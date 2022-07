酒桌上的丹麥亂彈（三）：只有達到歐盟標準的高檔調味燒酒，才能冠以Akvavit雅稱

文:黃照靜

丹麥議會名為「folketinget」,直譯為「民眾事務」。裡面的食堂名叫「Snapstinget」,可以粗暴地翻譯為「燒酒事務」。

如果事前訂了團體參觀,事必可以到食堂用餐,雖然多半是在議員辦公時間之外。有些長期罹患北歐崇拜綜合症的美國人來吃過後,在社交媒體上讚口不絕,說丹麥議會供應的食物,永遠不能成為糟糕政治決策的藉口。

在丹麥,「Snaps」這種調味燒酒跟政治很有關,在丹麥的市中心,議會之外,總有一些地下的開放三明治小餐廳,絕對不會上什麼勞什子的這個榜那個榜,但是時有政客在裡面討論事情,當然手邊少不了鱘魚三明治和各種Snaps。昏暗燈光下,老舊木桌上,多少推杯換盞造就了今天的丹麥時局。

當然,這和某朝的五糧液決策相比又是另種風格。

世先有伯樂後有千里馬,先有俠客後有美酒。酒好不好,還要看誰喝。這些勢利餐廳基本不認為自己是餐廳,而是編外辦公廳,絕不推薦遊客去。那裡甚至不歡迎哥本哈根以外的「鄉巴佬」。實在要進去,會受到極為惡劣的待遇。敝人曾不信邪地前去用餐,被當作了日本遊客,在就餐全過程中皆受到類似於慈善家對於弱智兒童的關愛。

雖然來自哥本哈根大區以外,在政府任部級職位的人物不在少數,他們如果操著老家口音進去,待遇會同樣糟糕。就跟試圖統治英格蘭那些蘇格蘭人一樣慘。或者說,山東老幹部初到江浙滬皖,在第一次開口吃小籠包之前,大概是不會有人提醒他小心燙嘴的。

Snaps是土法釀的酒,基酒是土豆或糧食釀造的烈酒。丹麥人在自家後院就可以拿蒔蘿籽和香芹籽扔進一瓶伏特加,放幾個月就成了Snaps,加橙皮或桂皮也可。挪威人則更可能加八角,畢竟天氣更壞,口味需要再重些,反正都是為了促消化。還是四川人高明,直接拿來入菜燉肉,還沒進肚子就消化了。

那麼Snaps和Akvavit是什麼關係?只有達到歐盟法律規定標準的高檔調味燒酒,才能冠以Akvavit的雅稱,即拉丁文aqua vitae的縮寫版,意為「生命之水」。具體要達到什麼法律標準,還沒研究過,大概是行業保護需要,跟法國要有一個香檳產區差不多意思。

香芹籽加到烈酒里面調味的做法,多半是丹麥人從德國人那裡拿來的。舊時德國人視香芹籽為辟邪物,撒在兒童床頭作為安神固魂之用。雖然那時候英國還沒有處在崇拜德國古風的維多利亞時代,香芹籽也已經登堂入室。於1598年首版的莎劇《亨利四世》中,其下篇的第五幕第三場中,在格羅斯特郡夏祿法官家中花園裡,夏祿就曾很有腔調地邀請福斯塔夫吃烤蘋果加香芹籽:

「不,您必須瞧瞧我的園子,我們可以在那兒的一座涼亭裡吃幾個我去年手種的蘋果,再隨便吃些香菜籽之類的東西⋯⋯」(朱生豪譯本)

"Nay, you shall see my orchard, where, in an arbor, we will eat a last year’s pippin of my own graffing, with a dish of caraways, and so forth......"