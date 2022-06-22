以色列史上最多元聯合政府垮台，將迎來3年內第5次大選，「九命怪貓」納坦雅胡有望再上位

文：張瑞邦（Tucker Chang）

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）於2022年6月20日發出聲明表示，其上任時所籌組的以色列聯合政府已經瓦解，預計將於下週由國會議員投票解散國會，班奈特隨後也將下台。

據《德國之聲》（DW）報導，班奈特已經提交「解散國會」議案，如果該法案通過，以色列最快將於今（2022）年10月迎來國會大選，這也將成為以色列近3年內所經歷的第5度大選。

班奈特表示，選擇解散當前的執政聯盟絕非容易的決定，但這是「為以色列所做的正確決定」，其也承諾在國會選舉來臨前，會做好相關的過渡程序。

據悉，以色列現任外交部部長拉皮德（Yair Lapid）將接任臨時總理，拉皮德亦是該國中間派政黨「未來黨」（Yesh Atid）主席。

班奈特為何解散國會？

美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，班奈特當初所籌建的聯合政府，是由8個不同的政黨所組成，這些政黨幾乎涵蓋了整個政治光譜，例如班奈特所率領的右翼政黨「右傾」（Yamina）、中間偏左翼的「以色列工黨」（HaAvoda），聯盟中甚至首次出現阿拉伯裔以色列公民政黨「聯合阿拉伯民主黨」（United Arab List）。

然而該執政聯盟卻僅運作一年又一週的時間，便宣告瓦解，班奈特也成為任期僅有一年的總理。

美國《國家公共廣播電台》（NPR）表示，該聯合政府是以色列史上最多元化的執政聯盟。然而，聯盟多數成員與聯合阿拉伯民主黨，對於「約旦河西岸（West Bank）的猶太屯墾區議題」產生分歧，也因此種下聯盟瓦解的導火線。

班奈特希望藉由每5年延長一次法令之做法，確保屯墾區猶太居民的相關權益，其中包括猶太屯墾群眾能充分享有以色列國民健康保險、法律事務協助，若有民事糾紛，也可以在以色列法院受審。

美國《有線電視新聞網》則指出，該聯合政府的政治僵局其實早在醞釀，尤其聯合阿拉伯民主黨曾在今（2022）年4月，不滿以色列警方對巴勒斯坦民眾施以暴力行為，因此暫時退出以色列聯合政府。

然而，由於以色列是在巴勒斯坦領土「約旦河西岸」建立猶太屯墾區，且上述權益僅保障猶太人，因此導致約旦河西岸的巴勒斯坦人強烈不滿，使得聯合阿拉伯民主黨2名國會議員拒絕支持該項法案。

隨著2名阿拉伯議員退出執政聯盟，班奈特所領導的聯合政府在國會120個席次中，僅以60席未能超過半數，不再是「多數派政府」，等同執政聯盟欲在以色列通過任何法案，皆須與其他反對黨協商。

美國《國家公共廣播電台》認為，失去多數議會席次等同是壓垮班奈特的最後一根稻草，因為身為右翼民族主義人士的班奈特，無法再獲得足夠的席次支持，來保障約旦河西岸猶太屯墾居民的「合法」權利。

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猶太屯墾區的現況為何？

以色列自1967年六日戰爭（Six-Day War）以來，便不斷於約旦河西岸及東耶路撒冷地區建立猶太人屯墾地，當前約有60萬至75萬名猶太人散居在250個不同的屯墾區。

卡達《半島電視台》（Aljazeera）表示，猶太人所建立的屯墾據點，一直都是在以色列政府的支持下推動，尤其在前總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於2009年至2021年任職期間，屯墾區的建設加速，在川普（Donald Trump）擔任美國總統的4年當中，猶太居住地擴張的規模更顯著成長。

然而約旦河西岸同時亦居住近300萬名巴勒斯坦人民。據《半島電視台》揭露，來自以色列的屯墾者，經常攻擊當地的巴勒斯坦民眾，威脅其財產及生命安全。

且在美國總統拜登（Joe Biden）上任後，美國政府便轉為譴責以色列在約旦河西岸拓展屯墾區的行徑，同時警告以色列勿再建造新的屯墾據點。

《法國24電視台》（France 24）更轉述美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）的批評表示：「我們絕對反對以色列擴大屯墾點，這完全對緩和緊張局勢、確保和平進程沒有任何幫助，也損害了以、巴兩國方案（Two-state solution）的發展前景。」

《半島電視台》也強調，以色列在巴勒斯坦的領土上建造猶太人專屬的住宅區，事實上已經違反國際法規範。

儘管如此，以色列政府仍在今年5月上旬，核定約旦河西岸屯墾區可興建約4000間住宅，非營利新聞組織《中東觀察》（Middle East Monitor）披露，這些住宅中，已有2536間住所獲得最終批准，另有1452處房舍通過建造初審。

巴勒斯坦「青年反屯墾行動」（YAS）領袖阿姆羅（Issa Amro）在接受《半島電視台》的訪談時表示，以色列政府核准興建4000間猶太住所，意味著以色列屯墾者將對巴勒斯坦人施予更多暴力襲擊，並將諸多規範限制及「種族隔離政策」（Apartheid polices）強壓給巴勒斯坦平民。

人權組織「國際特赦組織」（Amnesty International）對此闡述，以色列自1948年建國迄今，一直奉行著「猶太人口佔多數」（Jewish demographic majority）政策，同時對土地及自然資源實行全面控制，希冀藉此造福自身猶太居民。