「我們也想親近神」，印尼LGBT穆斯林在歧視中夾縫求生

（中央社）火車呼嘯劃過日惹的午夜，這晚大雨剛過，薇拉知道可能沒什麼客人，卻仍在鐵軌旁的簡陋木寮外等候。她20多年前改當女人後只能賣身度日，如今每次服務費最低僅新台幣60元，這也是大多數印尼跨性別者的謀生方式。

出賣身體求生存 墓園深處廉價交易

今年初，記者循線找到中爪哇日惹（Yogyakarta）這個跨性別女性從事性交易的地方。

年近50的薇拉（VA）和較年輕的菲莉（FR）說，每次收費大約3萬至5萬印尼盾（約新台幣60元至100元），每人每晚大約賺10萬至15萬印尼盾（約新台幣200元至300元），「這筆錢還要扣掉使用房間的費用，也要給這邊的人保護費」，每個人要出5萬印尼盾。

說是房間，其實只是木板隔開的3個簡陋空間，裡面的地板鋪著破舊骯髒的墊子、棉被和枕頭，用簡便門簾遮擋隱私，外面有個共用的小洗手台。

Photo Credit：中央社 薇拉（右）青少年時期想改當女生，被趕出家門，20年前變性後靠賣淫養活自己，她的故事是印尼許多跨性別女性的寫照。圖攝於1月18日。

另一頭在東爪哇泗水（Surabaya），自1970年代起，跨性別者從事性交易的基地是位於山坡路段的基督教墓地，當地人稱為「黃花墓園」，目前有約230名變性人在這討生活。

深夜偌大的墓地一片漆黑，賣身的跨性別女性和尋歡客靠著昏暗燈光找到彼此，走到暗處談價錢，躲避警察臨檢，然後就往墓園深處走，直接在那辦事。

29歲的茱莉亞（Julia）說她「最多一晚接8個客人，有時一個都沒有」，社會容不下跨性別者，她只能用身體服務男人，有時還會跳舞娛樂客人，她每天都到墓園，希望存錢改行做美容業。

變性21年的菲比（Feby Damayanti）之前也在這賣身。她說，很多人知道變性後可能淪落出賣肉體，但沒有變性前，她無法做自己，「我找不到我真實的認同」。

面對鏡頭秒擺各種超模的表情，菲比說，她喜歡變性後的生活：「我為我的人生負責。」

來自中爪哇普禾加多（Purwokerto）的唐娜（Donna）高中時變性，被迫離家到雅加達，沒辦法找到好工作，只好從事性交易，中斷學業。

25歲的唐娜在雅加達北部港口附近攬客，夜間有許多卡車經過，司機是主要的客源。她常遇到白嫖的奧客，但礙於生計、打不過對方，無奈說，「我也只能認了。」

Photo Credit：中央社 印尼泗水的黃花墓園是變性人從事性交易的熱區。茱莉亞說，她幾乎每天到墓園攬客，想多存點錢開美容沙龍。圖攝於1月14日。

LGBT夢魘揮不去 驅魔治療求「康復」？

印尼約87%的人信仰伊斯蘭教，是全球穆斯林人口最多的國家。

許多伊斯蘭教派人士援引可蘭經（Quran）和相關教義，主張伊斯蘭不接受LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）等性別認同跳脫傳統二分法的族群。

對許多印尼人來說，宗教的束縛連親情也難穿透。很多LGBT人士被家庭拋棄，或被迫接受宗教治療。伊斯蘭的驅魔儀式Ruqyah是許多LGBT揮之不去的夢魘。

西爪哇省17歲的女同志芭芭里安（Barbalion）說：「父母得知我是同志後，我被我爸毒打，我媽在一旁哭，隔天他們找3名宗教老師（Ustadz）到我家對我做Ruqyah，說要趕走我體內的惡魔。」

Ruqyah是伊斯蘭的驅魔儀式，信者認為，誦讀可蘭經能驅走附在身體內的撒旦、消除惡魔的詛咒，治療疾病。關於先知路特（Lut）的可蘭經章節則能讓LGBT族群「康復」，回到「正常」。

芭芭里安說，當天宗教老師帶學生到她家，「把我圍起來，把我從背後架住、要我喝Ruqyah『加持』的水」。老師說她的體內有男、女妖魔影響她，「可能他們要『驅魔』，把我弄得嘔吐」。

芭芭里安這3年被迫做5次Ruqyah，媽媽持續向宗教老師買經過Ruqyah處理的水，裝在水壺，要她上班帶去當開水喝。她已不跟爸爸說話，曾對媽媽說：「我好累，不想再做Ruqyah」；媽媽回答：「這是為你好。你不想再做Ruqyah，為何要當同志？」

芭芭里安說，她不再相信父母，「感覺父母想親手殺了我」。雖然她的身分證仍寫著她是穆斯林，但她不再相信伊斯蘭，不再遵守教規，「同志也是人，到底為什麼伊斯蘭這麼歧視同志」？

印尼同志平權團體生命之水守護者（Amerta Reksa Kayana）執行長斐迪南（Verdinand Tee）說，根據調查，印尼大約3至4成的LGBT族群曾被迫接受Ruqyah等宣稱能矯正性傾向的治療。

印尼伊斯蘭律法Ruqyah協會（Asosiasi Ruqyah Syar'iyyah Indonesia）的宗教老師阿里（Ari Abu Kholid）說，LGBT不是新疾病，先知路特的時代就有，「一直持續增長、擴大、傳播」。

阿里指出，成為LGBT的原因很多，包括缺乏家庭溫暖、交到壞朋友、受到誘惑、婚姻不幸福，或幼年時曾被強暴或被強制肛交，導致長大後產生報復心理等。

他說，伊斯蘭禁止同性性行爲，加強同志對可蘭經的認識，讓他們理性思考，可助「抗拒誘惑、遠離疾病」，有很多人到協會求診，Ruqyah的治療就是「誦讀可蘭經」。

他宣稱，有很多經Ruqyah治癒的案例，包括一名任職雅加達醫院的職員，現在已經結婚生子。

Photo Credit：中央社 印尼部分人士相信，誦讀可蘭經的驅魔儀式Ruqyah可趕走體內的撒旦、消除惡魔的詛咒，治療同志則要誦讀與先知路特有關的章節。圖為Ruqyah儀式。（Aris Fathoni提供）

「我們也想親近神」 LGBT宗教避風港

宗教是紛擾世俗中的心靈寄託，印尼許多LGBT人士卻連信仰的自由都沒有。

為了讓變性人能安心接近神，日惹跨性別平權人士在2008年開辦阿爾法塔伊斯蘭學校（Pondok Pesantren Waria Al-Fatah），成為全球首間專供跨性別者學習可蘭經的學校。