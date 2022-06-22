2022 SOPA亞洲卓越新聞獎，關鍵評論網勇奪三項大獎
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今年6月16日晚間公布「2022年亞洲卓越新聞獎」得獎名單，《關鍵評論網》在華文類獎項入圍四件作品，其三件作品勇奪三項SOPA卓越新聞獎殊榮！
素有「亞洲普立茲獎」之稱的亞洲出版協會（SOPA），今年6月16日晚間公布「2022年亞洲卓越新聞獎」得獎名單，《關鍵評論網》在華文類獎項入圍四件作品，其三件作品勇奪三項SOPA卓越新聞獎殊榮。
自2013年成立，訴求建立獨立且多元觀點的《關鍵評論網》，從成立之初以多元觀點之評論內容為主軸，至今更延伸出影音、資訊圖表、Podcast等多元產品，冀以不同內容之表現手法，與讀者一同理解台灣，甚至世界所發生的各種大小事。
《關鍵評論網》「2022年亞洲卓越新聞獎」得獎名單與作品介紹如下：
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卓越音頻報導獎｜金獎
Podcast節目《星期天晚上》：台灣也有「疫苗猶豫者」！他們有不打疫苗的自由嗎？
從人類發明第一支對抗天花的牛痘疫苗以來，人們對疫苗的懷疑就沒有少過。
我們找到了3位在台灣的疫苗猶豫者，來談談他們對於疫苗的想法。當打疫苗成為全民運動，有些工作甚至要求員工必須接種疫苗（不然就要定期做快篩），他們還有不打疫苗的自由嗎？
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卓越新聞報導創新獎｜銀獎
2021日本大選看關鍵：自民黨國會過半，岸田時代急展開
2021年的日本國會大選，是邁入令和時代以來的首屆眾議院總選舉。選舉結果，岸田文雄率領自民黨單獨在眾議院過半，連同執政盟友公明黨，以293席多數贏得大選，雖席次稍減，仍守下政權。
我們以數位互動頁面，隨著達摩不倒翁的腳步，來了解日本大選的各種故事。
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卓越數據圖像獎｜銀獎
冰與油之歌：北極航線、漁業與能源爭奪戰
近年，氣候變遷成為世代課題，但矛盾的是，北冰洋的航線與經濟價值，因為融冰增加而逐漸提升，這條東亞到歐洲、美東到東亞最短的航線，正在改寫全球貿易網路。
此外，北極也擁有豐富的漁礦資源，美國、中國和俄羅斯，紛紛展開「21世紀北極爭霸戰」，將揭開新的海權競賽。
而在「卓越數據圖像獎」，還有另一部作品「福島核災十年了，輻射污染善後工作還要多久才能完結？」，同獲入圍肯定。
本次獲得評審肯定，除了《關鍵評論網》各位同仁的共同努力，也是讀者的肯定與支持，《關鍵評論網》不斷創新的腳步得以持續前進。今年，我們更推出「TNL+」，服務內容不僅有每月獨家深度評論、分析，更包含無廣告等更舒適的閱讀體驗，讓願意支持我們產出更好內容的讀者，可以更沉浸在我們精心製作的內容裡。
如關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨內容長楊士範所說：「我們從第一年就知道，成立媒體是一條很漫長很辛苦的路，而我們也從第一年就知道，只要有很多伙伴相信我們，願意一起走，即便路程遙遠漫長，我們還是有辦法繼續走下去。」
關鍵評論網隸屬於關鍵評論網媒體集團，集團旗下品牌媒體還有INSIDE、運動視界、Cool3c、every little d、未來大人物、電影神搜及歐搜哇。而集團更於2019年至2021年間相繼併購大數據市調公司EK2A、數位廣告公司AD2、士奇傳播整合行銷、以及與愛酷智能科技合資成立的DaEX達思智能科技，在擁有的每月1,800萬國內外使用者及5,000萬頁瀏覽量的資源下，成為華人世界以媒體為核心，結合科技力與數據力，成為閱聽大眾與企業行銷與數位轉型最重要的信賴夥伴。
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關於關鍵評論網媒體集團
關鍵評論網媒體集團（TNL Media Group）為國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。
所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供兼容並蓄、深度多元且極具影響力的資訊。
藉著零方、一方、三方數據資料庫，透過AI人工智慧資料分析、行銷科技等跨領域核心產品，有效掌握用戶輪廓。以內容為大眾服務，以數據為品牌賦能，以科技為多方對接，是閱聽人內容獲取與企業數位轉型最重要的信賴夥伴。
集團旗下共有7個媒體品牌及10間子公司，在台北和香港共有230多名員工；投資者包含North Base Media基金、Youtube共同創辦人陳士駿、矽谷創投巨擘Tim Draper之投資基金Draper Associates。欲了解更多資訊，請至集團官網：https://www.tnlmedia.com/
核稿編輯：楊士範
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一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡
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ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。
來自Lenovo P系列工作站的最新成員ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTXTM獨立顯示卡，擁有易於攜帶的纖薄身段，機身更以永續材質打造，隨時隨地均展現完美效能，為一款兼具輕薄、效能與環保的14吋行動工作站。
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3輕巧高效14吋ISV認證行動工作站
身為專業領域的菁英份子，隨時隨地都面臨工作壓力，因此手邊所使用的工具，扮演著提高工作效率的關鍵角色。Lenovo P系列工作站為菁英階層最值得信賴的選擇，旗下所有產品皆擁有優異性能，同時兼具相當的耐用度，能夠在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士；不僅如此，Lenovo P系列工作站皆通過ISV（Independent Software Vendor）獨立軟體供應商認證，當開啟各種生產力應用程式，都能提供絕佳的穩定性與相容性，讓Lenovo P系列工作站徹底發揮，為用戶達到更好的生產效率。
這次Lenovo P系列工作站帶來全新產品Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，承襲該系列多項優勢於一身，採用最新第12代Intel Core i7處理器，且拜搭載NVIDIA RTXTM獨立顯卡所賜，特別在電腦繪圖、建立3D模型…等作業有出色發揮；然而優異的硬體規格，不過是Lenovo P系列工作站的入門標配，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3更強調輕薄機身與永續環保兩大訴求，將高性能輕巧行動工作站的使用體驗帶到新高度。
厚度17.9mm、重量1.24kg 輕薄機體也有強韌身段
在提高效能的同時兼顧攜帶性，這在設計上無疑充滿難度，然而輕薄機體、強韌身段對Lenovo P系列工作站來說，只是最基本的要求。這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最不可思議的是，竟能將優異功能全部塞進厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg的14吋機箱中，無論是徒手拿著、或放進公事包都「超無感」，讓使用者以最優雅之姿，隨時保有強大的工作效率，由此可見P系列旗下每一代產品都不斷在進化的決心。
儘管標榜輕薄好攜帶，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3沒犧牲應有的耐用度，機身通過MIL-SPEC測試，包括12種軍規級標準與200多項嚴苛的品質測試，從北極荒野到沙漠塵暴、零重力環境到意外濺水掉落都沒問題，畢竟天有不測風雲，尤其在外趴趴走，總有不盡人意時候，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3可靠的堅固機體，能確保在任何環境都能輕鬆搞定關鍵業務專案；此外，在纖薄機體中，配備全面的ThinkShield安全服務套件，提供進階資料加密、生物認證科技、螢幕隱私防護濾鏡讓用戶自訂安全保護功能，為用戶的資訊安全把關。
內建NVIDIA RTXTM獨立顯卡 帶來前所未有的極致性能
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器（14核心、4.8GHz）、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯示卡，無論是運算複雜的繪圖作業、或超吃記憶體的3D建置都游刃有餘。此外， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備16:10比例的14吋FHD螢幕，搭配UHD X-Rite色彩校正功能，能以高亮度、更鮮明對比、更細膩的影像細節，忠實呈現用戶的專業工作內容。
然而，如果希望工作軟體運作順暢，是否通過ISV認證為一大關鍵。ISV指的是「Independent Software Vendor獨立軟體供應商認證」，簡單來講， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3和搭載的專業生產力軟體間經過使用測試和認證，開啟使用應用程式都有令人滿意的穩定度與相容性，無論是用AutoCAD繪製幾何線條、SolidWorks分析複雜的機械輪廓草圖，或用Revit建立資訊量龐大的模型，都能達到最佳化的體驗，再加上NVIDIA RTXTM獨立顯卡加持，讓轉檔和匯出過程更順暢、穩定與省時，向過去卡卡的情形說掰掰！
使用永續材料 符合環保精神
Lenovo P系列工作站產品不斷精進，Lenovo也不忘體現對環境的關懷。Lenovo ThinkPad P14s Gen 3設計上秉持「永續發展」精神，筆電從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，包括喇叭音箱使用97%回收再利用原料（PCC）而製的再造塑膠、電池與變壓器採用再造塑膠製成，包裝更取自90% PCC或可持續發展叢林材料，機身則通過EPEAT 環保與ENERGY STAR 8能源之星標章，同時符合RoHS規範與TCO 9認證，每個環節皆體現永續精神，希望透過以身作則，為地球環保盡最大心力。
隨時隨地 以完美效能賦予工作效率
Lenovo P系列工作站從設計之初，便秉持超越業界標準的堅持態度，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身，無論是學生、專業人士或教育工作者，只要擁有Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，就能隨心所欲自由發揮，輕鬆提高工作與創作效率。