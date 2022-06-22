5月釀21死的德州校園槍擊案，當地市長宣布拆除校舍：「永遠不能要求孩子回去那裡上課」

美國德州上月發生的小學槍擊案造成19名兒童、2名教師死亡，尤瓦爾迪市（Uvalde）市長麥勞夫林（Don McLaughlin）表示，發生槍擊的羅布小學（Robb Elementary）即將被拆除，這所學校有將近600名2、3、4年級的學生，目前並沒有給出明確的拆除時間表。

《路透社》指出，麥勞夫林在會議上表示：「你永遠不能要求孩子或老師回到那所學校。」

拆除的消息是在德州一名官員對執法部門的嚴厲指控後數小時發布，在一場針對槍擊案的聽證會上，德州公共安全部門（DPS）主任麥克勞（Steven McCraw）表示，現場的指揮官作出「可怕的決定」，警察缺乏足夠訓練，浪費了寶貴的時間。

在這場聽證會上，麥克勞強調，案發當時有多達19名警察在教室外待命，「警察手上有武器，但孩子們什麼都沒有；警察們穿著防彈衣，孩子們什麼都沒有；警察有受過專業訓練，孩子們依然什麼都沒有。」而孩子和老師們就在教室內等待1小時14分8秒，等待警察進來拯救他們。

然而，最後卻是在邊境巡邏隊特勤小組（Border Patrol Tactical Unit）到場後，才進入教室將槍手擊斃。麥克勞還補充，現場的執法人員事實上擁有教室的鑰匙，但從來沒有真正試圖把門打開，甚至教室的門其實根本沒鎖。他稱警方對槍擊事件的處理是「慘不忍睹的失敗」。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺