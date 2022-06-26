2022/06/26,
商業

酒條通 vs. 橡木桶，買洋酒你會選「公司貨」還是「水貨」？

酒條通 vs. 橡木桶，買洋酒你會選「公司貨」還是「水貨」？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

授權經銷商與平行輸入業者的競爭關係，各自有立場與難處，不是當事人其實很難全面了解箇中辛苦的地方。文章一方面分享涉及的法律觀點外，更重要的是希望大家不要片言就做出決斷，了解彼此的立場與出發點，就更可以理解這些爭議背後發生的原因。

文：陳建至律師

喜歡威士忌或是葡萄酒等酒類的朋友，此前一定有注意到這則新聞：

國內兩大洋酒進口商，酒條通洋酒及橡木桶洋酒，為了英國品牌威士忌定價吵翻天，雙方董事長在臉書隔空交火，這場「雙酒之爭」戰況越演越烈......

雖然戰況越演越烈，但說到底其實也是老問題，那就是：「公司貨」vs.「水貨」之爭的問題，不外乎授權經銷商在售價上受到原廠品牌商的政策限制，導致價格無法彈性操作，且因為需要推廣品牌打通市場，而需要支付廣告行銷費用，甚至包裹式搭售冷門商品等，這些成本加起來，更讓授權經銷商在價格上敵不過水貨商。

不僅是新聞中出現的威士忌酒品案例，舉凡汽車（原廠經銷商與外匯車商）、精品手錶（Authorized Dealer，簡稱AD，與坊間水貨商）等等，因為價差甚大，都會驅使部分消費者捨台灣經銷商，進而轉投水貨商的懷抱。

一、授權經銷商的難處

國內進口商為在我國經銷國外品牌商品，勢必需要得到國外品牌商的授權，藉此取得正當且穩定之供貨管道。一開始會討論到的問題是，除了國內經銷商，國外品牌商是否仍可以自行或授權第三人，在我國銷售相同產品？這涉及到專屬經銷、獨家經銷、一般經銷的區分。

一般而言，越具知名度的品牌，越傾向於可以多方授權的一般經銷制度，因為品牌光環已經很強了，不需要透過當地經銷商來推廣品牌價值；反之，尚未具知名度的小品牌，反而更希望透過獨家經銷甚至是專屬經銷的方式，在當地選擇適當的廠商來合作，透過單一授權的方式，讓商品僅能透過一家經銷商販售，以確保該經銷商的利益，同時加強經銷商推廣品牌的義務，致力於透過行銷打開市場知名度，一種魚幫水、水幫魚的概念，雙方共獲其利。

以獨家經銷為例，因為品牌可能在國內還沒有什麼知名度，所以需要靠在地的獨家經銷商大力推廣，以目前「雙酒之爭」所涉及的英國品牌潘迪恩Penderyn為例，潘迪恩蒸餾廠坐落於威爾斯王國南部的潘迪恩村，也是該王國唯一的威士忌蒸餾廠。

因為並非是傳統威士忌著名產區，故品牌在國內能見度不高，所以經銷商橡木桶有需要為了在國內推廣此一品牌，勢必得投入大量人力、資源與費用，加強消費者對此品牌之印象進而購買，一定的行銷費用，自然反應在售價上。

加上經銷合約通常對於價格制定政策，國外品牌商仍有一定控制權，訂有價格區間待，以免市場行情遭到破壞而減損品牌價值。再者，經銷商為了取得國外品牌商授權，通常需要支付授權金，這也是一筆可觀的費用。

綜具這幾個因素交互影響，導致經銷商在售價訂定策略上，無法彈性應對水貨商的低價攻勢，其實這也是非戰之罪。

二、水貨商的優勢

一般來說，水貨指的是水平進口貨品（parallel import）或是平行輸入貨品，也就是非經由正式該國家或地區經銷商或代理商所引進之商品，而販售此類商品的業者，一般我們稱之為水貨商，但而只要是平行輸入的商品是正品（非仿冒品），在販售上也是沒有什麼問題的（但不得讓消費者誤以為商品來源為國內授權經銷商）。

而水貨商針對相同商品，並不像授權經銷商一樣，需要支付授權金、廣告行銷費用、及定價受到限制，自然可以審酌市場行情而隨時調整定價策略，比起授權經銷商更有價格上的優勢。

且國內經銷商為需要推廣品牌打通市場所支付廣告行銷費用，等到品牌形象逐漸建立，水貨商也因此而受惠，再加上價格優勢，轉化而成的銷量往往比授權經銷商更為驚人。

三、水貨商以低價搶攻市場，有無法律問題？

以目前「雙酒之爭」，潘迪恩雪莉桶單一麥芽威爾斯威士忌為例，在橡木桶官網上的價格是新台幣1990元，而酒條通官網上的價格為1399元，酒條通的售價大概是橡木桶的七折左右，有一定價差，相信這也促使消費者在購買同樣商品時，轉投向價格較優惠選項的懷抱。雖然在商業利益考量上確實造成橡木桶的經營困境，但橡木桶是否有辦法提告向酒條通提告？

首先，橡木桶向原廠潘迪恩進貨，而酒條通透過國外其他管道進貨，也就是橡木桶與酒條通間並沒有合約關係，故自然不會有任何基於合約上的請求。再者，酒條通的低價競爭，在一般的情形下，並不會被認定有減損品牌價值的問題，所以也不可能去主張侵權行為。

如果橡木桶要求酒條通的售價，要比照橡木桶的售價對外販售呢？這點可能又涉及到公平交易法的問題了。一般而言，在原廠與授權經銷商、或上下游經銷商間，可能會對商品設定售價範圍，藉此限制交易相對人對外銷售價格之自主權。

但此部分受到公平交易法第19條之規範：「事業不得限制其交易相對人，就供給之商品轉售與第三人或第三人再轉售時之價格。但有正當理由者，不在此限。前項規定，於事業之服務準用之。」

目的在於，避免直接面對消費者的廠商，自由決定其商品價格之權利，產生限制廠商價格競爭的效果，對市場競爭產生不利的影響。因此，原廠與授權經銷商間對於價格限制，都可能違反公平交易法了，更何況橡木桶與酒條通間沒有合約關係，自然不可能有這層限制價格的權利。

四、授權經銷商的難處與解法

除了上開水貨商以價格優勢攻佔一席之地外，尤其是專屬或獨家經銷商，更常見的問題在於，為國外品牌商打好在國內的品牌知名度與銷售基礎後，卻因經銷或代理合約到期而遭收回權利，合約期間所辛苦耕耘的多年成果，到頭來不過是為他人作嫁，甚為可惜。

不論是在「雙酒之爭」的案例或是一般的公司貨與水貨之爭，授權經銷商因為對於水貨商因為價格的競爭往往屈居劣勢，但對於水貨商在國內又無任何辦法可以抵制，唯一解法，可能是找出水貨商的供貨來源，究竟是自哪個國家或地區、哪個經銷商出貨，如果可以，或可要求國外品牌商斷絕水貨商進貨的管道，從貨品來源下手，這可能是在無解的窘境中，唯一可以思考的解決出路。


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2022/06/14,
科技

迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵

迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
Photo Credit：Ubiquiti Inc.

我們想讓你知道的是

到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？

這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。

蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？

除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光

未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。

UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI Taiwan 產品設計總監 - 楊宗樺

事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。

楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI 2021 年締造近 18 億美元營業額，過去五年營收快速成長。

台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI 位於台北信義區的台灣研發中心。

如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。

不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。

「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。

曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？

楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。

UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點

除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。

不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。

此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」

在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。

所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」

▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品

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