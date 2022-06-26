【書評】《逆向童謠》：如此「非典型」的童謠推理，想說的究竟是怎樣的故事？
我們想讓你知道的是
提到推理小說中的童謠，多數讀者會想到「比擬犯罪」以及天真、童稚歌詞所襯托出犯罪現場的詭譎氛圍，但在《逆向童謠》卻非如此。以高科技為背景的舞台並沒有太沉重的晦暗氣氛，案件型態也非謀殺，而是近似日常的謎團（僅有一件涉及人身傷害），使得「比擬」這方面並未給予讀者恐怖感。
文：寵物先生（推理作家）
2020年，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情於全球陸續爆發，大幅影響民生之外，也對經濟產生重創，勞動力下降、物資短缺等因素，放大了社會既有的物價波動，人民口袋裡的金錢價值逐漸萎縮，尋求資產的保值與增長，便成了重要課題之一。
相較於過去相對穩定的保險、基金與股票，有不少人將目光放在加密貨幣、NFT等新型態投資，它們的特點是波動指數大、操作可短可長又可高度槓桿，且背後還有「區塊鏈」技術加持。可說肺炎對這幾年「幣圈」的興起，產生不小的間接影響。
文善《逆向童謠》便是誕生在如此背景下的作品。
作中描述一名因寫出錯誤報導，而被貶至N鎮地方報社的記者袁尚軒，在當地遇上與加密貨幣「N幣」一系列的相關事件：系統錢包減少的N幣，社交群組不見的留言，被盜走的合約文件……其內容正與三十年前鎮上小學畢業典禮發表的一首詩詞相符，一一對應到詩中所指涉消失的「金錢」、「訊息」與「契約」。於前作《逆向誘拐》中大顯身手的石小儒，也以該報股東的營運調查員姿態登場。
讀過前作的讀者，想必會對於書中建構的科技背景下，形塑出「全新型態的綁架犯罪」感到印象深刻。這種在典型推理題材注入「非典型」的寫法，同樣延續到了《逆向童謠》（巧合的是，以同為「非典型」肺炎疫情作背景）甚至更上層樓。
提到推理小說中的童謠，多數讀者會想到「比擬犯罪」以及天真、童稚歌詞所襯托出犯罪現場的詭譎氛圍，但在本作卻非如此。以高科技為背景的舞台並沒有太沉重的晦暗氣氛，案件型態也非謀殺，而是近似日常的謎團（僅有一件涉及人身傷害），使得「比擬」這方面並未給予讀者恐怖感。
當然，案件還是有用到「童謠」的某項本格設計（未免爆雷，在此先按下不表），且恐怖感本就不是這系列的訴求，那麼，如此「非典型」的童謠推理，想說的究竟是怎樣的故事？
我會說是「實驗」。一種將科技導入人類社會，觀察有何化學變化的實驗。
前作出現過的虛擬平台CHOK在本作搖身一變，成為N鎮的AR社群，政府甚至與科技公司合作，為它添加鎮民的專屬貨幣「N幣」，舉凡消費、繳稅等行為都可用N幣，試圖將N鎮打造成一封閉的加密貨幣商圈。
然而如同電子支付在現實世界的實行，N幣在當地的推廣也伴隨陣痛期，顧客與商家分成「擁抱新科技」與「回歸傳統」兩派，這與書中另一項設定「大麻產品合法化」一樣，在故事骨幹上鑿出了新舊交替的痕跡，也是給讀者的深切叩問：面對時代的新事物，你怎麼選擇？
這問題要回答的，或許不是單純的是或否，而是在選擇的過程中要保持何種姿態。當權威人士登高一呼，高唱著名為「尖端科技」的童謠，底下的我們就要跟著傳唱？在開口前，是否先應了解「歌詞在說什麼」，而不是人云亦云、眾口鑠金？自然也不該是充耳不聞，遲滯不前。作者在書中塑造了一些人物，恰好可作對比：食古不化的老人、對新科技全盤接收的人，以及亦步亦趨，先探究一番再決定的人。
也因此，本書會不時拋出一系列的名詞與概念，也用比喻和實例詳細解釋。對於初次接觸的人，或許會有理解上的遲滯，但就如同我們這幾年會遇到的新事務，必須試圖去理解，才能在這樣的社會如履薄冰地前進，這樣的設計也隱含作者的期待。
近十年來由於資訊傳遞迅速，大量科技名詞被提出，也造成規模不小的投資熱潮。如同二十世紀末的「網際網路」泡沫一般，大量的跟風投資與炒作，換來的僅是短暫的榮景，在投資客眼裡，「科技」彷彿是可以一夕致富的商品，而非影響人類社會的工具。
或許，在股市的煙火過後，才是科技發揮作用的開始。正如同網際網路卸下了投資標籤，但其各種應用至今仍影響著我們，同樣地，或許在加密貨幣、NFT等「區塊鏈熱潮」過後，區塊鏈這門技術的其他應用（電子病歷、數位智財權、基因測序）才會被真正注意，謀求全人類的福祉。
本書最後也給了類似的期許。從案件首腦「維拉迪」背後的真相中，我們窺見人類社會一個可能的發展方向，那方向或許正符合CHOK的全名（Continuous Harmonization of Kinetics）意旨：動力的持續調和。
決定童謠是否傳唱下去的，本來就不是一兩位權威人士，而是全體社會的人民──如此的「逆向」操作，不也正是科技的運行方式嗎？
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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