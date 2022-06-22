候任特首李家超公布行政會議成員名單，葉劉淑儀擔任召集人

（中央社）香港候任行政長官（特首）李家超今天（22日）公布新一屆行政會議成員名單。行政會議過往一直被視為香港最高權力核心，由特首會同各成員討論各種政策並作出決定。

李家超公布的新一屆行政會議成員有21位官員及16位非官守（官方）議員，任期自7月1日起生效。

21位官員中，包括3位司長和副司長，以及15位局長，他們都是政治委任官員，處於政府組織架構的上層，直接聽命於特首。

16位非官守議員為葉劉淑儀、李國章、林健鋒、張宇人、廖長江、任志剛、湯家驊、林正財、劉業強、鄭慕智、梁高美懿、陳健波、陳清霞、高永文、吳秋北及陳克勤，其中葉劉淑儀擔任新一屆行政會議召集人。

這些非官守議員有各黨派領袖，包括經濟民生聯盟（經民聯）、自由黨黨魁、工會聯合會（工聯會）和民主建港聯盟（民建聯），以及學者專家和前任官員，大都屬於連任。

葉劉淑儀曾宣布參選特首

葉劉淑儀現年71歲，是現任立法會議員、新民黨主席，過去曾長時間擔任公務員。

葉劉淑儀於1998至2003年期間擔任保安局局長時，負責為基本法第23條立法，但事件觸發香港大示威，曾有50萬人上街反對立法，震驚海外。

事發後，時任特首董建華放棄立法，葉劉淑儀宣布辭職。

葉劉淑儀辭職後遠赴海外進修，2008年參政，同年當選立法會議員並持續連任，成為親政府建制派的精神領袖之一。

葉劉淑儀也曾宣布參選2017年特首，但最終未能取得足夠選委提名入閘。

在非官守議員中，湯家驊是資深大律師，以前是公民黨成員，曾是泛民主派重要成員之一，但他其後與公民黨和泛民意見不同，傾向與北京方面就香港事務進行溝通接觸，走所謂的「中間路線」。

2015年，湯家驊退出公民黨，創立智庫民主思路並擔任召集人。

在港英政府年代，行政會議稱之為行政局，會議由香港總督主持，出席會議的官員稱為官守議員，其他代表稱為非官守議員，他們與港督定期開會，商討各項大小政策，但所有決策最終由港督拍板。

香港回歸後，特別行政區政府繼續以這種模式運作。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex