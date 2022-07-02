美國禁止從新疆進口所有產品，對Uniqlo、無印良品等跨國品牌意味著什麼？

隨著新規生效，美國開始禁止從中國新疆地區進口產品。根據這些規定，企業將必須證明從該地區進口的產品，不是透過強迫勞動生產的。

美國官員表示，該地區以穆斯林為主的少數民族維吾爾族群成員被拘押並被迫工作。中國一再否認將維吾爾人關押在新疆拘留營的指控。

美國已經禁止進口包括棉花和西紅柿在內的幾種來自該資源豐富地區的進口商品。根據定於周二6月21日生效的《防止強迫維吾爾人勞動法》 （UFLPA），這些限制將擴大到所有進口產品。

在上周晚些時候的一份聲明中，美國國會議員表示，這項法律發出了「一則明確的信息，即我們不再與中國共產黨合謀，使用奴工、犯下令人髮指的反人類罪行」。

美國共和黨參議員馬爾科・盧比奧（Marco Rubio）、民主黨參議員傑夫・默克利（Jeff Merkley）和另外兩名議員說： 「國會隨時凖備與拜登總統及其政府合作，確保充分嚴格執行這項歷史性的法律。」

美國國會稱，自2017年4月以來，中國在新疆拘押了100多萬維吾爾族和其他穆斯林少數民族。美國國會認為，在新疆和其它省份，數萬名被拘留者「打著扶貧和工業援助項目的幌子」，「以微薄的最低工資或沒有任何報酬」工作。

美國國會表示，中國還「干涉審計和傳統的盡職調查工作審查新疆的商品和供應鏈⋯⋯包括恐嚇潛在證人和隱瞞相關信息」。中國否認使用強迫勞動，並表示新疆的拘留營是用於打擊恐怖主義的「再教育」設施。

中國外交部發言人汪文斌，最近將強迫勞動的指控稱為「某些外部勢力編造的徹頭徹尾的荒謬謊言」。但是，BBC獲得了從拘留營內部洩露出來的文件和第一手資料，其中詳細記錄了一個對少數民族進行大規模強姦、性虐待和酷刑的有組織的系統。

人權組織還指責中國政府，透過大規模監視、拘留、灌輸甚至強制絶育，逐漸剝奪維吾爾人的宗教自由和其他自由。

新疆農夫在維吾爾自治區採收棉花｜Photo Credit：Reuters / 達志影像

對品牌來說意味著什麼？

位於華盛頓特區的工人權利聯盟（Workers Rights Consortium）執行董事史考特・諾瓦（Scott Nova）表示，《防止強迫維吾爾人勞動法》「可能會大幅減少新疆的強迫勞動」，因為它將消除新疆商品的大部分市場。

「一個關鍵問題是，在美國銷售商品的品牌是否會試圖利用其它消費市場較弱的保護措施，將新疆商品引入這些市場。」諾瓦說。「我們的聯盟將致力於識別和公開曝光任何品牌和零售商的這種做法，」他補充說。

英國謝菲爾德哈勒姆大學人權教授勞拉・墨菲（Laura Murphy）表示，歐盟應對來自新疆的商品實施類似的進口禁令。「我認為，如果歐盟公民知道還未出台禁令禁止使用強迫勞動生產的產品，他們會感到震驚。」墨菲表示。

「但歐盟也需要在透過強制人權盡職調查方面成為領導者。這些方式都是必要的，確保企業解決供應鏈中的強迫勞動和其它虐待問題。」她說。

日本零售商Uniqlo和無印良品等品牌因新疆的材料而受到審查。去年1月，美國封鎖了一批Uniqlo男裝襯衫，原因是擔心該公司違反了禁止進口該地區棉花產品的禁令。

在上周回應BBC提問時，Uniqlo的一位發言人沒有說明該品牌是否使用新疆棉花。「我們將繼續與（美國官員）合作，實施各項措施，確保我們產品的順利進口。我們正在等待6月21日將發佈的新指導方針。」該發言人表示。

Photo Credit: 中央社

同時，日本零售商無印良品因在2019年推出系列「在新疆精心挑選的精緻有機棉製成」的牛津襯衫而受到批評。

經營無印良品品牌的良品計劃（ Ryohin Keikaku ）發言人告訴BBC，該公司目前沒有從新疆向美國出口產品。不過，該公司拒絶回應是否在其它國家銷售新疆產品。

「在商業活動中，我們遵守每個國家和地區的法律法規，並採取一切必要措施，尊重人權和勞工標凖。」發言人稱。

去年年初，美國前總統川普（Donald Trump）政府宣佈禁止從新疆進口棉花和西紅柿產品。

影響更廣泛的《防止強迫維吾爾人勞動法》在去年7月獲得美國參議院批准，12月獲得眾議院批准。隨後，美國現任總統拜登（Joe Biden）簽署了該協議，使之成為法律。

從周二開始，美國海關和邊境保護局官員將停止所有從新疆進入美國港口的貨物。美國國土安全部表示，除非進口商能夠「提供明確和令人信服的證據，證明貨物不是透過強迫勞動生產的」，否則將禁止貨物進入美國。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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