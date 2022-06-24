【紀錄片】《網路煉獄：揭發N號房》：浪費一個好題材，Netflix不如直接買《想知道真相》的節目來播

「N號房事件」是2018年下半年至2020年3月間，在南韓發生的性剝削案件，由建立者Godgod（갓갓）在即時通訊軟體Telegram建立多個聊天室，裡面是對多名女性進行性威脅，騙取受害者的裸照或不雅影片，內容甚至包括被要求在身上刻字、逼吃排泄物等。受害者多達74人，其中有16名未成年女生，最小年齡只有11歲。隨後跟進的「博士」，變本加厲，發布類似的內容，並販售牟利。

此事爆發後，韓國社會為之譁然。網友在韓國政府國民請願頁面上發起「要求警方曝光在Telegram上傳播未成年性剝削影片的群主的個人資料並將其公開示眾」，並有多個請願，要求公開所有訂閱會員的真實身分，總計超過三百萬人聯署。

韓國總統文在寅宣示，政府將刪除所有涉案影片，並為受害者提供法律、醫療等所需支援，並制定杜絕網路性犯罪的根本對策。事件以Godgod（갓갓）跟博士各被判刑數十年徒刑作結，但網路的各種性剝削事件，仍層出不窮。

Netflix為此推出紀錄片《網路煉獄：揭發N號房》，內容訪問當時參與調查的相關人員，還原整起事件，並於5月18日上線。

以紀錄片邏輯來說，「N號房事件」是一個可大可小的影片議題，如果做大，可與全世界的網路色情犯罪做連結，進行人性與社會制度的哲學探討；小則是深入事件本身，對於受害者與加害者之間，針對韓國社會獨有的文化與社會狀態，去探討「為什麼在韓國的網路上，會發生這種事」、「韓國人如何面對」，可以說有太多種選擇進入的方式。非常可惜的是，導演崔真星選擇了最無關痛癢的切入點。

《網路煉獄：揭發N號房》，片如其名，全片的主旨就是「『N號房事件』如何被揭發」。電影敘事，從頭至尾從事件一開始到結束，全聚焦在揭發的記者、電視台、潛入聊天室的女學生，以及警方與「博士」、「GodGod」間的偵查與鬥智。所有現身說法的，全部是跟調查有關的人。其他人士一律沒有。

這根本迴避掉最大的兩個區塊，也是幾乎所有此類紀錄片都必然會探討的關鍵點：「加害人」與「被害人」。被害人因為韓國保守民風，不願曝光身分與細節，更不出來現身說法，這可以理解，也不能強迫（特別是在現代國家的法律之下，紀錄片劇組也不可能獲得受害者聯絡資訊）。