長達一年多的調查發現，中國正以前所未有的規模，蒐集數量驚人的公民個資，公安部門更在建立世界上最大的DNA數據庫。這些作法，顯示中國意圖使用科技，確保其長久的威權統治。

紐時這項報導是由其視覺調查團隊和駐亞洲記者，用一年多的時間，分析中國政府超過10萬份的招標文件所完成。因此，除文字外，報導還搭配了約14多分鐘的影音畫面，歸納出監視器、手機、DNA、虹膜、聲紋等監控人民的管道。

這項調查報導直指，中國政府的目標很明確，那就是設計一個系統，使國家能最大限度地了解一個人的身分、活動和社會關係，最終有助於政府維持其威權統治。

報導指出，全球近10億個監視器中，超過一半設在中國。分析發現，中國公安策略性地選擇架設地點，以便最大限度地增加人臉識別監視器可蒐集的數據量。因為，公安單位在招標文件中提到，他們計劃把監視器架設在吃飯、旅遊、購物、娛樂等人潮聚集處，更希望在住宅建築、卡拉OK和飯店等私人空間，安裝臉部識別監視器。

福建省公安部門的監視器採購招標文件，顯示了這種數據的龐大規模。文件提到，福建全省每時每刻都有25.2億張人臉圖像被儲存。而升級影像監控系統要達到的最終戰略目的，就是「實現對人員的管控」。

報導指出，相較於福建省每時每刻的25.2億張人臉圖像儲存，整個美國的每時每刻的人臉圖像儲存只有8.36億張。

此外，福建及中國各地採購的監視系統，還能將數據錄入功能強大的分析軟體，辨識出一個人的種族、性別及是否戴眼鏡或口罩。所有數據都會被匯總，並儲存到政府的伺服器內。

現代人不可或缺的手機，也是中國當局追蹤人民的利器。報導提到，中國公安使用的手機追蹤設備，能將一個人的數位足跡、現實身分和實際位置聯繫起來。北京市公安局2017年的招標文件直指，他們希望採購的設備，是能蒐集手機用戶在中國社交平台帳號上的訊息。

更有甚者，手機也能用來識別少數民族，成為壓迫工具。報導指出，廣東省某縣公安局的手機追蹤設備招標文件中提到，要能檢測手機上安裝的維吾爾字典app。若能檢測到，便證明手機持有人很可能屬於被嚴厲監控和壓迫的維吾爾族。

根據報導，紐時報導團隊發現，過去7年間，中國當局在這項技術的推廣上取得了驚人進展。到目前為止，中國的31個省區全都使用了手機追蹤設備。

生物數據則是中國政府蒐集的另一項重點。報導提到，中國政府無差別地從無關犯罪者的身上，蒐集DNA數據、虹膜樣本和聲紋。像是廣東省中山市公安局的招標文件上指出，他們需要能在監視器周圍至少100公尺範圍內採錄到現場聲音，且可使用軟體錄得的聲紋，並添加到數據庫中。

更有甚者，2017年前後，中國第1個地區性的虹膜數據庫，在3000萬人口規模的新疆建成。在此之後，這家承包新疆虹膜數據庫的廠商，更獲得了來自全國各地的政府合約以建造大型虹膜庫。

此外，中國公安還在廣泛收集男性的DNA樣本，理由是男性的Y染色體在遺傳時很少突變。當公安掌握一名男性的Y染色體DNA數據後，就等於得到了其家族多代父系成員的數據。雖然許多國家都會利用這一特點協助刑事調查，但只有中國最大限度地蒐集Y染色體樣本，且視為重中之重。

紐時調查發現，中國建立大型男性DNA數據庫的作法，最早可以追溯到2014年的河南省。到今年，中國31個省級行政區中，至少有25個已建立了男性DNA數據庫。

報導提到，中國政府的目的，是希望把上述所有數據連結起來，為中國公民建立全面檔案，以便各級政府調閱查核。

這項報導指出，儘管有上述成果，中國公安單位對自身的技術侷限仍有著清醒的認識。根據一份招標文件，中國公安部認為，中國影像監控系統的分析能力「依然不足」，最大問題之一就是「數據不夠集中」。因此，中國政府正積極尋找能夠增強數據整合能力的產品和服務。

報導說，曠視科技是中國最大的監控追蹤設備承包商之一。紐時獲得曠視對外展示的說明文件指出，曠視的軟體產品能蒐集到一個人的多種數據，並能顯示他們的行動、著裝、車輛、行動通訊設備訊息和社會關係。然而，面對紐時的查詢，曠視矢口否認。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺