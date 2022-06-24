【紀錄片】《網路煉獄：揭發N號房》：浪費一個好題材，Netflix不如直接買《想知道真相》的節目來播
我們想讓你知道的是
「N號房」事件是2020年發生在韓國的一起大規模網路性犯罪事件，在當時掀起韓國社群的廣泛討論，也不禁讓人思考，是不是代表韓國社會有更深層的結構性因素存在，而這部2022年Netflix所推出的紀錄片－《網路煉獄：揭發N號房》也就被期待能揭發更多背後的犯罪心理，與探討韓國仇女心態的社會性因素。
「N號房事件」是2018年下半年至2020年3月間，在南韓發生的性剝削案件，由建立者Godgod（갓갓）在即時通訊軟體Telegram建立多個聊天室，裡面是對多名女性進行性威脅，騙取受害者的裸照或不雅影片，內容甚至包括被要求在身上刻字、逼吃排泄物等。受害者多達74人，其中有16名未成年女生，最小年齡只有11歲。隨後跟進的「博士」，變本加厲，發布類似的內容，並販售牟利。
此事爆發後，韓國社會為之譁然。網友在韓國政府國民請願頁面上發起「要求警方曝光在Telegram上傳播未成年性剝削影片的群主的個人資料並將其公開示眾」，並有多個請願，要求公開所有訂閱會員的真實身分，總計超過三百萬人聯署。
韓國總統文在寅宣示，政府將刪除所有涉案影片，並為受害者提供法律、醫療等所需支援，並制定杜絕網路性犯罪的根本對策。事件以Godgod（갓갓）跟博士各被判刑數十年徒刑作結，但網路的各種性剝削事件，仍層出不窮。
Netflix為此推出紀錄片《網路煉獄：揭發N號房》，內容訪問當時參與調查的相關人員，還原整起事件，並於5月18日上線。
以紀錄片邏輯來說，「N號房事件」是一個可大可小的影片議題，如果做大，可與全世界的網路色情犯罪做連結，進行人性與社會制度的哲學探討；小則是深入事件本身，對於受害者與加害者之間，針對韓國社會獨有的文化與社會狀態，去探討「為什麼在韓國的網路上，會發生這種事」、「韓國人如何面對」，可以說有太多種選擇進入的方式。非常可惜的是，導演崔真星選擇了最無關痛癢的切入點。
《網路煉獄：揭發N號房》，片如其名，全片的主旨就是「『N號房事件』如何被揭發」。電影敘事，從頭至尾從事件一開始到結束，全聚焦在揭發的記者、電視台、潛入聊天室的女學生，以及警方與「博士」、「GodGod」間的偵查與鬥智。所有現身說法的，全部是跟調查有關的人。其他人士一律沒有。
這根本迴避掉最大的兩個區塊，也是幾乎所有此類紀錄片都必然會探討的關鍵點：「加害人」與「被害人」。被害人因為韓國保守民風，不願曝光身分與細節，更不出來現身說法，這可以理解，也不能強迫（特別是在現代國家的法律之下，紀錄片劇組也不可能獲得受害者聯絡資訊）。
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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