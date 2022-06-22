湯姆克魯斯持續翱翔！《捍衛戰士：獨行俠》票房突破9億美元，台美觀眾持續二刷熱情不減

由湯姆克魯斯（Tom Cruise，港譯「湯告魯斯」）主演的《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick，港譯《壯志凌雲：獨行俠》），又傳出票房捷報；全球總票房來到9.01億美元，正式突破9億美元大關，距離《奇異博士2：失控多重宇宙》全球的9.43億美元也僅剩一步之遙，有望在未來幾週就成為今（2022）年度全球總票票房最高的電影，而這是在缺少 中國、俄羅斯等市場獲得的成績，相當難得。

Photo Credit: 《捍衛戰士：獨行俠》

此外，倘若《捍衛戰士：獨行俠》能突破10億美元大關，也將成為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）時代以來，第二部達成此成就的電影。至於第一部跨過10億美元門檻的作品，則是2021年上映的《蜘蛛人：無家日》（港譯《蜘蛛俠：不戰無歸》），全球累計19.01億美元，是COVID-19疫情時代下的奇蹟。

其實《捍衛戰士：獨行俠》在甫上映之際，就不斷打破票房紀錄，尤其是湯姆克魯斯的生涯紀錄。本作在美國首週末鎖定「陣亡將士紀念日」（Memorial Day）的連假檔期，光是五、六、日這3天，就從4732家影院獲得1.267億美元的票房收入，順利成為湯姆克魯斯從影至今，於北美首週票房最高的作品，更是湯姆克魯斯生涯第一部在美國首週末突破1億美元的電影。

此前湯姆克魯斯主演的電影，在美國首週票房最高為2005年《世界大戰》（港譯《強戰世界》）的6400萬美元，第二名則是2018年《不可能的任務6：全面瓦解》（港譯《職業特工隊：叛逆之謎》）的6120萬美元。

到了禮拜一，北美進入「陣亡將士紀念日」假日，單日再收下3380萬美元，在這波連假中，共計收入1.605億美元，打破2007年由《神鬼奇航3：世界的盡頭》（港譯《加勒比海盜：魔盜王終極之戰》）寫下的1.53億美元成績，成為「陣亡將士紀念日」檔期的最高票房紀錄。

Photo Credit: 《捍衛戰士：獨行俠》

而《捍衛戰士：獨行俠》上映一個月，美國總票房累計至4.74億美元，也早早超越《奇異博士2：失控多重宇宙》的3.98億美元，成為美國今年度票房最高的電影。這也是COVID-19疫情以來，第二部在美國突破4億美元的電影，前一部則是《蜘蛛人：無家日》。

根據《綜藝報》的消息，片廠派拉蒙指出，許多觀眾不斷進電影院二刷、三刷《捍衛戰士：獨行俠》，造成了本片的驚人票房。在北美的第四個週末，16％的觀眾二刷，更有4％的觀眾超過三刷。

至於台灣也有許多觀眾回刷支持，面對《巴斯光年》、《侏羅紀世界：統霸天下》兩部大片的夾殺，《捍衛戰士：獨行俠》仍穩居票房冠軍，對於一部上映一個月的「舊片」來說，還能在進入「暑期檔」前，頂住明顯鎖定家庭市場的《巴斯光年》、《侏羅紀世界：統霸天下》的票房壓力，實屬不易。

而根據粉絲專頁台北票房觀測站指出，目前《捍衛戰士：獨行俠》全球海外市場賣座前五名，分別是英國的7230萬美元、日本的4390萬美元、澳洲的4060萬美元、法國的3540萬美元、德國的2120萬美元；而​台灣則以約1400萬美金的票房，排在海外市場第7名的位置，足見台灣觀眾對本片的喜愛。

Photo Credit: 《捍衛戰士：獨行俠》

最後，《捍衛戰士：獨行俠》全球至今9.01億美元，也早已成為湯姆克魯斯生涯票房最高的電影，超越2018年的《不可能的任務：全面瓦解》（港譯《職業特工隊：叛逆之謎》）的7.91億美元。

若照此態勢發展，《捍衛戰士：獨行俠》也將成為湯姆克魯斯首部全球票房突破10億美元的電影。對於下個月將滿60歲的湯姆克魯斯而言，算是最好的生日禮物，也代表湯姆克魯斯的生涯正逐漸攀另一巔峰。

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核稿編輯：羅元祺