199泰銖吃到飽生魚「騙」：泰國連鎖餐廳業主逃亡國外，萬人購買優惠券受騙
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當商家推出僅需要台幣不到200元就可享有生魚片吃到飽的優惠，相信許多人都會掉入上架的圈套。近期，一家泰國知名餐廳業主在進行網路詐騙後逃往國外，丟下爛攤子讓員工、分店店主及消費者買單。根據報導，總詐騙金額高達1億泰銖。
泰國一家知名日本連鎖餐廳「達摩壽司（Daruma Sushi）」涉及網路優惠券欺詐，成為近日社群媒體發燒話題。根據泰國媒體報導，此案受害者超過1萬人，總金額高達1億泰銖（約新台幣8390萬元）。
《曼谷郵報》指出，消費者保護委員會（OCPB）接獲超過500則詐騙上訴，其中包括來自消費者、加盟商、供應商及仲介的投訴。委員會秘書長查龍古爾巴（Pol Col Prateep Charoengulpa）補充，業主使用電子優惠券是因為可以更容易銷毀證據，以逃避法律責任。移民局調查顯示，達摩壽司業主已經在16日逃到杜拜，也有報導指出他現已飛往美國。
達摩壽司推出生魚片吃到飽原價499（約新台幣418元）降至199（約新台幣167元）的促銷活動，優惠券有效期限為6個月，附帶條件為消費者必須購買5張或以上才能享有優惠。
達摩壽司從2021年透過手機應用程式售賣優惠券，已售出將近60萬張。消費者已使用40萬張優惠券，剩下約13萬張尚未使用，據估計目前大約仍有3300名優惠券持有者。查龍古爾巴表示，這虧本的促銷方式非常可疑，一開始看起來就像個騙局。
達摩壽司以便宜的生魚片為名，在泰國有27家分店。根據泰國商業發展部數據顯示，該公司於2016年1月註冊，資本為500萬泰銖（約新台幣419萬元），而餐廳在成立一年後達到損益兩平。
此案詐騙者為達摩壽司董事梅塔．查林蘇克（Metha Chalingsuk），中央調查局（CIB）專員布萊德傑（Pol Lt Gen Jirabhop Bhuridej）表示，消費者保護警察局（CPPD）將對查林蘇克發出逮捕令，嫌犯也將面臨欺詐指控，目前調查局人員正試圖索回受騙資金。
詐騙案受害者
該餐廳在網路上售賣電子優惠券，吸引大量生魚片愛好者前往購買，甚至有消費者購買超過2000張電子優惠券，企圖透過轉賣獲利。該名消費者購買價值55萬泰銖的優惠券，現仍有2628張未售出，如今背負大筆負債。
一名向警方控訴的加盟店主也對媒體表示，他當初決定投資達摩壽司時，公司向他保證只需要支付加盟費，每個月就可獲得10%利潤。店主在投資200萬泰銖（約新台幣167萬元）後，也必須先將分店每日的營收轉給公司，才能獲得利潤。在開店前兩個月，他每個月從公司獲得約10萬泰銖（約新台幣83949元），但在第三個月開始毫無消息，也沒有收到經營餐廳的原物料。
查林蘇克上個月在分店的Line群組宣布他在找廠商時遇到困難，此後便與所有人斷絕聯絡。綜合泰國媒體報導，有消費者在6月17日到達摩壽司，但發現店家門口貼上「內部整修，關閉一天」，到了18日仍未開門。也有顧客發現，達摩壽司官方網站消失，打電話詢問時卻獲得「中央系統已關閉」的回覆。
另一名加盟店主表示，達摩壽司公司沒有人事部、會計部等管理部門，所有決定都是由查林蘇克一個人作出。事發之後，店主也發現查林蘇克還欠一家鮭魚供應商超過3千萬泰銖（約新台幣2518萬元）的款項，部分分店也拖欠了2個月租金。
泰國法院發言人林帕朗斯里（Sorawit Limparangsri）建議受害者對達摩壽司提出民事訴訟並要求賠償，他也說明警方正在積極調查案件。勞動及社會福利部也會協助達摩壽司約400名員工爭取失業補助，並鼓勵員工向有關單位申請財務援助。
新聞來源：
- Owner of Japanese sushi chain flees fraud claims（曼谷郵報）
- Sushi chain scam likely duped 10,000（曼谷郵報）
- Japanese restaurant owner makes slippery getaway（Thaiger）
- Social media uproar over sudden closure of Japanese restaurant chain in Bangkok（泰國公共電視台）
- 《達摩壽司》連續3年盈利，為什麼要關閉？（曼谷商業新聞網）
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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
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本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。