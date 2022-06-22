俄國諾貝爾和平獎得主拍賣獎章援助烏克蘭，決標價破億美元創紀錄
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穆拉托夫2021年與菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）一起獲頒150公克重、18K金的獎章，表彰其「為維護言論自由所做的努力」。20日的拍賣收益遠遠超過2014年諾貝爾獎章拍賣創下的476萬美元紀錄。
（中央社）俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）拍賣他的諾貝爾和平獎獎章，以造福俄烏戰爭中流離失所的兒童。結果拍賣金額達1.035億美元（約新台幣30.743億元）天價，打破過往相關拍賣紀錄。
法新社報導，在傳統拍賣公司（Heritage Auctions）20日於紐約舉辦的拍賣會上，一名身分不詳的競標者透過電話標下這枚獎章。
穆拉托夫2021年與菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）一起獲頒150公克重、18K金的獎章，表彰其「為維護言論自由所做的努力」。
20日的拍賣收益遠遠超過2014年諾貝爾獎章拍賣創下的476萬美元紀錄。
挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）秘書長紐爾斯塔特（Olav Njolstad）告訴法新社，穆拉托夫曾事先諮詢委員會，確認委員會支持他出售獎章的決定，讓收益能惠及烏克蘭兒童和難民。
紐爾斯塔特透過電郵表示：「這是一個崇高的目的．我們恭喜他的拍賣結果順利，也希望這筆援助金能到達最需要的人手中。」
在過去的120年裡，諾貝爾獎已授予975個個人和組織，以表彰他們在和平、文學、醫學、物理、化學以及自1969年以來在經濟學領域取得的成就。
回顧歷史，拍賣會上最便宜的諾貝爾獎章可能是1926年頒給法國總理兼外交部長白里安（Aristide Briand）的獎章。他因在1925年促成簽署「羅加諾公約」（Locarno treaty）而獲和平獎。該公約確定一次世界大戰後的德國、法國和比利時邊界。
2008年，他的獎章以1萬2200歐元（1萬2870美元）廉價賣給法國一間民俗博物館，7年後，獎章被身分不明的小偷盜走。
在2010年代，數枚物理、化學和經濟學獎章以30萬至40萬美元的價格出售。
在20日的拍賣會前，諾貝爾醫學獎獎章的拍賣價格最高。
因共同發現DNA結構而獲得1962年醫學獎的美國「DNA之父」華森（James Watson）於2014年12月拍賣獎章，並獲得476萬美元。
華森的獎章之所以賣出天價，可能與他的爭議性言論有關。2007年，他在一次採訪中公開暗示，非洲人智商較低，引發排山倒海批評聲浪。
此後，買下獎章的俄羅斯億萬富豪尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov）將獎章歸還給華森，感謝他的開創性研究。
新聞來源
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- 2021年諾貝爾和平獎得主菲記者瑞薩演說全文：「為了追求真相，你願意做什麼樣的犧牲？」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
我們想讓你知道的是
隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
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建立會員分級制度 打造精準個人化服務
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消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
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