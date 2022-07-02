美國禁止從新疆進口所有產品，對Uniqlo、無印良品等跨國品牌意味著什麼？
我們想讓你知道的是
美國已經禁止進口包括棉花和西紅柿在內的幾種來自該資源豐富地區的進口商品。根據定於周二（6月21日）生效的《防止強迫維吾爾人勞動法》 （UFLPA），這些限制將擴大到所有進口產品。
隨著新規生效，美國開始禁止從中國新疆地區進口產品。根據這些規定，企業將必須證明從該地區進口的產品，不是透過強迫勞動生產的。
美國官員表示，該地區以穆斯林為主的少數民族維吾爾族群成員被拘押並被迫工作。中國一再否認將維吾爾人關押在新疆拘留營的指控。
美國已經禁止進口包括棉花和西紅柿在內的幾種來自該資源豐富地區的進口商品。根據定於周二6月21日生效的《防止強迫維吾爾人勞動法》 （UFLPA），這些限制將擴大到所有進口產品。
在上周晚些時候的一份聲明中，美國國會議員表示，這項法律發出了「一則明確的信息，即我們不再與中國共產黨合謀，使用奴工、犯下令人髮指的反人類罪行」。
美國共和黨參議員馬爾科・盧比奧（Marco Rubio）、民主黨參議員傑夫・默克利（Jeff Merkley）和另外兩名議員說： 「國會隨時凖備與拜登總統及其政府合作，確保充分嚴格執行這項歷史性的法律。」
美國國會稱，自2017年4月以來，中國在新疆拘押了100多萬維吾爾族和其他穆斯林少數民族。美國國會認為，在新疆和其它省份，數萬名被拘留者「打著扶貧和工業援助項目的幌子」，「以微薄的最低工資或沒有任何報酬」工作。
美國國會表示，中國還「干涉審計和傳統的盡職調查工作審查新疆的商品和供應鏈⋯⋯包括恐嚇潛在證人和隱瞞相關信息」。中國否認使用強迫勞動，並表示新疆的拘留營是用於打擊恐怖主義的「再教育」設施。
中國外交部發言人汪文斌，最近將強迫勞動的指控稱為「某些外部勢力編造的徹頭徹尾的荒謬謊言」。但是，BBC獲得了從拘留營內部洩露出來的文件和第一手資料，其中詳細記錄了一個對少數民族進行大規模強姦、性虐待和酷刑的有組織的系統。
人權組織還指責中國政府，透過大規模監視、拘留、灌輸甚至強制絶育，逐漸剝奪維吾爾人的宗教自由和其他自由。
對品牌來說意味著什麼？
位於華盛頓特區的工人權利聯盟（Workers Rights Consortium）執行董事史考特・諾瓦（Scott Nova）表示，《防止強迫維吾爾人勞動法》「可能會大幅減少新疆的強迫勞動」，因為它將消除新疆商品的大部分市場。
「一個關鍵問題是，在美國銷售商品的品牌是否會試圖利用其它消費市場較弱的保護措施，將新疆商品引入這些市場。」諾瓦說。「我們的聯盟將致力於識別和公開曝光任何品牌和零售商的這種做法，」他補充說。
英國謝菲爾德哈勒姆大學人權教授勞拉・墨菲（Laura Murphy）表示，歐盟應對來自新疆的商品實施類似的進口禁令。「我認為，如果歐盟公民知道還未出台禁令禁止使用強迫勞動生產的產品，他們會感到震驚。」墨菲表示。
「但歐盟也需要在透過強制人權盡職調查方面成為領導者。這些方式都是必要的，確保企業解決供應鏈中的強迫勞動和其它虐待問題。」她說。
日本零售商Uniqlo和無印良品等品牌因新疆的材料而受到審查。去年1月，美國封鎖了一批Uniqlo男裝襯衫，原因是擔心該公司違反了禁止進口該地區棉花產品的禁令。
在上周回應BBC提問時，Uniqlo的一位發言人沒有說明該品牌是否使用新疆棉花。「我們將繼續與（美國官員）合作，實施各項措施，確保我們產品的順利進口。我們正在等待6月21日將發佈的新指導方針。」該發言人表示。
同時，日本零售商無印良品因在2019年推出系列「在新疆精心挑選的精緻有機棉製成」的牛津襯衫而受到批評。
經營無印良品品牌的良品計劃（ Ryohin Keikaku ）發言人告訴BBC，該公司目前沒有從新疆向美國出口產品。不過，該公司拒絶回應是否在其它國家銷售新疆產品。
「在商業活動中，我們遵守每個國家和地區的法律法規，並採取一切必要措施，尊重人權和勞工標凖。」發言人稱。
去年年初，美國前總統川普（Donald Trump）政府宣佈禁止從新疆進口棉花和西紅柿產品。
影響更廣泛的《防止強迫維吾爾人勞動法》在去年7月獲得美國參議院批准，12月獲得眾議院批准。隨後，美國現任總統拜登（Joe Biden）簽署了該協議，使之成為法律。
從周二開始，美國海關和邊境保護局官員將停止所有從新疆進入美國港口的貨物。美國國土安全部表示，除非進口商能夠「提供明確和令人信服的證據，證明貨物不是透過強迫勞動生產的」，否則將禁止貨物進入美國。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
我們想讓你知道的是
台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。