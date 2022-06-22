美國參院《兩黨安全社區法案》達成跨黨派共識，有望成為30年來最重大槍枝管制立法

美國近來槍枝暴力氾濫，聯邦參議院兩黨在21日達成《兩黨安全社區法案》（Bipartisan Safer Communities Act）共識，該法案旨在避免槍枝流入危險人口，包含禁止被判虐待未婚伴侶的人購買槍，也賦予政府權力對21歲以下購買槍枝者進行審查，同時擴大預算提供學校和社區進行心理健康和反暴力的服務。

參議院兩黨談判數日，最後在週二公布法案、取得共識，共有64名參議員支持法案。包括參院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在內有14名共和黨人支持法案。參議院預計在本週末休會前，會對這份長達80頁的法案進行投票，這將成為國會30年來最重要的反槍械暴力法案。

法案內容

1.禁止家暴者對「親密對象」持槍

據《CNN》、《紐約時報》報導，這個新的改變補強了原稱為「男朋友漏洞」的情況。目前法律禁止家暴者對已婚、有孩子、或同居伴侶持有槍枝，新法擴大了對於親密伴侶的定義，將「當前與最近的約會關係」包括在內。法案將禁止任何被判犯有家庭暴力罪的人，對與他們有「持續的浪漫或親密關係」的人持槍。但如果這些被判有家暴者在5年內沒有犯下其他罪刑，可以恢復持槍的權力。

過往研究指出，平均每月有70名女性被親密伴侶用槍枝殺死，美國國立衛生研究院亦指出，獲得槍枝導致該婦女因有家庭暴力史而被殺害的風險顯著增加。

2.擴大針對青少年持槍的審查

法案的第二個重點，是對想要購買槍枝的18歲至21歲族群進行更全面的審查。 該法案鼓勵各州將青少年記錄納入國家即時犯罪背景調查系統，並實施了一項檢查這些記錄的新協議。法案給予國家即時犯罪背景調查系統3天的時間來審查個人的記錄，如果該青少年資格有不符的嫌疑，調查將再延長7天。如屆時系統未審查完成，槍枝購買的申請仍會通過。

3.增加心理健康預算

法案同時增加對心理健康計劃和學校安全的資助。 《德州論壇報》報導，法案設立了 110億美元用於精神健康服務、20億美元用於社區的反暴力項目。它還增設資金幫助年輕人，能透過遠距醫療獲得心理健康服務，也投注更多資金在輕生熱線、還有以學校為基礎的心理健康中心。

4.鼓勵各州實施 《紅旗法》

《路透社》報導， 法案也增設7.5億美元用於 幫助和鼓勵各州實行《危險信號法案》（俗稱《紅旗法》），該法在美國有十幾個州實施，允許法院暫時沒收任何被認為，對自己或他人構成危險的人的槍枝。

法案還要求更多槍枝銷售商註冊為聯邦許可的槍枝經銷商，以打擊非法槍枝販運。

影響與意義

自從5月24日一名槍手在德州尤瓦爾迪縣（Uvalde）的羅布小學（Robb Elementary School）殺害19名兒童和2位老師，以及5月14日紐約州水牛城發生種族主義槍擊事件，造成10名黑人死亡，兩黨一直在努力達成遏止槍枝暴力的協議。

在共和黨多年反對下， 多年來此類襲擊事件發生後槍枝管制也未能實現。 《路透社》報導，主要與共和黨人就立法協議進行談判的民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）稱，《兩黨安全社區法案》為「30年來最重要的反槍枝暴力法案」，他表示「更重要的是，這是兩黨的突破。」

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺