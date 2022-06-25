2022/06/25,
美加

美國嬰兒配方奶短缺四個月，父母被迫求助黑市卻遭政府禁止

美國嬰兒配方奶短缺四個月，父母被迫求助黑市卻遭政府禁止

我們想讓你知道的是

美國嬰兒配方奶粉短缺目前已進入第4個月，它動搖了人們對美國食品安全當局的信心，並暴露出監管不力以及政府僵硬規定等問題，分析人士說，這讓該行業容易陷入危機。

勞倫需要給兒子添加奶粉，因為他哺乳後吐了不少奶，體重無法增加，不得不兩次去醫院。但由於美國正處於全國嬰兒配方奶粉嚴重短缺之際，勞倫找不到任何配方奶粉可買。

她於是轉向黑市，上網訂購了被美國禁止進口的一個荷蘭品牌的嬰兒奶粉。

美國當局一再警告不要購買未經批准出口到美國的奶粉。

去（2021）年，美國海關官員沒收了價值3萬美元的歐洲配方奶粉，稱它缺少適當的營養標籤，因此他們無法保障其安全性。三年前，他們還在邊境阻止了價值16萬2000美元的配方奶粉。

身為密蘇里州護士的勞倫就有關風險諮詢了兒科醫生以及其他人，之後她並沒有猶豫太久。

「如果它對歐洲嬰兒來說足夠健康，那美國嬰兒也沒有什麼不一樣，」她說。

「我很生氣」

配方奶

Photo Credit: Getty Images / BBC News

配方奶

勞倫說，這些規定在她看來不太合理。她不是唯一有疑問的人。

嬰兒配方奶粉短缺目前已進入第四個月，它動搖了人們對美國食品安全當局的信心，並暴露出監管不力以及政府僵硬規定等問題，分析人士說，這讓該行業容易陷入危機。

「我很生氣，」紐澤西媽媽斯蒂芬妮說。她花費多日為9個月大的兒子多米尼克尋找配方奶粉。多米尼克有過敏症，只能吃某些配方的奶粉。

她說，「我們應該給我們孩子吃什麼？我不明白他們怎麼能讓事情發展到這一步。」

在出現與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）有關的供應鏈緊張之後，奶粉短缺跡象去年首次顯現。配方奶粉製造商亞培營養（Abbott Nutrition，其品牌英文名為Similac）大批產品召回後，今（2022）年2月出現全面危機。

當局以細菌感染為由關閉了該公司的一家工廠，從而導致了美國相當大的一大部分生產中斷。

很少有人爭議該工廠的情況需要採取行動，但政府對這一事件的處理受到廣泛批評，尤其是有消息稱，在監察人員做出回應前幾個月，就有舉報人向當局提出該工廠存在衛生隱患的警告。

在（工廠）關閉後，分析人士說，監管配方奶粉行業的美國食品藥品監督管理局（FDA）高估了亞培競爭對手填補生產空白的能力，特別是在父母恐慌導致銷量飆升之後，情況變得更糟。

「配方行動」

包括英國的Kendamil（康多蜜兒）

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包括英國Kendamil（康多蜜兒）在內的許多外國品牌獲得為美國提供配方奶粉供應的臨時許可。

超過一半的美國嬰兒到三個月大時至少用過某種配方奶餵養。因此，尋求解決問題方案的政治壓力越來越大。

上個月（5月），美國總統拜登（Joe Biden）宣佈了「配方奶粉空運行動」（「Operation Fly Formula」），允許FDA暫時放鬆規定，並批准使用軍機從海外運進配方奶粉。

超過20多家公司已經申請往美國運送嬰兒配方奶粉，包括英國Kendamil（康多蜜兒）、澳大利亞Bubs（貝兒）以及雀巢的NAN（能恩）等品牌，他們都已經得到許可豁免，有效期直到11月。

喬治亞理工學院舍勒商學院（也稱喬治亞理工學院舍勒商學院）運營管理教授拉赫馬尼說，如果早點採取這些措施，危機本來可以避免。

「顯然並未出現全球短缺，」她說。「如果及時採取行動，所有這一切都是可以避免的。」

美國配方奶主要玩家

配方奶短缺

Photo Credit: Getty Images / BBC News

美國配方奶短缺已經進入第4個月。

即使在出現短缺前，人們對FDA的懷疑就開始顯現。曾有一波報告警告FDA監管的產品中含有一些危險成分，其中包括嬰兒食品、防曬霜和化妝品等。

一些父母已經開始轉向購買被禁止的外國嬰兒奶製品，因為一些海外市場的規定更嚴格，例如禁止使用玉米糖漿，而它是美國配方中常見的成份。

社交媒體Instagram網紅馬洛里是一名有資格認證的嬰兒餵養技師，網名「配方媽媽」。她說，許多父母對FDA指南「不再有什麼信心」。

「特別是現在，我們看到如此快速批准外國進口……這非常令人興奮，但我想許多父母……開始疑慮：FDA實際上真是關心什麼是對我孩子最安全和最健康呢，還是更擔心如何保護美國配方奶粉生產商的利益？」

她指出，允許外國配方奶粉進口的豁免到期後，（美國）父母們不會再相信它們不安全。「問題是，『這些配方奶粉到底是去還是留呢？』」

分析人士說，增加美國配方奶粉供應商的數量對防止另一場危機至關重要。

在與新冠有關的供應鏈緊張之後，奶粉短缺跡象去年首次顯現。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

在與新冠有關的供應鏈緊張之後，奶粉短缺跡象去年首次顯現。

但目前，亞培和生產Enfamil的美強生（Mead Johnson，後被利潔時，Reckitt Benckiser所收購）兩大巨頭佔據市場主導地位，他們共同佔據大約80％的銷售額。

而且，這是一個很難進入的領域。

亞培和利潔時手中持有許多政府合同，為參加社保資助項目的低收入家庭供應配方奶粉，這大約佔美國所有嬰兒配方奶銷售的一半。

對於新進入者而言，他們還將面臨配方、邊境稅以及嚴格的產品標籤規則等長期審核。與此同時，隨著出生率下滑以及母乳餵養率上升，美國配方奶銷售量正在下降。

尼列夫斯基是瑞士配方奶粉泓樂（Holle）在美國分公司的董事總經理。他們已經申請在規定放寬原則下銷售嬰兒配方奶粉，但他表示，進口的監管門檻「非常高」。

他說，「泓樂已經觀察這一領域很久了，但由於耗時以及巨大的成本，迄今為止從未最終申請進口許可。」

莫迪的初創公司Bobbie是「歐洲風格」的配方奶粉。她是在自己成為新媽媽後對缺乏選擇感到驚愕，才推出自己配方奶粉企業的。她認為，是讓市場對競爭更開放的時候了。

「研究我們配方奶短缺的原因就會發現，它與兩大巨頭擁有大多數市場份額密不可分，」 她說。「而當一家生產商倒下時，我們應該能夠轉向另一家。」


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2022/06/24,
科技

新創盛會線上回歸，技術、經驗、創投全都包！7月15日 AWS Startup Day 現正報名中

新創盛會線上回歸，技術、經驗、創投全都包！7月15日 AWS Startup Day 現正報名中
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我們想讓你知道的是

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