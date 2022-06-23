《乘風破浪3》觀察：王心凌很自在當一個甜美的中年人，這就是真正的獨立女性
我們想讓你知道的是
王心凌透過節目的再次翻紅，有些人解讀是因為在此時機點，前兩季的「大女主」設定不合適了，剛好她也符合現在的審美。其實不論是賣情懷或者是溫和形象的女生，這兩特點套用在Twins身上也可，此次走紅應該多少也是有運氣的成分。但又不得不承認，她的唱跳實力一直被低估。
文：Chin
《乘風破浪3》觀察：一百年前有了香奈兒NO.5，現在該討論女性獨立嗎？
這標題可能看似三件事沒啥瓜葛，但這不會是一篇農場文。雖然我並非學習時尚或者與社會學、流行文化相關的人，但我很喜歡非專業的觀察華文圈的流行動態，身為曾經對時尚產業有興趣的人，還是對某些現象有點小觀察。
避免此篇文章看著很繞，先說一下我的思路：
- 王心凌參加陸綜《乘風破浪3》翻紅
- 媒體說那是因為她的形象和前兩季大女主不一樣，符合2022年的需求
- 而我說，為什麼現在還有「女生應該怎樣」的思維？
- 整篇就以王心凌在《乘風破浪3》的表現來說明我的論點
淺淺說一下最近熱播的《乘風破浪3》
我每看真人秀都一定會批評的，何況是這季剪輯方式很奇怪（可花很多篇幅吐槽，此篇文章就不囉唆）、賽制設計也很奇耙。去除形式上的bug不談，想淺淺的談一下王心凌的「現象級」爆紅——先說結論，她的唱跳實力都比我想像中的厲害很多，和中國的中生代演員比，確實是有明顯的差距。
雖然身為台灣人，但成長的過程中沒有台劇的陪伴，王心凌對我而言就只是一個「知道」但沒注意過的女藝人。我對她也沒有喜惡，本人不是甜甜的女性，但我完全不排斥說話娃娃音、個性柔弱又很有女性特質的女生，我一直很能接受生活中有各式各樣的人，只要是自然呈現的形象就沒什麼好討厭的。
但不得不說，起初知道王心凌要參加《乘風破浪》，有點擔心她會出糗，我以為她完全沒有業務上的實力。
這次王突然再度爆紅，打開YouTube都是各種蹭她熱度的視頻，其中有很多很明顯是對台灣娛樂圈不熟悉（比我還不熟）還硬要擠出來的.....好奇之下也看完了五集，我發現她的甜確實是由內發出，結合我個人高敏感又在行銷圈待一陣子，做作的人在我眼裡是能一眼識破的。
怎樣算是做作的人？
在感情關係的諮詢時，我常強調客戶不能去做刻意的行為，即使是想要挽回前任都不能做「真實自己」不可能做的事。最簡單的解釋——做作就是刻意為之不符合個人形象及身分的事。
以《乘風破浪》來解釋，參賽者都是有資歷的演藝人員，真的有觀眾認為她們不在意輸贏嗎？除了有其他工作先簽了幾期節目合約只好提早退出，我並不相信一個做表演工作的人，會很佛系地看待競技型的節目，是說觀眾不用太認真，但參加的人不應該表現出被淘汰也「值了」、「我走到這裏已經是突破了」......原來藝人的自我要求如此低，這樣粉絲還喜歡嗎？
所以在我看來，前三位被淘汰的人都是做作的。前兩位是表現出很豁達，然後不正經（裝瘋賣傻）的紓解這種尷尬，更是非常尷尬；第三位明明一開始極其用盡心思想要紅，後來也釋懷了——種種表現就很不自然。
如此情境在中國的真人秀中經常會出現，我是真的不懂為什麼要刻意的率直、不在乎？包括其中一個「師姐」那英，她在許多競賽節目中都會讓觀眾覺得輸不起（一輸的表情都很不爽），但是她又沒有策略而只好在比賽前假裝豁達——這種態度也是做作。
反之，寧靜直接說自己就是「要拿第一」、「輸不起」，比賽前認真排兵佈陣，因為焦慮而睡不著。她們兩人的人設都是「率直」的，但我覺得以真人秀中的行為來看，寧靜是相對真的那位！
再說王心凌，第二場公演中她與譚維維合作「草東沒有派對」的〈山海〉，我很開心她沒有被譚維維拐去說唱。如果她說唱了，就會與她的形象很不搭，而她很聰明地說自己的表演可以突破，但不能不像她。
同時說明這是一個對自己實力有底的歌手會做的決定。
我看節目經常不解的地方，有些人當了幾十年的藝人卻不知道自己不擅於唱跳，又硬要挑戰——例如，第一季的伊能靜想教導隊員唱歌技巧，就會讓我覺得這個人怎麼唱了這麼久，還不知道自己的能力沒資格教人？
所以，王心凌在這件事情上就說明她很清楚自己的長處與形象，不會為了節目效果或是迎合別人而做了與自己不搭的事，是一個聰明人。我在此被圈粉了。
獨立女性的設定已落伍？
王心凌透過節目的再次翻紅，有些人解讀是因為在此時機點，前兩季的「大女主」設定不合適了，剛好她也符合現在的審美。其實不論是賣情懷或者是溫和形象的女生，這兩特點套用在Twins身上也可，此次走紅應該多少也是有運氣的成分。但又不得不承認，她的唱跳實力一直被低估。
我在其他文章中提到，有許多人想追求法國女性的氣質，而那些是綜合法國的文化，也就是結合戲劇、電影、音樂和文學（當然還有其他生活上的習慣）所產生的思想，所以若只是從外在學「法國女人穿搭、居家擺設」，這樣是無法學習到法國女人的精髓。
而弔詭的是，「若一個人有了結合戲劇、電影、音樂和文學所產生的思想」，她就不可能問：「如何像法國女人？」因為這種想要變成別人、追求另一種不符合個人形象的行為，就很「不法國」。
所以，現在說「法國女人」不是在那地方生長的女人，而是某一種我們都能感受出的「某種」不一樣的氛圍和氣質——我就想說，王心凌很自在地當一個甜美的中年人，這一點是很法國的。不是因為老了就放縱自己隨興、不修邊幅......才是法國人的自在。
在我看來，「獨立女性」不是落伍而是刻意強調「堅韌的態度」的這一點很落伍；因為，真正的獨立女性是最自然的樣子，她不會在乎別人是否覺得「她很獨立」。
關香奈兒五號什麼事？
就以最具有指標的法國品牌香奈兒來看現代女性的發展。香奈兒的故事就不贅述了，穿褲裝、鮑伯短髮、針織衫都是由於她開創才使用於女性身上的。
香奈兒NO5.不是一款花香氣味的香水，而是一種「女人味」的香水，而此在1921年即被研發出來。這商品在一百年前就透過其設計理念告訴女人，不要追求別人眼中的香味，不要去查玫瑰花是富貴而百合花是氣質，我要富貴還是氣質？
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
我們想讓你知道的是
黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
「56度晶生相伴金門高粱酒」全台限量2萬瓶（含現貨及預購），6月15日起於全台地區酒類專賣店及金酒在台指定直營門市現貨販售；預購資訊請洽金酒在台直營門市（至6月30日止）。每組建議售價7,800元（實際庫存及售價依各通路為主）詳細購買資訊依「58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團」公告為準。
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