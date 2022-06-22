2022 SOPA亞洲卓越新聞獎，關鍵評論網勇奪三項大獎

素有「亞洲普立茲獎」之稱的亞洲出版協會（SOPA），今年6月16日晚間公布「2022年亞洲卓越新聞獎」得獎名單，《關鍵評論網》在華文類獎項入圍四件作品，其三件作品勇奪三項SOPA卓越新聞獎殊榮。

自2013年成立，訴求建立獨立且多元觀點的《關鍵評論網》，從成立之初以多元觀點之評論內容為主軸，至今更延伸出影音、資訊圖表、Podcast等多元產品，冀以不同內容之表現手法，與讀者一同理解台灣，甚至世界所發生的各種大小事。

《關鍵評論網》「2022年亞洲卓越新聞獎」得獎名單與作品介紹如下：

卓越音頻報導獎｜金獎

Podcast節目《星期天晚上》：台灣也有「疫苗猶豫者」！他們有不打疫苗的自由嗎？

從人類發明第一支對抗天花的牛痘疫苗以來，人們對疫苗的懷疑就沒有少過。

我們找到了3位在台灣的疫苗猶豫者，來談談他們對於疫苗的想法。當打疫苗成為全民運動，有些工作甚至要求員工必須接種疫苗（不然就要定期做快篩），他們還有不打疫苗的自由嗎？

卓越新聞報導創新獎｜銀獎

2021日本大選看關鍵：自民黨國會過半，岸田時代急展開

2021年的日本國會大選，是邁入令和時代以來的首屆眾議院總選舉。選舉結果，岸田文雄率領自民黨單獨在眾議院過半，連同執政盟友公明黨，以293席多數贏得大選，雖席次稍減，仍守下政權。

我們以數位互動頁面，隨著達摩不倒翁的腳步，來了解日本大選的各種故事。

卓越數據圖像獎｜銀獎

冰與油之歌：北極航線、漁業與能源爭奪戰

近年，氣候變遷成為世代課題，但矛盾的是，北冰洋的航線與經濟價值，因為融冰增加而逐漸提升，這條東亞到歐洲、美東到東亞最短的航線，正在改寫全球貿易網路。

此外，北極也擁有豐富的漁礦資源，美國、中國和俄羅斯，紛紛展開「21世紀北極爭霸戰」，將揭開新的海權競賽。

而在「卓越數據圖像獎」，還有另一部作品「福島核災十年了，輻射污染善後工作還要多久才能完結？」，同獲入圍肯定。

本次獲得評審肯定，除了《關鍵評論網》各位同仁的共同努力，也是讀者的肯定與支持，《關鍵評論網》不斷創新的腳步得以持續前進。今年，我們更推出「TNL+」，服務內容不僅有每月獨家深度評論、分析，更包含無廣告等更舒適的閱讀體驗，讓願意支持我們產出更好內容的讀者，可以更沉浸在我們精心製作的內容裡。

如關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨內容長楊士範所說：「我們從第一年就知道，成立媒體是一條很漫長很辛苦的路，而我們也從第一年就知道，只要有很多伙伴相信我們，願意一起走，即便路程遙遠漫長，我們還是有辦法繼續走下去。」

關鍵評論網隸屬於關鍵評論網媒體集團，集團旗下品牌媒體還有INSIDE、運動視界、Cool3c、every little d、未來大人物、電影神搜及歐搜哇。而集團更於2019年至2021年間相繼併購大數據市調公司EK2A、數位廣告公司AD2、士奇傳播整合行銷、以及與愛酷智能科技合資成立的DaEX達思智能科技，在擁有的每月1,800萬國內外使用者及5,000萬頁瀏覽量的資源下，成為華人世界以媒體為核心，結合科技力與數據力，成為閱聽大眾與企業行銷與數位轉型最重要的信賴夥伴。

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核稿編輯：楊士範