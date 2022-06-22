199泰銖吃到飽生魚「騙」：泰國連鎖餐廳業主逃亡國外，萬人購買優惠券受騙

泰國一家知名日本連鎖餐廳「達摩壽司（Daruma Sushi）」涉及網路優惠券欺詐，成為近日社群媒體發燒話題。根據泰國媒體報導，此案受害者超過1萬人，總金額高達1億泰銖（約新台幣8390萬元）。

《曼谷郵報》指出，消費者保護委員會（OCPB）接獲超過500則詐騙上訴，其中包括來自消費者、加盟商、供應商及仲介的投訴。委員會秘書長查龍古爾巴（Pol Col Prateep Charoengulpa）補充，業主使用電子優惠券是因為可以更容易銷毀證據，以逃避法律責任。移民局調查顯示，達摩壽司業主已經在16日逃到杜拜，也有報導指出他現已飛往美國。

About 10,000 people had likely been duped by the Daruma Sushi scam, with damages estimated to exceed 100 million baht, according to the Central Investigative Bureau (CIB). #BangkokPost #Thailand #scam https://t.co/0zDxpyTBAQ — Bangkok Post (@BangkokPostNews) June 21, 2022

達摩壽司推出生魚片吃到飽原價499（約新台幣418元）降至199（約新台幣167元）的促銷活動，優惠券有效期限為6個月，附帶條件為消費者必須購買5張或以上才能享有優惠。

達摩壽司從2021年透過手機應用程式售賣優惠券，已售出將近60萬張。消費者已使用40萬張優惠券，剩下約13萬張尚未使用，據估計目前大約仍有3300名優惠券持有者。查龍古爾巴表示，這虧本的促銷方式非常可疑，一開始看起來就像個騙局。

達摩壽司以便宜的生魚片為名，在泰國有27家分店。根據泰國商業發展部數據顯示，該公司於2016年1月註冊，資本為500萬泰銖（約新台幣419萬元），而餐廳在成立一年後達到損益兩平。

此案詐騙者為達摩壽司董事梅塔．查林蘇克（Metha Chalingsuk），中央調查局（CIB）專員布萊德傑（Pol Lt Gen Jirabhop Bhuridej）表示，消費者保護警察局（CPPD）將對查林蘇克發出逮捕令，嫌犯也將面臨欺詐指控，目前調查局人員正試圖索回受騙資金。

詐騙案受害者

該餐廳在網路上售賣電子優惠券，吸引大量生魚片愛好者前往購買，甚至有消費者購買超過2000張電子優惠券，企圖透過轉賣獲利。該名消費者購買價值55萬泰銖的優惠券，現仍有2628張未售出，如今背負大筆負債。

一名向警方控訴的加盟店主也對媒體表示，他當初決定投資達摩壽司時，公司向他保證只需要支付加盟費，每個月就可獲得10%利潤。店主在投資200萬泰銖（約新台幣167萬元）後，也必須先將分店每日的營收轉給公司，才能獲得利潤。在開店前兩個月，他每個月從公司獲得約10萬泰銖（約新台幣83949元），但在第三個月開始毫無消息，也沒有收到經營餐廳的原物料。

查林蘇克上個月在分店的Line群組宣布他在找廠商時遇到困難，此後便與所有人斷絕聯絡。綜合泰國媒體報導，有消費者在6月17日到達摩壽司，但發現店家門口貼上「內部整修，關閉一天」，到了18日仍未開門。也有顧客發現，達摩壽司官方網站消失，打電話詢問時卻獲得「中央系統已關閉」的回覆。

另一名加盟店主表示，達摩壽司公司沒有人事部、會計部等管理部門，所有決定都是由查林蘇克一個人作出。事發之後，店主也發現查林蘇克還欠一家鮭魚供應商超過3千萬泰銖（約新台幣2518萬元）的款項，部分分店也拖欠了2個月租金。

泰國法院發言人林帕朗斯里（Sorawit Limparangsri）建議受害者對達摩壽司提出民事訴訟並要求賠償，他也說明警方正在積極調查案件。勞動及社會福利部也會協助達摩壽司約400名員工爭取失業補助，並鼓勵員工向有關單位申請財務援助。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒