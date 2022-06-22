「我們也想親近神」，印尼LGBT穆斯林在歧視中夾縫求生
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印尼同志人權低落，2021年發表的一份美國研究指出，在全球175個國家對同志族群的接受度排名中，印尼落居第147。包括亞齊省的刑法，印尼中央與地方目前共有45項打壓同志的法規，2016年起，每年因聚會甚至在自宅遭逮捕的同志、跨性別者有好幾千人。
（中央社）火車呼嘯劃過日惹的午夜，這晚大雨剛過，薇拉知道可能沒什麼客人，卻仍在鐵軌旁的簡陋木寮外等候。她20多年前改當女人後只能賣身度日，如今每次服務費最低僅新台幣60元，這也是大多數印尼跨性別者的謀生方式。
出賣身體求生存 墓園深處廉價交易
今年初，記者循線找到中爪哇日惹（Yogyakarta）這個跨性別女性從事性交易的地方。
年近50的薇拉（VA）和較年輕的菲莉（FR）說，每次收費大約3萬至5萬印尼盾（約新台幣60元至100元），每人每晚大約賺10萬至15萬印尼盾（約新台幣200元至300元），「這筆錢還要扣掉使用房間的費用，也要給這邊的人保護費」，每個人要出5萬印尼盾。
說是房間，其實只是木板隔開的3個簡陋空間，裡面的地板鋪著破舊骯髒的墊子、棉被和枕頭，用簡便門簾遮擋隱私，外面有個共用的小洗手台。
另一頭在東爪哇泗水（Surabaya），自1970年代起，跨性別者從事性交易的基地是位於山坡路段的基督教墓地，當地人稱為「黃花墓園」，目前有約230名變性人在這討生活。
深夜偌大的墓地一片漆黑，賣身的跨性別女性和尋歡客靠著昏暗燈光找到彼此，走到暗處談價錢，躲避警察臨檢，然後就往墓園深處走，直接在那辦事。
29歲的茱莉亞（Julia）說她「最多一晚接8個客人，有時一個都沒有」，社會容不下跨性別者，她只能用身體服務男人，有時還會跳舞娛樂客人，她每天都到墓園，希望存錢改行做美容業。
變性21年的菲比（Feby Damayanti）之前也在這賣身。她說，很多人知道變性後可能淪落出賣肉體，但沒有變性前，她無法做自己，「我找不到我真實的認同」。
面對鏡頭秒擺各種超模的表情，菲比說，她喜歡變性後的生活：「我為我的人生負責。」
來自中爪哇普禾加多（Purwokerto）的唐娜（Donna）高中時變性，被迫離家到雅加達，沒辦法找到好工作，只好從事性交易，中斷學業。
25歲的唐娜在雅加達北部港口附近攬客，夜間有許多卡車經過，司機是主要的客源。她常遇到白嫖的奧客，但礙於生計、打不過對方，無奈說，「我也只能認了。」
LGBT夢魘揮不去 驅魔治療求「康復」？
印尼約87%的人信仰伊斯蘭教，是全球穆斯林人口最多的國家。
許多伊斯蘭教派人士援引可蘭經（Quran）和相關教義，主張伊斯蘭不接受LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）等性別認同跳脫傳統二分法的族群。
對許多印尼人來說，宗教的束縛連親情也難穿透。很多LGBT人士被家庭拋棄，或被迫接受宗教治療。伊斯蘭的驅魔儀式Ruqyah是許多LGBT揮之不去的夢魘。
西爪哇省17歲的女同志芭芭里安（Barbalion）說：「父母得知我是同志後，我被我爸毒打，我媽在一旁哭，隔天他們找3名宗教老師（Ustadz）到我家對我做Ruqyah，說要趕走我體內的惡魔。」
Ruqyah是伊斯蘭的驅魔儀式，信者認為，誦讀可蘭經能驅走附在身體內的撒旦、消除惡魔的詛咒，治療疾病。關於先知路特（Lut）的可蘭經章節則能讓LGBT族群「康復」，回到「正常」。
芭芭里安說，當天宗教老師帶學生到她家，「把我圍起來，把我從背後架住、要我喝Ruqyah『加持』的水」。老師說她的體內有男、女妖魔影響她，「可能他們要『驅魔』，把我弄得嘔吐」。
芭芭里安這3年被迫做5次Ruqyah，媽媽持續向宗教老師買經過Ruqyah處理的水，裝在水壺，要她上班帶去當開水喝。她已不跟爸爸說話，曾對媽媽說：「我好累，不想再做Ruqyah」；媽媽回答：「這是為你好。你不想再做Ruqyah，為何要當同志？」
芭芭里安說，她不再相信父母，「感覺父母想親手殺了我」。雖然她的身分證仍寫著她是穆斯林，但她不再相信伊斯蘭，不再遵守教規，「同志也是人，到底為什麼伊斯蘭這麼歧視同志」？
印尼同志平權團體生命之水守護者（Amerta Reksa Kayana）執行長斐迪南（Verdinand Tee）說，根據調查，印尼大約3至4成的LGBT族群曾被迫接受Ruqyah等宣稱能矯正性傾向的治療。
印尼伊斯蘭律法Ruqyah協會（Asosiasi Ruqyah Syar'iyyah Indonesia）的宗教老師阿里（Ari Abu Kholid）說，LGBT不是新疾病，先知路特的時代就有，「一直持續增長、擴大、傳播」。
阿里指出，成為LGBT的原因很多，包括缺乏家庭溫暖、交到壞朋友、受到誘惑、婚姻不幸福，或幼年時曾被強暴或被強制肛交，導致長大後產生報復心理等。
他說，伊斯蘭禁止同性性行爲，加強同志對可蘭經的認識，讓他們理性思考，可助「抗拒誘惑、遠離疾病」，有很多人到協會求診，Ruqyah的治療就是「誦讀可蘭經」。
他宣稱，有很多經Ruqyah治癒的案例，包括一名任職雅加達醫院的職員，現在已經結婚生子。
「我們也想親近神」 LGBT宗教避風港
宗教是紛擾世俗中的心靈寄託，印尼許多LGBT人士卻連信仰的自由都沒有。
為了讓變性人能安心接近神，日惹跨性別平權人士在2008年開辦阿爾法塔伊斯蘭學校（Pondok Pesantren Waria Al-Fatah），成為全球首間專供跨性別者學習可蘭經的學校。
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
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台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。