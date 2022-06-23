海德堡台灣華語文中心性騷擾疑雲，有誰願意聽聽嫌疑人的說法嗎？

海德堡事件

最近在台灣被談論的德國海德堡性騷擾案與華語中心成立的紛擾，以目前的情勢來看，是大家都相信有人被性騷，正義得不到伸張。不過無論是性騷或性侵，都需要當事人的對質，除了有主觀感受的陳述外，還要有客觀事實，在這案件中誰都不能當判官，不能說找到有受害人，就硬要已被網路定罪的嫌疑犯吃罪，這不是一個法治社會應有的態度。

個人身為女性對於性侵或性騷非常不恥，如果能查出真相、伸張正義，讓犯罪者伏法，個人絕對支持並且也願意協助。但同樣的另一方所謂嫌疑人，他在網路上被說成是十惡不赦的惡人，在網路上大家認為的色狼，他的聲音大家聽不到。他在網路上被抹黑，那所謂網路嫌疑犯的說法會有人理性傾聽嗎？現在只要不認為他是性騷者，都會在網路上認為是他的同路人，被認為是共犯，如果寫一些不同看法就會被稱為是洗白文，那到底那位被告是否有罪，就是大家說了算嗎？

另一造所謂的嫌疑犯就曾提出他個人的陳述，在他為所謂的受害人的筋絡按摩中，他十分肯定，他都有經過對方同意允許。他質疑的是，如果受害者感到噁心、無法接受，那麼為什麼她們會持續多次地尋求他的協助­？所以，這裡兩造的認知是最大的爭議。

在這裡引述另一造的說法，當然會引起網友韃伐，他即使說了也不會有人信，因為這推翻了受害者的「指控」。

網友在網路上沒有人認識過他，也不知道他的為人，網友用自己的自由心證，就要另一造當事人認罪，這樣的情形似乎已成了日常，但這不應該是該被接受的事。大家同情受害者，是人之常情，並且也確實有許多發生這類權力性騷的爭議點，大家可以理性討論，但在法官未審判之前，請不要潑糞，因為這些言論可能會造成當事人的個人名譽嚴重受損，而身受被霸凌之害。

再說即使是法院判決出來的死刑犯，都有等上數十年才能還他無罪的清白，更何況主要的指控者與指稱的所謂嫌疑犯曾有因為合作事務上的利益相關。日前在台灣的當事人已準備提告，法院沒有判決以前，所有的人都是無罪清白的，這是法理上的基本常識。

在這裡要討論的是，一個人在被人導引之下的多年前的回憶陳述，再經過另一個人轉成自有用意的文字，就能成為給人定罪的證據，那麼我們的社會還需要法官嗎？如果轉述者並非公正的第三方，而是與當事人有過利益關係而不被滿足，那他就更不適合當轉述者，因為轉述者可能因為個人對當事者的敵視、怨恨，或是其他個人因素而情緒性地做出不實指控。

德國的毀謗罪