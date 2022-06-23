中國003航母被命名為「福建艦」，阻止美日馳援台灣的意圖相當明顯
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中國第三艘航空母艦的下水最近在中國輿論場廣受矚目，雖然003航母形成戰力至少還需要2到3年，但這艘航母的使命已成為討論熱點。
文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）
解放軍現擁有三艘航母，從數量來說，僅次於美國。比起前兩艘航母遼寧艦和山東艦來，003航母受到人們的重視主要在於三點。
一是它的體型大，滿載排水量達8萬餘噸，可以搭載50架艦載機；二是中國官方宣稱它是完全自主設計建造的首艘彈射型航母，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，世界上另一艘配置電磁彈射的航母則是美國的福特號，可見中國的航母技術水準正在逼近美國，這是讓中國網友尤覺興奮的地方；三是其命名「福建」號，被認為針對台灣作戰的意味濃厚。因為福建就在台灣對面，一旦中國發動對台戰爭，它就處於作戰前線。
對於這後一點，中國軍方沒有做出過多解釋。海軍發言人劉文勝只是表示，003航母被命名為福建艦，是根據海軍艦艇命名規則，經中央軍委批准的。中國的航母一般以省級行政區劃命名，按理，山東之後是江蘇，而非福建，所以引發輿論的各種猜測。僅從跳過某個沿海省份來看，也很正常，002航母就沒有取名河北艦，而是山東艦。
劉文勝也介紹，福建艦的部署將統籌考慮維護國家主權、安全、發展利益需要，以及航母運用特點、港口保障條件來選擇部署地點。
網友和觀察家們對這艘航母的命名及其使命，則有不同看法，除認為針對台灣外，一種被很多人認可的看法是，為了紀念1884年發生的中法馬尾海戰。001航母被命名為遼寧艦，是因為在遼寧發生了中日旅大海戰，002航母被命名為山東艦，是因為在同時在山東發生了威海衛海戰，這兩場戰爭另一個被人們廣泛記住的名字，是中日甲午海戰。當然這三場海戰是以清朝海軍的失敗告終，特別是中日甲午海戰，讓台灣成為日本殖民地。
這樣來看，003航母被命名為福建艦是頗有道理的。
也有看法認為，命名福建艦是解放軍為了師承歷史。因為馬尾船廠是中國海軍發展的初始之地，而且福建出現了中國最早的海軍學堂——由清朝船政大臣沈葆禎1866年創辦的福建船政學堂，這是中國最早的軍校。此外，6月17日也是中共第一顆氫彈爆炸成功的日子，003航母選擇這天下水，含有紀念這個日子的意思。這些看法都各有道理。不過我認為，003航母被命名為福建艦，針對台灣的用意更大。
針對台灣不是說用福建艦打台灣，將來中國武統台灣，完全用不著航母攻打台灣，航母的用途是用來封鎖台灣的東海域，阻止可能的美日和西方聯軍的武力干預，以及它們對台灣輸送武器和戰略物資。這就是中國的反介入和拒止戰略，以及解放軍大力發展反介入和拒止武器的原因。航母是作為該戰略的重要組成部分。
貿易所到之地，也是海軍所到之地
中國如今是第二大經濟體，將來有可能成第一大經濟體，全球100多個國家跟中國有貿易往來，而且中國是它們中的多數主要進出口夥伴。
貿易所到之地，也就是海軍所到之地。特別是考慮中國的制度與西方不同，中國政府不可能把貿易和航道的安全寄託在美國的海軍保護下，因此，發展深藍海軍，走向遠洋是必然選擇，只不過習近平加快了這一速度。而深藍海軍的主要標誌就是要擁有一支強大的航母艦隊。從這個意義上說，中國發展航母是遲早的事，要用航母來保障自己的全球利益。
但是，在劉華清主持中國海軍做出建造航母決策的20多年前，中國的經濟實力還排在七大工業國最後一名之後，那時發展航母的直接動機是為解決台灣的統一問題，至今這個目的還主導著中國的航母戰略。
解放軍最近幾年的航母演練，一般經日本的宮古海峽開往太平洋，意圖非常明顯，就是在西太演練拒止美日對台灣的武力馳援。解放軍對美軍的反介入和拒止武器，最主要的是導彈。如果航母部署在台灣東海域，一方面可以防止台軍在中國導彈的攻擊下往東太平洋上撤退，另一方面對美日的馳援構成更有效的阻攔。中國的002航母山東艦已經入列南海艦隊，它的母港在三亞。但是，外界沒有看到遼寧艦和山東艦去南海訓練的報導。
儘管無論去西太還是南海，中國航母的作戰對象都是美國，可是若派航母去南海演練，勢必會引發區域國家的不必要緊張。中國一直避免南海周邊國家對中國形成在南海炫耀武力的印象，以免它們在目前的美中對抗中倒向美國。所以，雖然中國也會在南海進行軍演，派軍艦對美軍的南海自由航行進行監視，但現階段不會派航母這種象徵性和威嚇力強的戰略武器去南海航行和演練。
有鑑於此，解放軍也不會把這艘噸位更大技術更先進的航母部署在南海去「耀武揚威」，破壞中國和東南亞國家的關係，把它們推向美國的環抱。故而，它將來的部署，一定在台海和東海。
目前中國的三大艦隊，北方艦隊有遼寧艦，南方艦隊有山東艦，唯獨東方艦隊沒有航母，實力相對較弱，而它又負責台海作戰。因此，福建艦入列東方艦隊的可能性最高。當然，解放軍的三大艦隊對航母沒有指揮權，它們直接歸屬海軍指揮。但把福建艦部署在台海和東海，將能對台灣和日本產生威嚇力。
總之，從中國航母的發展動機和使命，它們多在西太演練以及南海的敏感性來看，003航母被命名為福建艦針對台灣的意味明顯。
假如我的推測是準確的，那麼在中國政府和解放軍看來，未來五年台海發生戰爭的可能性非常高。戰爭有可能是習近平為建立功業和歷史地位主動發起，亦有可能是美國打台灣牌越來越大膽踩到中國痛處讓習忍無可忍而發動戰爭。不管主動還是被迫，中國政府和解放軍認為未來五年台海爆發戰爭的概率都很大，需要將先進的可以和美國尼米茲號航母性能媲美的福建艦部署在台海。因為不可能等下一艘技術更先進功力更強大的航母部署在台海，如果中國還建造第四艘航母的話。
中國不會停留在三艘航母的數量上
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
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所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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