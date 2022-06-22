土耳其LGBT+驕傲週活動遭警方施壓禁辦，喊出「向變態說不」的伊斯蘭集會卻未被阻擋
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驕傲週禁令在前，獨立新聞網站《Bianet》指出，「捍衛伊斯蘭」（Müdafaa-i İslam Hareketi）組織將於26日舉行的集會卻未遭擋。Müdafaa-i İslam Hareketi昨天推文呼籲民眾當天至塔克辛廣場（Taksim）集合，「保護你的家人、世代及城市，向『變態』說不」。
（中央社）土耳其伊斯坦堡2個行政區以示威及公眾集會法為由，禁止LGBT+驕傲週活動舉行。主辦單位發布聲明表示，這項禁令違法，「我們不會放棄，我們不害怕」，將在安全場所及線上持續舉辦活動。
土耳其被視為對LGBT+（男女同志、雙性戀及跨性別者，+是指其他與同性戀相關的人士）社群最友善穆斯林國家，伊斯坦堡2003年首次舉辦同志驕傲遊行，更是年度全球同運盛事。但是2015年起，土耳其政治環境和社會氛圍劇變，驕傲遊行被禁多年。
獨立新聞網站《Bianet》20日報導，伊斯坦堡貝伊奧盧區（Beyoglu）及卡迪科伊區（Kadikoy）公告：「我們得知2022年6月21日（週二）至2022年6月23日（週四）間，第30屆『伊斯坦堡LGBTI+驕傲週』將舉行集會、記者會、遊行及發傳單等」。
2行政區並引《示威及公眾集會法》，自21日至27日禁止於所有開放及封閉區域舉行任何活動。
驕傲週禁令在前，《Bianet》指出，「捍衛伊斯蘭」（Müdafaa-i İslam Hareketi）組織將於26日舉行的集會卻未遭擋。Müdafaa-i İslam Hareketi昨天推文呼籲民眾當天至塔克辛廣場（Taksim）集合，「保護你的家人、世代及城市，向『變態』說不」。
驕傲週主辦單位İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası20日發布聲明表示，「我們不會放棄，我們不害怕」。
聲明指出，伊斯坦堡第30屆LGBTI+驕傲週20日開跑當天，警方卻以「全面管控」為幌子檢查活動場所。執法人員試圖以索取稅務文件向活動場地施壓。「儘管壓力很大，我們今天仍在活動場地會面。」
İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası說，當國家及執法單位意識到無法以控制為由阻止這週的活動時，貝伊奧盧區及卡迪科伊區下了為期1週的禁令。這個決定是違法的，「我們將行使我們所有的權利，並提出必要的反對意見」，並將在安全的場所及線上繼續舉行活動。
伊斯坦堡民眾去（2021）年6月不顧禁令，走上街頭挺同志驕傲遊行，警方以催淚瓦斯驅趕，約20人被捕，包括一名記者。
美國媒體《Washington Blade》報導，依據今（2022）年的「彩虹歐洲」（Rainbow Europe），土耳其在歐盟國家排名當中，LGBTQ友善程度排名是倒數第二，僅勝過亞塞拜然。
不到一個星期前，土耳其首都安卡拉就發生當地警方帶著防暴盾牌、警棍、胡椒球彈以及催淚瓦斯，解散了一場由中東科技大學（Middle East Technical University）學生在校內發起的驕傲週遊行。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
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▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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