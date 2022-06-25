末代港督彭定康：香港的轉變「令人心碎」，習近平做出損害中國長遠利益的決策

文：德國之聲中文網（美聯社）

香港末代總督彭定康（Chris Patten）週一（6月20日）表示，北京對香港公民自由的打壓程度遠比意料的嚴重得多。

他在倫敦說，看到香港的如此轉變過程「令人心碎」。「我曾想，中國會信守其諾言，而它卻沒這麼做，對此我深表遺憾。」、「我深信，香港是一個偉大的城市，希望，它再一次偉大。」

不過，彭定康接著說，他對此並不特別樂觀。「我相信，事情還會變化，過去幾年間流亡到國外的人開始返回中國，回到香港，但目前，這樣的事情還沒有發生。」

一個半世紀的殖民地時代過後，香港主權於1997年7月1日在「一國兩制」的原則下移交中國，北京保證，香港的法治與公民自由，其中包括言論自由和集會自由，將維持50年不變。

雨傘運動之後，2019年香港爆發反送中大規模抗議示威，其中警民暴力衝突上升到新的級別，北京再次加強了對香港的打壓，2020年7月1日人大常委會制定的《香港國安法》正式生效。在此之後，同政府唱反調的媒體被關閉，150多人依照該法因涉嫌分裂國家、顛覆國家、從事恐怖活動以及勾結外國罪遭到逮捕。

香港不曾是英國殖民地？彭定康認為「可笑」

回憶其總督生涯以及後來發生的變遷，彭定康說，總體而言，直至習近平上台前的十多年裡，香港在主權移交後仍是原來的香港。「習近平和他的打手們」，受到反政府抗議活動的震動。他說，北京不遵守《中英聯合聲明》的做法讓他深感震驚和不安。

「我很吃驚，認為習近平的做法損害中國的中期和長遠利益，不僅是如何處理經濟問題，同時關係到中國在全球的軟實力，後者正在迅速消失。」

對近來媒體報導香港課本將不再稱曾是英國的殖民地，彭定康認為此舉「可笑」。他笑稱，他的新書是1992年至1997年的總督日記，它證明「我是存在的，我不是幻想當中的人物。」「中國的皇帝和獨裁者，可以焚書坑儒，但無法埋葬他們的歷史。」

當記者問到，鑑於俄烏戰爭的例子，中國武統台灣的風險如何時，彭定康說，他希望習近平意識到，武力犯台將是一個不可想像的危險步驟。

「我猜，習近平會帶著一點憂慮，關注世界對俄羅斯侵略烏克蘭做出的反應」，「但實際上，我們在這裡談論的話題還是讓我相當不安。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航