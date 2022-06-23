海德堡台灣華語文中心性騷擾疑雲，有誰願意聽聽嫌疑人的說法嗎？
我們想讓你知道的是
大家同情受害者，是人之常情，並且也確實有許多發生這類權力性騷的爭議點，大家可以理性討論，但在法官未審判之前，請不要潑糞，因為這些言論可能會造成當事人的個人名譽嚴重受損，而身受被霸凌之害。
海德堡事件
最近在台灣被談論的德國海德堡性騷擾案與華語中心成立的紛擾，以目前的情勢來看，是大家都相信有人被性騷，正義得不到伸張。不過無論是性騷或性侵，都需要當事人的對質，除了有主觀感受的陳述外，還要有客觀事實，在這案件中誰都不能當判官，不能說找到有受害人，就硬要已被網路定罪的嫌疑犯吃罪，這不是一個法治社會應有的態度。
個人身為女性對於性侵或性騷非常不恥，如果能查出真相、伸張正義，讓犯罪者伏法，個人絕對支持並且也願意協助。但同樣的另一方所謂嫌疑人，他在網路上被說成是十惡不赦的惡人，在網路上大家認為的色狼，他的聲音大家聽不到。他在網路上被抹黑，那所謂網路嫌疑犯的說法會有人理性傾聽嗎？現在只要不認為他是性騷者，都會在網路上認為是他的同路人，被認為是共犯，如果寫一些不同看法就會被稱為是洗白文，那到底那位被告是否有罪，就是大家說了算嗎？
另一造所謂的嫌疑犯就曾提出他個人的陳述，在他為所謂的受害人的筋絡按摩中，他十分肯定，他都有經過對方同意允許。他質疑的是，如果受害者感到噁心、無法接受，那麼為什麼她們會持續多次地尋求他的協助？所以，這裡兩造的認知是最大的爭議。
在這裡引述另一造的說法，當然會引起網友韃伐，他即使說了也不會有人信，因為這推翻了受害者的「指控」。
網友在網路上沒有人認識過他，也不知道他的為人，網友用自己的自由心證，就要另一造當事人認罪，這樣的情形似乎已成了日常，但這不應該是該被接受的事。大家同情受害者，是人之常情，並且也確實有許多發生這類權力性騷的爭議點，大家可以理性討論，但在法官未審判之前，請不要潑糞，因為這些言論可能會造成當事人的個人名譽嚴重受損，而身受被霸凌之害。
再說即使是法院判決出來的死刑犯，都有等上數十年才能還他無罪的清白，更何況主要的指控者與指稱的所謂嫌疑犯曾有因為合作事務上的利益相關。日前在台灣的當事人已準備提告，法院沒有判決以前，所有的人都是無罪清白的，這是法理上的基本常識。
在這裡要討論的是，一個人在被人導引之下的多年前的回憶陳述，再經過另一個人轉成自有用意的文字，就能成為給人定罪的證據，那麼我們的社會還需要法官嗎？如果轉述者並非公正的第三方，而是與當事人有過利益關係而不被滿足，那他就更不適合當轉述者，因為轉述者可能因為個人對當事者的敵視、怨恨，或是其他個人因素而情緒性地做出不實指控。
德國的毀謗罪
Tags：
36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。