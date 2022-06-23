【專訪】台灣首位森林療癒師張庭瑋：入山修復，拿回身體的主控權
我們想讓你知道的是
庭瑋的目標是生活化森療，不讓大眾覺得是項有門檻，或是發覺自己不對勁的時候才參加的活動。
文：SyndAvant（採訪編輯為韓筠青 Anna，照片提供為張庭瑋、本質旅行社）
你參加過「森林療癒」的活動嗎？
森林療癒（以下簡稱森療）在台灣的話題度逐年上升，旅行社、飯店、國家公園、森林遊樂園等都陸續主辦過森療活動。也許大家會好奇，同樣都是與大自然接觸，森療與露營、登山、攻頂這些活動的差別是什麼呢？本篇文章有幸邀請到台灣第一位在美國自然與森林療癒嚮導協會（ANFT）取得認證的張庭瑋（Juna），與我們分享她與森療接觸的契機，以及如何透過森療舒緩長期累積的壓力，迎來更加放鬆的自己。
定義森林療癒（Forest Therapy）
森林療癒源自於1980年代的日本，當時國民普遍受到來自工作的高壓以及免疫系統疾病所苦，政府為了舒緩此狀況，以及復甦鄉村經濟，提出Shinrin-Yoku （森林浴）作為解決之道。森林浴結合日本傳統神道（しんとう Shintō）與佛家信仰，使用我們與生俱來的五感——視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺——將大自然導入身體中，達成自我修復的實踐。森林浴演變至今，已在各大洲蔚為流行，更成為國家經營森林的方式之一，國際間稱之為 Forest Therapy（森林療癒）。
如今，歐、美、日、韓，以及台灣（2021年起），都有提供「森林療癒嚮導」的培訓課程及證照。庭瑋是2019年於美國自然與森林療癒嚮導協會（以下簡稱 ANFT）取得證照的首位台灣人；既然是台灣第一位，她是如何起步推廣，甚至找到工作呢？
成為森林療癒嚮導的契機與決心
採訪過程中，庭瑋態度從容且堅定，帶有流浪者性格的她，不會替人生設定階段性目標，而是讓緣分領路，順著不同階段的狀態，邁向每一個叉路的選擇。與森林療癒初見，是在瑞士舉辦的女童軍研討會上，其中一位朋友提起森療的經歷，因此點亮了庭瑋心中對於森療的好奇心。
詳細做了森療的功課以及回探自己的決心，庭瑋決定報名美國ANFT的培訓，做出這項決定的原因有二：
- 繼承家業「綠森林芬多精」第二代產業轉型
- 幫助受壓力、憂鬱等負面情緒所苦的現代人
2019年拿到ANFT嚮導證照回台灣後，庭瑋創立品牌「小森日」，接著進入台灣森林保健學會工作，協助林務局執行國家森林遊樂區的森林療癒推廣案，接著回到自家公司「綠森林芬多精」工作，且將小森日併入。當然，與不同單位合作，帶領民眾入山體驗森療，也是庭瑋的工作之一。
森林作為修復與治療的場域
同樣都是入山，森療與登山（以及相關活動）的差別，在於後者有體力的強度之分，並不是所有人都有辦法參與。森療可以與登山或瑜伽等活動結合，在芬多精圍繞以及在嚮導的帶領下，參與者放慢速度，讓情緒以及壓力獲得舒緩，甚至進入「心流」（in the zone）的狀態。
大家看過皮克斯動畫《靈魂急轉彎》（Soul）嗎？故事中的主角是一位爵士鋼琴手，表演到「忘我」時，會進入高度愉悅的「心流」狀態，動畫中使用了漂浮在空中的靈魂形體作為心流的意象。心流不僅可以強化自身的愉悅，更能明確的從自我實現中感到快樂與幸福。生物多樣性之父威爾森（E.O.Wilson）提出的「親生命假說」（biophilia hypothesis）中提到，喜愛親近大自然與動物是人類的本質，當我們享受與大自然交流的同時，相對容易進入心流狀態，並從中獲得自我修復、療癒的體驗，這也是森療選擇森林作為場域的原因之一。
在台灣，政府為了提升國民生理健康（特別針對銀髮族）以及地方創生等原因，進而推動森療與相關人員培訓。林務局自2021年起成立森林療癒師認證培訓平臺，完成線上課程後再參與實習與考試就能取得證照（官方認證，但不屬於公職）。領證後的嚮導可成立個人品牌設計課程，或與旅館、森林遊樂園、私人企業合作，引導更多需要修復的民眾進入森林，釋放壓力並獲得能量。
不僅療癒，更要修復
庭瑋在美國參與過以「人 ⇄ 土地 ⇄ 自己」三者間關係修補的森療活動。參與者跟從嚮導的指引，從打開感官開始：感受來自一片樹葉、一顆石頭，或是手觸碰著的泥土的訊息，並練習描述出來。描述的過程中，參與者放慢時間好好的觀察，並在腦中摸索字詞（而不是靠手機查找），這個練習不僅象徵「拿回感受與表達的主導權」，甚至連接起長期受壓力、憂鬱等負面情緒所截斷的心理以及身體感受。
庭瑋的目標是生活化森療，不讓大眾覺得是項有門檻，或是發覺自己不對勁的時候才參加的活動。定期與自然接觸，並在森林中打開五感，這個狀態不僅可以讓我們在負面情緒或壓力萌芽時，提早認知到警訊且釋放它們，長久下來可以妥善照顧自己以及影響周邊的人，更能減輕醫療能源的消耗。
最後，庭瑋列出了十四本推薦書單，對於森療有興趣的朋友，可以先從閱讀開啟對森療的認識唷！
- 亞里珊卓．凡瑞，歐騰．圖同。《走進自然：滋養身心的正念幸福手冊》。時報出版。
- 約瑟夫．柯內爾。《傾聽自然：如何深化你的自然意識》。張老師文化。
- 理查．洛夫。《失去山林的孩子：震撼全美教育界，搶救科技冷漠小孩，治癒「大自然缺失症」的最佳處方》。野人出版。
- Dr. Qing Li. Forest Bathing: How Trees Can Help You Find Health and Happiness. Penguin Life
- Mazzola, Nadine. Forest Bathing with your Dog. Blue Cloud Books.
- 李俊緯、周穎宗、徐霈馨、劉盈孜。《森林療癒了誰？里山社區的行動參與》。行政院農業委員會林業試驗所。
- 潘美玲、湯琇婷。《籽．木．林．森：台灣森林錄》。經典雜誌出版社。
- 林文鎮博士。《森林浴的世界》。漢光。
- 上原巖。《樂活之森：森林療法的多元應用》。張老師文化。
- 上原巖。《療癒之森：進入森林療法的世界》。張老師文化。
- 賴貞秀。《芬多精的生活科學》。亞太圖書出版社。
- Williams, Florence. The Nature Fix: Why Nature Makes Us Happier, Healthier, and More Creative. W. W. Norton & Company.
- 林一真。《森林益康》。 心靈工坊。
- Page, Ben. Healing Trees: A Pocket Guide to Forest Bathing. Mandala Publishing.
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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