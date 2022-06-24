妥瑞兒看電影事件：觀眾不是不包容，而是討厭「不能理解」的意外

文：momoge（毛毛牙）

最近有個妥瑞兒看電影，因為無法控制發出噪音，最後只能黯然離場的消息。

這新聞看完感慨很多，雖然離場前母親跟那孩子都有表達意見，但這些表達能傳達什麼意義，其實需要討論一下。

我們我們要先理解一個現實，就是「我們去電影院，會預設一個舒服的觀影體驗」。

這代表好坐的椅子、清潔的環境、完善的音響、放映設備運作順暢，空調適中而且沒有雜音 。

然後我們也預期觀眾有好的觀影禮節，例如手機要關靜音、不該聊天、吃東西聲音不能大聲、也不該吃氣味很重的食物、坐要有坐相、有腳臭就不要拖鞋……等等各種要求，其實最好的就是其他觀眾根本不存在（當然有些適合同樂的電影這一點要求可能會不同，而且有文化差異，例如美國人看電影會集體歡呼）。

總之我們「預設立場」觀眾都會避免干擾他人。

這是個先決條件，如果有人手機一直響，大家也會很賭爛，哪怕他是正在聯絡病危患者的醫師，事態緊急，但「干擾他人是事實」。

如果今天有個特殊狀況，就是「預先可知會發出擾」的情況，而且被視為情猶可原，那麼大家的態度會怎樣。

這樣說好了，今天如果有個醫護包場的電影，但開放少數一般人購票，然後在開映前解釋因為現場都是急診科的，可能會隨時接到緊急通知，請大家見諒。

請問大家會不會見諒？

是的，大家「預設」不會在看電影時被干擾，重點不是絕對不能干擾，而是不希望被預期之外的事情干擾，但如果今天看電影時大家手機突然都響起國家警報通知，大家頂多事後覺得是個「有趣的經驗」而已。

是的，「經驗」是一種有趣的概念，他是可以被思想引導，可以好也可以壞的。

這樣說好了，如果這位母親在看電影前先到場，然後在開映前向大家解釋，他的孩子有妥瑞症，會不受控制的發出聲響，如果大家看電影的時候聽到這些聲音，希望大家包容。

大家猜猜會發生什麼事情？這時，原本「預期安靜」的看電影體驗，變得不是受到意外打擾，而是「多一層經驗」，這時大家的反應會怎樣？以台灣人習性，一定會鼓掌、幫他加油，搞不還會有人提供爆米花，大家會鼓勵那孩子、說他好棒，甚至陪他在刺激的地方歡呼勒！

是的，其實大家真正討厭的是「意外」，而且是「不能理解」的意外。

妥瑞症能不能理解？可以，但不像地震警報那樣能被瞬間理解，而是如果你不解釋，沒人知道為何會有噪音，因此你必須事先溝通。

我自己是左撇子，非常清楚一個預設立場使用右手的世界是怎樣的，有太多東西是設計給右手人用，例如剪刀。尤其那些號稱符合人體工學的剪刀，我用左手拿會很痛很不好剪，就算是一般剪刀，因為刀刃方向的關係，我也有相當使用困難，美工刀也一樣，有些是開單面刃的，當然又是給右手用。

當兵的時候一直被找麻煩，因為沒有給左手用的槍，還好後來我驗退，不然其實連用槍基礎對我來講都很困擾，因為用右手我就是很不順手（不然你自己用左手拿筷子看看）。

我遇過很多次那種有人看見我操作不順，在那邊嫌「幹麻用左手」的，我就左撇子啊不然勒！誰叫你設計東西都設計成右手專用？你要不要設計一組左手用得來讓我們使用？比方說「方便左手寫的文字系統」，要嗎？

不可能對吧！為了「大多數人」的方便，或者效率，我們會建立起很多習慣性的作法，也因此對少數人造成困擾，可是社會也不是沒有彈性的。

因此妥瑞兒如果能事先溝通，大家反而會覺得這次看電影很有意義、很特別，雖然還是有被干擾沒錯，但有更具意義的經驗凌駕在上面。

是的，如果能創造一個更高價值感的經驗，也就是從個人娛樂變成陪伴特殊兒童，「給他一個美好的經驗」，是的，變成一個「共同利他」的經驗，那麼這個經驗的價值感就被提昇了，於是這場電影院的體驗可能變成一堆人事後發文的溫馨故事，而不是一個互相抱怨的結局。

包容往往是建立在「事先告知」上面的，你不講，我們就會預設「一個可以使用大多數常識狀況判斷」的情境，而通常電影院裡的人為干擾，來源都是一些不懂得關手機的白目，他們可不是包容對象，而是譴責對象。

所以，請記得事先告知。

我很希望這位媽媽能再鼓起勇氣帶孩子去看一次電影，孩子真的很棒，但他也必須學會讓人家事先知情這件事情，他將會發現社會其實很願意包容的。

但意外不是。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航