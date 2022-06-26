【書評】《逆向童謠》：如此「非典型」的童謠推理，想說的究竟是怎樣的故事？

文：寵物先生（推理作家）

2020年，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情於全球陸續爆發，大幅影響民生之外，也對經濟產生重創，勞動力下降、物資短缺等因素，放大了社會既有的物價波動，人民口袋裡的金錢價值逐漸萎縮，尋求資產的保值與增長，便成了重要課題之一。

相較於過去相對穩定的保險、基金與股票，有不少人將目光放在加密貨幣、NFT等新型態投資，它們的特點是波動指數大、操作可短可長又可高度槓桿，且背後還有「區塊鏈」技術加持。可說肺炎對這幾年「幣圈」的興起，產生不小的間接影響。

文善《逆向童謠》便是誕生在如此背景下的作品。

作中描述一名因寫出錯誤報導，而被貶至N鎮地方報社的記者袁尚軒，在當地遇上與加密貨幣「N幣」一系列的相關事件：系統錢包減少的N幣，社交群組不見的留言，被盜走的合約文件……其內容正與三十年前鎮上小學畢業典禮發表的一首詩詞相符，一一對應到詩中所指涉消失的「金錢」、「訊息」與「契約」。於前作《逆向誘拐》中大顯身手的石小儒，也以該報股東的營運調查員姿態登場。

讀過前作的讀者，想必會對於書中建構的科技背景下，形塑出「全新型態的綁架犯罪」感到印象深刻。這種在典型推理題材注入「非典型」的寫法，同樣延續到了《逆向童謠》（巧合的是，以同為「非典型」肺炎疫情作背景）甚至更上層樓。

提到推理小說中的童謠，多數讀者會想到「比擬犯罪」以及天真、童稚歌詞所襯托出犯罪現場的詭譎氛圍，但在本作卻非如此。以高科技為背景的舞台並沒有太沉重的晦暗氣氛，案件型態也非謀殺，而是近似日常的謎團（僅有一件涉及人身傷害），使得「比擬」這方面並未給予讀者恐怖感。

當然，案件還是有用到「童謠」的某項本格設計（未免爆雷，在此先按下不表），且恐怖感本就不是這系列的訴求，那麼，如此「非典型」的童謠推理，想說的究竟是怎樣的故事？

我會說是「實驗」。一種將科技導入人類社會，觀察有何化學變化的實驗。

前作出現過的虛擬平台CHOK在本作搖身一變，成為N鎮的AR社群，政府甚至與科技公司合作，為它添加鎮民的專屬貨幣「N幣」，舉凡消費、繳稅等行為都可用N幣，試圖將N鎮打造成一封閉的加密貨幣商圈。

然而如同電子支付在現實世界的實行，N幣在當地的推廣也伴隨陣痛期，顧客與商家分成「擁抱新科技」與「回歸傳統」兩派，這與書中另一項設定「大麻產品合法化」一樣，在故事骨幹上鑿出了新舊交替的痕跡，也是給讀者的深切叩問：面對時代的新事物，你怎麼選擇？

這問題要回答的，或許不是單純的是或否，而是在選擇的過程中要保持何種姿態。當權威人士登高一呼，高唱著名為「尖端科技」的童謠，底下的我們就要跟著傳唱？在開口前，是否先應了解「歌詞在說什麼」，而不是人云亦云、眾口鑠金？自然也不該是充耳不聞，遲滯不前。作者在書中塑造了一些人物，恰好可作對比：食古不化的老人、對新科技全盤接收的人，以及亦步亦趨，先探究一番再決定的人。

也因此，本書會不時拋出一系列的名詞與概念，也用比喻和實例詳細解釋。對於初次接觸的人，或許會有理解上的遲滯，但就如同我們這幾年會遇到的新事務，必須試圖去理解，才能在這樣的社會如履薄冰地前進，這樣的設計也隱含作者的期待。

近十年來由於資訊傳遞迅速，大量科技名詞被提出，也造成規模不小的投資熱潮。如同二十世紀末的「網際網路」泡沫一般，大量的跟風投資與炒作，換來的僅是短暫的榮景，在投資客眼裡，「科技」彷彿是可以一夕致富的商品，而非影響人類社會的工具。

或許，在股市的煙火過後，才是科技發揮作用的開始。正如同網際網路卸下了投資標籤，但其各種應用至今仍影響著我們，同樣地，或許在加密貨幣、NFT等「區塊鏈熱潮」過後，區塊鏈這門技術的其他應用（電子病歷、數位智財權、基因測序）才會被真正注意，謀求全人類的福祉。

本書最後也給了類似的期許。從案件首腦「維拉迪」背後的真相中，我們窺見人類社會一個可能的發展方向，那方向或許正符合CHOK的全名（Continuous Harmonization of Kinetics）意旨：動力的持續調和。

決定童謠是否傳唱下去的，本來就不是一兩位權威人士，而是全體社會的人民──如此的「逆向」操作，不也正是科技的運行方式嗎？

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航