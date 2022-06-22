本土新增5萬2213例，指揮中心：各縣市病例幾乎都在下降，家用PCR陽性經醫生判定即確診

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增5萬2246例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為5萬2213例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增171例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，除新竹縣市、連江縣以外，全台幾乎各縣市單日新增病例都有下降。明（23）日之後單日新增數有可能降至5萬以下。

指揮中心指出，今日新增171例本土病例死亡個案，為117例男性、54例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、158例具慢性病史、111例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月17日至6月19日，死亡日期介於5月26日至6月19日。

新增4歲女童腦炎、19歲男性死亡

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞針對2例較年輕的死亡個案說明。

第一位是4歲女童，沒有慢性病史，6月14日發燒送急診，呼吸困難插管使用呼吸器、頭部電腦斷層顯示腦水腫，醫師診斷為腦炎。6月15日住加護病房，使用瑞德西韋等藥物治療，後來住院時合併肝、腎、腦幹功能異常，治療中持續惡化，6月17日突發性肺出血病逝，死因為腦炎合併多重器官異常、肺出血。該案為國內第19例兒童重症死亡個案，第6例兒童腦炎死亡個案。

另一例為19歲男生，本身有慢性心血管疾病病史，長期服用抗凝血藥物。5月29日發燒、咳嗽、流鼻水，5月30日確診。6月1日因頭痛、抽搐、咳血、吐血急診就醫，電腦斷層發現腦內出血、腦壓升高，住院手術治療。6月3日完成手術，術後一週出血嚴重敗血症，後來敗血症惡化，6月17日死亡。死亡主因是自發性腦出血和後續敗血症，判斷為共病導致死亡，新冠肺炎並非死亡主因。

新增一例MIS-C的9歲男童重症

此外，今新增中重症281例，包括中症150例、重症131例。其中重症有一起MIS-C的9歲男童，沒有慢性病史。5月19日確診已經發燒3天，還有鼻塞頭痛症狀，居家照護期間康復。隔了一個月、6月10日高燒至40.5度，伴隨頭痛、咳嗽、頸部腫痛，隔天結膜炎診所就醫。6月17日嘔吐、食慾、活力下降，18日到急診血壓偏低、發炎指數升高、凝血功能異常，懷疑為MIS-C。收治兒童加護病房治療，6月21日轉出加護病房到一般病房。

根據指揮中心統計，兒童重症目前累計66例，包括腦炎21例、肺炎15例、MIS-C有13例、哮吼7例、家中死亡5例、敗血症3例、共病2例等，其中19人病逝。

家用PCR檢測陽性，經醫師判定也視同確診

莊人祥表示，6月21日起，新增民眾使用經食藥署核准通過之「家用新型冠狀病毒核酸檢驗試劑」檢測陽性，並經醫師確認即為確診。

中央流行疫情指揮中心表示，考量國內目前已有經衛生福利部食品藥物管理署核准專案製造之家用核酸檢測產品，可供民眾自行購買及進行測試，經諮詢專家及綜合評估後，已於21日修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，新增「民眾使用經衛生福利部食品藥物管理署核准通過之家用新型冠狀病毒核酸檢驗試劑檢測陽性，並經醫師確認，亦可判定為確診」。

莊人祥提醒，民眾使用抗原或核酸檢驗試劑檢測為陽性，請於判讀陽性之檢測卡匣／檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期；如以視訊診療進行評估，請將檢測卡匣／檢測片及健保卡一起拍照；如至醫療院所／社區篩檢站請醫師現場評估，應以夾鏈袋或塑膠袋將檢測卡匣／檢測片密封包好攜帶前往，以利醫師於視訊或現場進行評估。

莊人祥表示，針對BA.4和BA.5新型變異株，參考其他國家疫情，國內可能在7、8月有一波上升，這個部分有在持續關注。提醒還沒有打滿3劑的民眾趕快去打。另目前有針對65歲以上長照機構、18歲以上免疫力低下者可以打第4劑，莊人祥呼籲已經打第3劑滿5個月、符合第4劑資格者趕快施打，降低感染後重症與死亡機率。

有關陳時中身體狀況，莊人祥說明陳時中今天早上有到CDC上班、也有主持會前會，不過部長「自我要求比較高」，快篩還是兩條線，所以沒有出席記者會。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺