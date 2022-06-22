法國執政黨國會未過半尋求在野勢力支持，左右派政黨卻都不給馬克宏面子

法國國會選舉第二輪投票結果於20日公布，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）所屬的陣營同在聯盟（Ensemble!）在577個席位中拿下245席，未過半數，因此正在尋求與其他陣營合作取得過半席位，以利後續執政時法案推行順利。

《法廣》指出，在國會選舉過後，法國的政治傳統是由總理提出辭職，接著會馬上被重新任命為總理，但由於這次執政黨選舉結果不利，外界並不看好總理柏納（Elisabeth Borne）能保住位置。不過，柏納提出辭職後，馬克宏以讓「政府可以繼續落實工作」為由拒絕辭呈。

隨後，馬克宏在21日諮詢了各政黨領導人，為無法過半的國會尋求「具有建設性的解決方案」。

其中，由共和黨（Les Republicains，LR）所領導的右翼聯盟拿下61個席位，被認為是馬克宏作為中間派的潛在盟友，畢竟右翼聯盟是唯一一個大到足以讓中間派獲得多數席位，又不公開與總統為敵的團體。

因此，共和黨主席賈可布（Christian Jacob）是他四處拜會的第一站，但馬克宏卻在會後被他指責第一個任期時太傲慢，因此拒絕結盟，賈可布表示，他的政黨會繼續堅持作為反對派。

「我們不會背叛那些信任我們的人，投票給我們的人並不是要我們加入任何舊的聯盟才會投給我們。」賈可布在會後向記者表示。但他也提及，在符合共和黨綱領的政策上，他們仍會保有投票支持的可能性，例如養老金改革以及提高退休年齡。

在賈可布之後，馬克宏還會見了社會黨領袖弗和（Olivier Faure），社會黨所屬的左翼聯盟「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）在本次拿下137個席位，但社會黨只佔了26個，因此不太可能成為政治夥伴。不過，弗和向馬克宏表示，如果他願意接受NUPES的一些想法，社會黨會支持他的政策。

《France 24》指出，代表137席議員的NUPES在本次選舉過後，成為主要的在野力量，但這些社會主義、共產主義者以及綠黨、極左翼團體組成的聯盟，不太可能一直在立法上保持同樣想法。主導左翼聯盟的梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon），在週一曾經呼籲NUPES各政黨在國會中組成黨團，但馬上遭到其中3個政黨拒絕。

NUPES有71個席位都是由極左翼政黨不屈法國（France Unbowed）獲得，不屈法國的領導人梅朗雄在4月的首輪總統大選中拿下21.95％的選票，差點擠下極右翼候選人馬琳勒龐（Marine Le Pen），目前為止梅朗雄預計不會和馬克宏會面。

馬克宏這兩天還規劃要和勒龐等其他政黨領袖見面，勒龐所領導的極右翼政黨在這次選舉中創造了歷史佳績，以89個席位成為最強的單一在野黨。因此，他在週一曾對記者表示：「這個國家並不是難以治理，他只是不會依照馬克宏想要的方式被治理。」

馬克宏接下來試圖推動的重要改革，包含養老金、減稅和提高退休年齡到65歲，如果沒有其他政黨結盟的話幾乎都不可能實現，《Euronews》指出，尤其左翼的NUPES很可能會強烈反對馬克宏的改革。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺