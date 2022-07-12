酒桌上的丹麥亂彈（二）：嘉士伯發大財後先開博物館，為全球土豪指明了一條道路
我們想讓你知道的是
這座博物館為所有的全球性土豪指明了一條道路：啤酒是來自糧食的泡沫，錢本身是堆花花綠綠的纸，屬於非常脆弱的東西，唯有擁有歷史、文明和藝術的闡釋權才能立於不敗之地。
文：黃照靜
當一個在丹麥生活的東歐民工結束一天的勞作走進超市，思忖著今天晚上的下飯酒是喝Tuborg還是喝Kronenbourg 1664，從根本上來說是個偽命題，就和一個地產商的二奶或三奶在巴黎老佛爺櫃檯前徘徊，產生Celine肯定比LV更知性這種幻覺一樣的悲戚和無助。
無論你是個在莫斯科喝Baltika的老鴇，在布魯塞爾喝Grimbergen的毒梟，還是在倫敦喝Somersby的偽詩人，你的錢都是交給嘉士伯集團的。無論二奶打扮成什麼樣，其經營和消費模式還是二奶那一套，而且她的皮肉錢八成也都是交給同一個奢侈品集團的。
它們的胃口大著呢，也不滿足於賣包，連文君酒的牌子一度都買了去，釀一輪再還給四川人民。
青年時代的老嘉士伯，趕著馬車從慕尼黑用一個帽筒接回兩罐Spaten酒廠贈予的酵母這回事，是在1845年，也就是鴉片戰爭爆發前三年。為何南德酒坊Spaten給予一個名不見經傳的實習生，一個丹麥小酒坊繼承人如此慷慨的餽贈，則死無對證不得而知，可能也和丹麥國王在十八世紀末慷慨接受南德失地的種土豆遊民有一定關係。
據說嘉士伯本人是在機艱苦的條件下，在母親的銅制洗臉盆中反覆調適，才釀出第一批能喝的拉格啤酒，以兒子小嘉士伯的名字Carl加bjerg（意為山）命名為Carlsberg（卡爾的山），這是兩年後的事情。釀酒和鑄劍無疑是同樣神聖的職業，光靠化學比例是不可能成功的，還必須要有神賜的因素，或者鑄劍人閨女的繡花鞋在裡面，但嘉士伯的傳人是不可能告訴你這些的。
在上演了廠房火災、父子為釀酒哲學相爭等一系列劇情後，1875年時，小嘉士伯已經占了上風，第一件事就是開辦實驗室，開始專業化專門化地系統研究制麥、釀造和發酵過程。次年又成立嘉士伯基金會，資助丹麥的科學研究。1882年時，小嘉士伯完全分家獨立出來，開設新嘉士伯酒廠。這在歷史上對於丹麥國際資本來說是很重要的一年，因爲同年丹麥大北電報公司也進了上海。
雖然掛的是丹麥的名，這家公司實際上是丹挪英、丹俄、挪英三家電報公司的合體，股東則是英國人和沙俄皇室。1882年還平行發生了另外一些事情，如德奧義在奧地利結拜為三國同盟，美國通過《排華法案》，張之洞去管山西。管山西就等於是管全國能源。
張之洞說的中學為體、西學為用，在這種時候，或者說在任何時候，都只能當口號喊一喊。因為電報是基於電磁文明，華夏古文明是光子文明，而燒煤煉鋼這種事情顯然和光子文明一點關係都沒有。
那時候張巡撫大概還是有汾酒喝的。現在如果他還是山西巡撫的話，他的招待用酒的選擇是很有限的，迎澤啤酒早就完蛋了，可以用的是賣給華潤雪花啤酒集團的雲崗啤酒，或者賣給青島啤酒股份的嘉禾啤酒。杏花村汾酒則在1994年就已經拿到滬市去賣了，這種事是不需要杜牧同意的。
當然，這不只是山西的現象，許多某朝一度公營的啤酒牌子現在都是外企，和食用油或自來水一個道理。如果一個地方政權連自己的自產啤酒品牌都保不住，全都拿去打包賣了，還自我肯定說自己是天字號第一的勤政廉潔的政府，只有它才能救人民於水火之中，那麼全世界還沒喝死的酒徒都只能仰天狂笑。
一個依賴於低等能源利用形式的文明所產生的娛樂形式，必然也是低等的。一個媒老闆的煤礦裡埋的死屍越多，他包養的明星戲子就越是妖豔詭譎。惡之花就是天天住在重新裝修後的平遙古城裡，也是沒有任何可能發育成姚黃魏紫的。
在張巡撫知其不可而為之的同時，這邊廂嘉士伯的風頭則勢不可擋。
1889年開始向亞洲進口，1909年嘉士伯實驗室裡的一個化學製劑師Søren Sørensen首次發明了釀酒酸鹼PH值。這聽起來是一件很不浪漫的事情，但這在實質上讓嘉士伯獲得了對於啤酒釀造公式和質量的話語權，從此奏響其一路東進的凱歌：50年代其瓶裝啤酒進入愛爾蘭、直布羅陀、馬爾他；60年代首次對海外發許可證，允許塞浦路斯的酒廠釀造嘉士伯啤酒。2010年收購重慶啤酒只是個時間問題。
在向亞洲開始出口啤酒之前，小嘉士伯已經很有錢了，但是這些錢並沒有拿來追女明星或捧戲子，而是拿來於1888年開辦了位於哥本哈根市中心的古典藝術博物館Glyptoteket。首先自己的藏品全捐了，在30年代則開始了新的捐贈模式，就是捐助多個考古團隊去埃及和敘利亞等地挖寶，挖回來的寶拿到一部分，放到博物館裡。
這家博物館之非同一般，在於門口有一個放滿了錦鯉的風水魚池。而且，魚池裡的魚的數量和顏色都是正確的，完全符合東方風水學的正統。另外，這座建築的形制設計是懂隱態秩序的人做的，放了一些鎮靈的東西。博物館裡面還有一個藝術老師教古典繪畫，曾經是每週三晚七點。
我在作為無知青年的附庸風雅的歲月裡，也幹過這個事情，撞過很多鬼。站在展覽大廳，左手是埃及，右手是希臘羅馬，一個環狀結構。印象主義繪畫則放在另外一翼。
總之，這座博物館為所有的全球性土豪指明了一條道路：啤酒是來自糧食的泡沫，錢本身是堆花花綠綠的纸，屬於非常脆弱的東西，唯有擁有歷史、文明和藝術的闡釋權才能立於不敗之地。亞洲地區不是沒有土豪不懂得這個道理，而是在實踐中完全打偏了。
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
我們想讓你知道的是
台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。