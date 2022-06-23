《乘風破浪3》觀察：王心凌很自在當一個甜美的中年人，這就是真正的獨立女性

文：Chin

《乘風破浪3》觀察：一百年前有了香奈兒NO.5，現在該討論女性獨立嗎？

這標題可能看似三件事沒啥瓜葛，但這不會是一篇農場文。雖然我並非學習時尚或者與社會學、流行文化相關的人，但我很喜歡非專業的觀察華文圈的流行動態，身為曾經對時尚產業有興趣的人，還是對某些現象有點小觀察。

避免此篇文章看著很繞，先說一下我的思路：

王心凌參加陸綜《乘風破浪3》翻紅 媒體說那是因為她的形象和前兩季大女主不一樣，符合2022年的需求 而我說，為什麼現在還有「女生應該怎樣」的思維？ 整篇就以王心凌在《乘風破浪3》的表現來說明我的論點

淺淺說一下最近熱播的《乘風破浪3》

我每看真人秀都一定會批評的，何況是這季剪輯方式很奇怪（可花很多篇幅吐槽，此篇文章就不囉唆）、賽制設計也很奇耙。去除形式上的bug不談，想淺淺的談一下王心凌的「現象級」爆紅——先說結論，她的唱跳實力都比我想像中的厲害很多，和中國的中生代演員比，確實是有明顯的差距。

雖然身為台灣人，但成長的過程中沒有台劇的陪伴，王心凌對我而言就只是一個「知道」但沒注意過的女藝人。我對她也沒有喜惡，本人不是甜甜的女性，但我完全不排斥說話娃娃音、個性柔弱又很有女性特質的女生，我一直很能接受生活中有各式各樣的人，只要是自然呈現的形象就沒什麼好討厭的。

但不得不說，起初知道王心凌要參加《乘風破浪》，有點擔心她會出糗，我以為她完全沒有業務上的實力。

這次王突然再度爆紅，打開YouTube都是各種蹭她熱度的視頻，其中有很多很明顯是對台灣娛樂圈不熟悉（比我還不熟）還硬要擠出來的.....好奇之下也看完了五集，我發現她的甜確實是由內發出，結合我個人高敏感又在行銷圈待一陣子，做作的人在我眼裡是能一眼識破的。

怎樣算是做作的人？

在感情關係的諮詢時，我常強調客戶不能去做刻意的行為，即使是想要挽回前任都不能做「真實自己」不可能做的事。最簡單的解釋——做作就是刻意為之不符合個人形象及身分的事。

以《乘風破浪》來解釋，參賽者都是有資歷的演藝人員，真的有觀眾認為她們不在意輸贏嗎？除了有其他工作先簽了幾期節目合約只好提早退出，我並不相信一個做表演工作的人，會很佛系地看待競技型的節目，是說觀眾不用太認真，但參加的人不應該表現出被淘汰也「值了」、「我走到這裏已經是突破了」......原來藝人的自我要求如此低，這樣粉絲還喜歡嗎？

所以在我看來，前三位被淘汰的人都是做作的。前兩位是表現出很豁達，然後不正經（裝瘋賣傻）的紓解這種尷尬，更是非常尷尬；第三位明明一開始極其用盡心思想要紅，後來也釋懷了——種種表現就很不自然。

如此情境在中國的真人秀中經常會出現，我是真的不懂為什麼要刻意的率直、不在乎？包括其中一個「師姐」那英，她在許多競賽節目中都會讓觀眾覺得輸不起（一輸的表情都很不爽），但是她又沒有策略而只好在比賽前假裝豁達——這種態度也是做作。

反之，寧靜直接說自己就是「要拿第一」、「輸不起」，比賽前認真排兵佈陣，因為焦慮而睡不著。她們兩人的人設都是「率直」的，但我覺得以真人秀中的行為來看，寧靜是相對真的那位！

再說王心凌，第二場公演中她與譚維維合作「草東沒有派對」的〈山海〉，我很開心她沒有被譚維維拐去說唱。如果她說唱了，就會與她的形象很不搭，而她很聰明地說自己的表演可以突破，但不能不像她。

同時說明這是一個對自己實力有底的歌手會做的決定。

我看節目經常不解的地方，有些人當了幾十年的藝人卻不知道自己不擅於唱跳，又硬要挑戰——例如，第一季的伊能靜想教導隊員唱歌技巧，就會讓我覺得這個人怎麼唱了這麼久，還不知道自己的能力沒資格教人？

所以，王心凌在這件事情上就說明她很清楚自己的長處與形象，不會為了節目效果或是迎合別人而做了與自己不搭的事，是一個聰明人。我在此被圈粉了。

獨立女性的設定已落伍？

王心凌透過節目的再次翻紅，有些人解讀是因為在此時機點，前兩季的「大女主」設定不合適了，剛好她也符合現在的審美。其實不論是賣情懷或者是溫和形象的女生，這兩特點套用在Twins身上也可，此次走紅應該多少也是有運氣的成分。但又不得不承認，她的唱跳實力一直被低估。

我在其他文章中提到，有許多人想追求法國女性的氣質，而那些是綜合法國的文化，也就是結合戲劇、電影、音樂和文學（當然還有其他生活上的習慣）所產生的思想，所以若只是從外在學「法國女人穿搭、居家擺設」，這樣是無法學習到法國女人的精髓。

而弔詭的是，「若一個人有了結合戲劇、電影、音樂和文學所產生的思想」，她就不可能問：「如何像法國女人？」因為這種想要變成別人、追求另一種不符合個人形象的行為，就很「不法國」。

所以，現在說「法國女人」不是在那地方生長的女人，而是某一種我們都能感受出的「某種」不一樣的氛圍和氣質——我就想說，王心凌很自在地當一個甜美的中年人，這一點是很法國的。不是因為老了就放縱自己隨興、不修邊幅......才是法國人的自在。

在我看來，「獨立女性」不是落伍而是刻意強調「堅韌的態度」的這一點很落伍；因為，真正的獨立女性是最自然的樣子，她不會在乎別人是否覺得「她很獨立」。

關香奈兒五號什麼事？

就以最具有指標的法國品牌香奈兒來看現代女性的發展。香奈兒的故事就不贅述了，穿褲裝、鮑伯短髮、針織衫都是由於她開創才使用於女性身上的。

香奈兒NO5.不是一款花香氣味的香水，而是一種「女人味」的香水，而此在1921年即被研發出來。這商品在一百年前就透過其設計理念告訴女人，不要追求別人眼中的香味，不要去查玫瑰花是富貴而百合花是氣質，我要富貴還是氣質？