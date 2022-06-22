候任特首李家超公布行政會議成員名單，葉劉淑儀擔任召集人
我們想讓你知道的是
李家超公布的新一屆行政會議成員有21位官員及16位非官守（官方）議員，任期自7月1日起生效。
（中央社）香港候任行政長官（特首）李家超今天（22日）公布新一屆行政會議成員名單。行政會議過往一直被視為香港最高權力核心，由特首會同各成員討論各種政策並作出決定。
李家超公布的新一屆行政會議成員有21位官員及16位非官守（官方）議員，任期自7月1日起生效。
21位官員中，包括3位司長和副司長，以及15位局長，他們都是政治委任官員，處於政府組織架構的上層，直接聽命於特首。
16位非官守議員為葉劉淑儀、李國章、林健鋒、張宇人、廖長江、任志剛、湯家驊、林正財、劉業強、鄭慕智、梁高美懿、陳健波、陳清霞、高永文、吳秋北及陳克勤，其中葉劉淑儀擔任新一屆行政會議召集人。
這些非官守議員有各黨派領袖，包括經濟民生聯盟（經民聯）、自由黨黨魁、工會聯合會（工聯會）和民主建港聯盟（民建聯），以及學者專家和前任官員，大都屬於連任。
葉劉淑儀曾宣布參選特首
葉劉淑儀現年71歲，是現任立法會議員、新民黨主席，過去曾長時間擔任公務員。
葉劉淑儀於1998至2003年期間擔任保安局局長時，負責為基本法第23條立法，但事件觸發香港大示威，曾有50萬人上街反對立法，震驚海外。
事發後，時任特首董建華放棄立法，葉劉淑儀宣布辭職。
葉劉淑儀辭職後遠赴海外進修，2008年參政，同年當選立法會議員並持續連任，成為親政府建制派的精神領袖之一。
葉劉淑儀也曾宣布參選2017年特首，但最終未能取得足夠選委提名入閘。
在非官守議員中，湯家驊是資深大律師，以前是公民黨成員，曾是泛民主派重要成員之一，但他其後與公民黨和泛民意見不同，傾向與北京方面就香港事務進行溝通接觸，走所謂的「中間路線」。
2015年，湯家驊退出公民黨，創立智庫民主思路並擔任召集人。
在港英政府年代，行政會議稱之為行政局，會議由香港總督主持，出席會議的官員稱為官守議員，其他代表稱為非官守議員，他們與港督定期開會，商討各項大小政策，但所有決策最終由港督拍板。
香港回歸後，特別行政區政府繼續以這種模式運作。
新聞來源：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
Tags：
企業上雲不必膽戰心驚！杜絕駭客攻擊、全面自動防護，鎖定6/29 AWS Security Web Day
我們想讓你知道的是
架構全面健檢、探索客戶信任的營運之道，所有企業／個人雲端轉型所需要的資安解答，都能在6月29日登場的AWS Security Web Day資訊安全線上研討會獲得解答。
時至今日，網路攻擊時時刻刻在發生。尤其企業在網路環境上提供服務的每一秒鐘，也許都有駭客想要探測企業主機，試圖找到弱點進行攻擊，以取得營業機密或個資，又或是讓企業成為其他目標的攻擊跳板。換言之，若萬一企業不幸被駭客鎖定，就等著終日提心吊膽。
然而，難道企業就一定要面臨這樣的危機，甚至坐以待斃？答案：當然不是。想要架構全面健檢、探索客戶信任的營運之道，所有企業／個人雲端轉型所需要的資安解答，都能在6月29日登場的AWS Security Web Day（資訊安全線上研討會）取得收穫。
掌握資安，由此展開！免費報名AWS Security Web Day
先上雲還是先顧資安？AWS讓企業一件不漏！
事實上，企業並不是數位轉型上雲後，才開始做資安；而是先有資安，才進一步將地端架構搬上雲端。須先釐清如此重要的順序基礎，確保雲端遷移過程一定要安全，才能談更多雲端轉型的成長策略；否則，若只關注資料上雲，但忽略了資安基礎，那麼無論換了多少雲端服務平台，都仍是讓企業暴露在不必要的風險之中。
為保障企業資訊安全，為企業客戶堅守資安防線，全球雲端服務供應商龍頭AWS建議，在資料遷移的過程即導入資安觀念與應用；例如AWS鼓勵企業客戶檢視系統架構或權限配置，確保上雲之後符合最小權限原則，讓無權限者不能任意讀取資料。
資安如同建築的地基結構，是保證企業安穩經營的重中之重。如果企業／個人對雲端轉型的資安課題有興趣，或是希望全盤巡視企業資安、自我健檢，卻又不知如何著手，那麼即將於6月29日登場的AWS Security Web Day（資訊安全線上研討會）絕對是不可錯過的活動。
掌握資安，由此展開！免費報名AWS Security Web Day
AWS Security Web Day，為企業雲端轉型、資安升級
企業雲端轉型該怎麼面對資安問題？關於轉型路上會遇到的資安挑戰與迷思，AWS Security Web Day研討會中，專業講師與企業經驗談都將一一為您指點迷津。
在研討會中，也會以AWS產品作為示範解析，探索資安解決方案。AWS服務產品和關聯供應鏈都經過審查，且是業界公認足夠安全、可用於高度機密的工作環境。
只要掌握AWS全面的資安服務與功能，提升滿足核心安全性與合規性要求的能力，不但能提供企業所需的控制權，更能塑造一個最安全的雲端運算環境來開展業務。另外，AWS也可讓企業的安全任務全面自動化，將主要重心回歸至業務擴展與創新，使用多少就負擔多少費用，讓每一筆成本都高效運用。
AWS Security Web Day 好禮不斷！參加即有機會獲得 $300 AWS Credits
精彩議程將包含：從 AWS 角度看 zero-trust 架構設計、如何在 SaaS 多租戶環境中實現資源獨立性及安全性、在 Kubernetes 環境中實現容器安全性、使用雲原生技術做威脅偵測與自動響應、AWS Security 相關服務免費方案簡介....等等，本次活動也邀請成功企業分享企業資安痛點以及解決方案。
活動當天將進行 100 元外送美食券有獎徵答，同時 AWS 也提供 $300美金 AWS Credits 申請機會給參加者，來協助大家實現第一個上雲計畫！
探索資安，即刻報名AWS Security Web Day：