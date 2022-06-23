中國003航母被命名為「福建艦」，阻止美日馳援台灣的意圖相當明顯

文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

解放軍現擁有三艘航母，從數量來說，僅次於美國。比起前兩艘航母遼寧艦和山東艦來，003航母受到人們的重視主要在於三點。

一是它的體型大，滿載排水量達8萬餘噸，可以搭載50架艦載機；二是中國官方宣稱它是完全自主設計建造的首艘彈射型航母，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，世界上另一艘配置電磁彈射的航母則是美國的福特號，可見中國的航母技術水準正在逼近美國，這是讓中國網友尤覺興奮的地方；三是其命名「福建」號，被認為針對台灣作戰的意味濃厚。因為福建就在台灣對面，一旦中國發動對台戰爭，它就處於作戰前線。

對於這後一點，中國軍方沒有做出過多解釋。海軍發言人劉文勝只是表示，003航母被命名為福建艦，是根據海軍艦艇命名規則，經中央軍委批准的。中國的航母一般以省級行政區劃命名，按理，山東之後是江蘇，而非福建，所以引發輿論的各種猜測。僅從跳過某個沿海省份來看，也很正常，002航母就沒有取名河北艦，而是山東艦。

劉文勝也介紹，福建艦的部署將統籌考慮維護國家主權、安全、發展利益需要，以及航母運用特點、港口保障條件來選擇部署地點。

網友和觀察家們對這艘航母的命名及其使命，則有不同看法，除認為針對台灣外，一種被很多人認可的看法是，為了紀念1884年發生的中法馬尾海戰。001航母被命名為遼寧艦，是因為在遼寧發生了中日旅大海戰，002航母被命名為山東艦，是因為在同時在山東發生了威海衛海戰，這兩場戰爭另一個被人們廣泛記住的名字，是中日甲午海戰。當然這三場海戰是以清朝海軍的失敗告終，特別是中日甲午海戰，讓台灣成為日本殖民地。

這樣來看，003航母被命名為福建艦是頗有道理的。

也有看法認為，命名福建艦是解放軍為了師承歷史。因為馬尾船廠是中國海軍發展的初始之地，而且福建出現了中國最早的海軍學堂——由清朝船政大臣沈葆禎1866年創辦的福建船政學堂，這是中國最早的軍校。此外，6月17日也是中共第一顆氫彈爆炸成功的日子，003航母選擇這天下水，含有紀念這個日子的意思。這些看法都各有道理。不過我認為，003航母被命名為福建艦，針對台灣的用意更大。

針對台灣不是說用福建艦打台灣，將來中國武統台灣，完全用不著航母攻打台灣，航母的用途是用來封鎖台灣的東海域，阻止可能的美日和西方聯軍的武力干預，以及它們對台灣輸送武器和戰略物資。這就是中國的反介入和拒止戰略，以及解放軍大力發展反介入和拒止武器的原因。航母是作為該戰略的重要組成部分。

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貿易所到之地，也是海軍所到之地

中國如今是第二大經濟體，將來有可能成第一大經濟體，全球100多個國家跟中國有貿易往來，而且中國是它們中的多數主要進出口夥伴。

貿易所到之地，也就是海軍所到之地。特別是考慮中國的制度與西方不同，中國政府不可能把貿易和航道的安全寄託在美國的海軍保護下，因此，發展深藍海軍，走向遠洋是必然選擇，只不過習近平加快了這一速度。而深藍海軍的主要標誌就是要擁有一支強大的航母艦隊。從這個意義上說，中國發展航母是遲早的事，要用航母來保障自己的全球利益。

但是，在劉華清主持中國海軍做出建造航母決策的20多年前，中國的經濟實力還排在七大工業國最後一名之後，那時發展航母的直接動機是為解決台灣的統一問題，至今這個目的還主導著中國的航母戰略。

解放軍最近幾年的航母演練，一般經日本的宮古海峽開往太平洋，意圖非常明顯，就是在西太演練拒止美日對台灣的武力馳援。解放軍對美軍的反介入和拒止武器，最主要的是導彈。如果航母部署在台灣東海域，一方面可以防止台軍在中國導彈的攻擊下往東太平洋上撤退，另一方面對美日的馳援構成更有效的阻攔。中國的002航母山東艦已經入列南海艦隊，它的母港在三亞。但是，外界沒有看到遼寧艦和山東艦去南海訓練的報導。

儘管無論去西太還是南海，中國航母的作戰對象都是美國，可是若派航母去南海演練，勢必會引發區域國家的不必要緊張。中國一直避免南海周邊國家對中國形成在南海炫耀武力的印象，以免它們在目前的美中對抗中倒向美國。所以，雖然中國也會在南海進行軍演，派軍艦對美軍的南海自由航行進行監視，但現階段不會派航母這種象徵性和威嚇力強的戰略武器去南海航行和演練。

有鑑於此，解放軍也不會把這艘噸位更大技術更先進的航母部署在南海去「耀武揚威」，破壞中國和東南亞國家的關係，把它們推向美國的環抱。故而，它將來的部署，一定在台海和東海。

目前中國的三大艦隊，北方艦隊有遼寧艦，南方艦隊有山東艦，唯獨東方艦隊沒有航母，實力相對較弱，而它又負責台海作戰。因此，福建艦入列東方艦隊的可能性最高。當然，解放軍的三大艦隊對航母沒有指揮權，它們直接歸屬海軍指揮。但把福建艦部署在台海和東海，將能對台灣和日本產生威嚇力。

總之，從中國航母的發展動機和使命，它們多在西太演練以及南海的敏感性來看，003航母被命名為福建艦針對台灣的意味明顯。

假如我的推測是準確的，那麼在中國政府和解放軍看來，未來五年台海發生戰爭的可能性非常高。戰爭有可能是習近平為建立功業和歷史地位主動發起，亦有可能是美國打台灣牌越來越大膽踩到中國痛處讓習忍無可忍而發動戰爭。不管主動還是被迫，中國政府和解放軍認為未來五年台海爆發戰爭的概率都很大，需要將先進的可以和美國尼米茲號航母性能媲美的福建艦部署在台海。因為不可能等下一艘技術更先進功力更強大的航母部署在台海，如果中國還建造第四艘航母的話。

中國不會停留在三艘航母的數量上