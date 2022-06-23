【專訪】台灣首位森林療癒師張庭瑋：入山修復，拿回身體的主控權

文：SyndAvant（採訪編輯為韓筠青 Anna，照片提供為張庭瑋、本質旅行社）

你參加過「森林療癒」的活動嗎？

森林療癒（以下簡稱森療）在台灣的話題度逐年上升，旅行社、飯店、國家公園、森林遊樂園等都陸續主辦過森療活動。也許大家會好奇，同樣都是與大自然接觸，森療與露營、登山、攻頂這些活動的差別是什麼呢？本篇文章有幸邀請到台灣第一位在美國自然與森林療癒嚮導協會（ANFT）取得認證的張庭瑋（Juna），與我們分享她與森療接觸的契機，以及如何透過森療舒緩長期累積的壓力，迎來更加放鬆的自己。

定義森林療癒（Forest Therapy）

森林療癒源自於1980年代的日本，當時國民普遍受到來自工作的高壓以及免疫系統疾病所苦，政府為了舒緩此狀況，以及復甦鄉村經濟，提出Shinrin-Yoku （森林浴）作為解決之道。森林浴結合日本傳統神道（しんとう Shintō）與佛家信仰，使用我們與生俱來的五感——視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺——將大自然導入身體中，達成自我修復的實踐。森林浴演變至今，已在各大洲蔚為流行，更成為國家經營森林的方式之一，國際間稱之為 Forest Therapy（森林療癒）。

如今，歐、美、日、韓，以及台灣（2021年起），都有提供「森林療癒嚮導」的培訓課程及證照。庭瑋是2019年於美國自然與森林療癒嚮導協會（以下簡稱 ANFT）取得證照的首位台灣人；既然是台灣第一位，她是如何起步推廣，甚至找到工作呢？

成為森林療癒嚮導的契機與決心

採訪過程中，庭瑋態度從容且堅定，帶有流浪者性格的她，不會替人生設定階段性目標，而是讓緣分領路，順著不同階段的狀態，邁向每一個叉路的選擇。與森林療癒初見，是在瑞士舉辦的女童軍研討會上，其中一位朋友提起森療的經歷，因此點亮了庭瑋心中對於森療的好奇心。

詳細做了森療的功課以及回探自己的決心，庭瑋決定報名美國ANFT的培訓，做出這項決定的原因有二：

繼承家業「綠森林芬多精」第二代產業轉型

幫助受壓力、憂鬱等負面情緒所苦的現代人

2019年拿到ANFT嚮導證照回台灣後，庭瑋創立品牌「小森日」，接著進入台灣森林保健學會工作，協助林務局執行國家森林遊樂區的森林療癒推廣案，接著回到自家公司「綠森林芬多精」工作，且將小森日併入。當然，與不同單位合作，帶領民眾入山體驗森療，也是庭瑋的工作之一。

森林作為修復與治療的場域

同樣都是入山，森療與登山（以及相關活動）的差別，在於後者有體力的強度之分，並不是所有人都有辦法參與。森療可以與登山或瑜伽等活動結合，在芬多精圍繞以及在嚮導的帶領下，參與者放慢速度，讓情緒以及壓力獲得舒緩，甚至進入「心流」（in the zone）的狀態。

大家看過皮克斯動畫《靈魂急轉彎》（Soul）嗎？故事中的主角是一位爵士鋼琴手，表演到「忘我」時，會進入高度愉悅的「心流」狀態，動畫中使用了漂浮在空中的靈魂形體作為心流的意象。心流不僅可以強化自身的愉悅，更能明確的從自我實現中感到快樂與幸福。生物多樣性之父威爾森（E.O.Wilson）提出的「親生命假說」（biophilia hypothesis）中提到，喜愛親近大自然與動物是人類的本質，當我們享受與大自然交流的同時，相對容易進入心流狀態，並從中獲得自我修復、療癒的體驗，這也是森療選擇森林作為場域的原因之一。

在台灣，政府為了提升國民生理健康（特別針對銀髮族）以及地方創生等原因，進而推動森療與相關人員培訓。林務局自2021年起成立森林療癒師認證培訓平臺，完成線上課程後再參與實習與考試就能取得證照（官方認證，但不屬於公職）。領證後的嚮導可成立個人品牌設計課程，或與旅館、森林遊樂園、私人企業合作，引導更多需要修復的民眾進入森林，釋放壓力並獲得能量。

不僅療癒，更要修復

庭瑋在美國參與過以「人 ⇄ 土地 ⇄ 自己」三者間關係修補的森療活動。參與者跟從嚮導的指引，從打開感官開始：感受來自一片樹葉、一顆石頭，或是手觸碰著的泥土的訊息，並練習描述出來。描述的過程中，參與者放慢時間好好的觀察，並在腦中摸索字詞（而不是靠手機查找），這個練習不僅象徵「拿回感受與表達的主導權」，甚至連接起長期受壓力、憂鬱等負面情緒所截斷的心理以及身體感受。

庭瑋的目標是生活化森療，不讓大眾覺得是項有門檻，或是發覺自己不對勁的時候才參加的活動。定期與自然接觸，並在森林中打開五感，這個狀態不僅可以讓我們在負面情緒或壓力萌芽時，提早認知到警訊且釋放它們，長久下來可以妥善照顧自己以及影響周邊的人，更能減輕醫療能源的消耗。

最後，庭瑋列出了十四本推薦書單，對於森療有興趣的朋友，可以先從閱讀開啟對森療的認識唷！

亞里珊卓．凡瑞，歐騰．圖同。《走進自然：滋養身心的正念幸福手冊》。時報出版。 約瑟夫．柯內爾。《傾聽自然：如何深化你的自然意識》。張老師文化。 理查．洛夫。《失去山林的孩子：震撼全美教育界，搶救科技冷漠小孩，治癒「大自然缺失症」的最佳處方》。野人出版。 Dr. Qing Li. Forest Bathing: How Trees Can Help You Find Health and Happiness. Penguin Life Mazzola, Nadine. Forest Bathing with your Dog. Blue Cloud Books. 李俊緯、周穎宗、徐霈馨、劉盈孜。《森林療癒了誰？里山社區的行動參與》。行政院農業委員會林業試驗所。 潘美玲、湯琇婷。《籽．木．林．森：台灣森林錄》。經典雜誌出版社。 林文鎮博士。《森林浴的世界》。漢光。 上原巖。《樂活之森：森林療法的多元應用》。張老師文化。 上原巖。《療癒之森：進入森林療法的世界》。張老師文化。 賴貞秀。《芬多精的生活科學》。亞太圖書出版社。 Williams, Florence. The Nature Fix: Why Nature Makes Us Happier, Healthier, and More Creative. W. W. Norton & Company. 林一真。《森林益康》。 心靈工坊。 Page, Ben. Healing Trees: A Pocket Guide to Forest Bathing. Mandala Publishing.

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航