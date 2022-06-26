《龍樹與中觀哲學》：在印度，「不存在的事物」往往被看做某種意義的「存在」

文：楊惠南

二、「不存在的事物」並不是一種存在

在印度，「不存在的事物」往往被看做某種意義的「存在」。屬於正理學派的代表作——《正理經》中，雖然反對把「非有」（不存在，abhāva），當做是獲得正確知識的方法——「量」[1]，但是，《正理經》的註釋者——瓦沙耶那（Vātsyāyana; A.D. 450-500），卻認為透過一種獲得正確知識的特殊方法——「無體量」（anupalabdhi），我人可以認識到不存在的「非實有」（asadbhāva），例如瓶子的不存在[2]。

瓦沙耶那甚至把這種「非實有」，看成是「能分別之於所分別的存有」（višeṣya-višeṣaṇabhāva）；它是某種意義的「存有」（bhāva），可以經由我人的感官而知覺到。[3]事實上，把不存在的事物當做某種意義的存在，不是始自第五世紀的瓦沙耶那；早在《勝論經》（Vaiśeṣika-sūtras）中，就說到了這點。

《勝論經》（《吠世史迦經》），相信是迦那陀（Kaṇāda）所作，他是一個西元前的人物。但是，《勝論經》目前的形式和內容，至少應該晚至西元後五十到一百五十年才完成[4]。這部經，後來成了勝論學派（吠世學派，Vaiśeṣika）的代表作。

勝論學派常常被視為正理學派的姊妹派，而合稱為「正理——勝論學派」（Nyāya-Vaiśeṣika）；因為這兩個學派的學者，常常援用另一學派的思想，來說明本派的主張[5]。因此，這雖然是兩個學派，其實也可以看成同一學派。

迦那陀的《勝論經》，說到了六種「範疇」（句義，padārtha）[6]，它們都是知識的對象，亦即我人所要認知的對象；這六種範疇（六句義）是：實體（實句，dravya）、性質（德句，guṇa）、運動（業句，karma）、類別（同句，sāmānya）、差異（異句，viśeṣa）、內在性（和合句，samavāya）[7]。在這六種範疇（句義）當中，並沒有「不存在」（非實，asat）。

但是，後代對於《勝論經》的註釋者，卻往往把「不存在」（非實），列入「範疇」（句義）當中，而成七種範疇（七句義）；原因是，《勝論經》在許多地方，都說到「不存在」（非實），可以經由我人的感官而知覺得到[8]。

例如，《勝論經》第9分，1. 6. 10，就說到了「不存在」（非實，asat），可以經由「對比」（contrast）而認知其存在：首先，原先存在，後來消失了的「不存在」（非實）[9]，可以經由過去知覺的消失，以及過去的記憶，而認知其存在。

其次，目前存在，而以前不存在的那種「不存在」（非實）[10]，可以經由目前存在的知覺，以及以前不存在的知覺，認知其存在。另外，一物不存在於另一物中的那種「不存在」（非實），例如牛不存在於馬中的那種「不存在」（非實）[11]，也同樣可以經由感官知覺其存在。而那些從來就沒有產生過的，是絕對的「不存在」（非實）[12]，也可以知覺其存在[13]。

從以上的說明，我人知道，在印度，特別是正理學派及其互通聲氣的勝論學派，往往把不存在的事物，當做是某種意義的存在，可以經由我人的感官，知覺其存在。了解了以上印度哲學史上的背景，對於底下我人所要論及的龍樹思想，將可幫助我人的體認。

《迴諍論》一開頭，就提出正理學派的一個問題，它和「不存在」（非實）有關：

偈言：「若一切無體，言語是一切，言語自無體，何能遮彼體？」此偈明何義？……若一切法皆悉空者，則無言語；若無言語，則不能遮一切諸法。 若汝意謂言語不空，言語所說一切法空，是義不然；何以故？汝言一切諸法皆空，則語亦空。……若此言語無自體者，唯有遮名，不能遮法。譬如無火則不能燒，亦如無刀則不能割，又如無水則不能瀾；如是，無語云何能遮諸法自體？既不能遮諸法自體，而心憧念遮一切法自體迴者，義不相應。[14]

在這段《迴諍論》的論文當中，龍樹以正理學派的口吻說：如果一切事物都是「無體」（無自性，asvabhāva）[15]的，亦即，如果一切事物都沒有真實的內在本質，那麼，語言也是「無體」的，因為語言也是事物之一。語言既然是無體的，亦即沒有真實、內在的本質，等於是一種空幻不實的東西；既然是空幻不實的東西，就不能「遮」（否定）任何東西。因此，用語言說「一切事物都是空的」，是不對的，因為這一語言（這一句話）是「無體」的，並不能把一切事物的存在「否定」（遮）掉。

緊接著，龍樹繼續以正理學派的口吻說：

又復有義，偈言：「若語有自體，前所立自壞，如是則有過，應更說勝因。」此偈明何義？若此言語有自體者，汝前所立義宗自壞，是則有過。若爾，便應更說勝因。若汝意謂語有自體，餘法空者，如是則違諸法空語，汝宗亦壞。[16]

由這段引文我人知道，正理學派繼續責問龍樹：如果一切事物都是空的，而「一切事物都是空的」這一句話本身卻不是空的，亦即不是「無體」而是「有自體」（有自性，sasvabhāva）的，那麼，這表示並不是「一切」事物都空，至少有一個反例——即這一語句本身不空。這樣，就違背前面所立下的主張（宗），亦即違背了「一切事物都空」的主張。

從以上這兩段《迴諍論》的論文，我人知道正理學派採用「兩難式」（dilemma）[17]，來攻擊龍樹「一切事物都是空」的主張；其論證形式是這樣的：

（一）「一切皆空」這一語句，要嘛是空的，要嘛是不空的。

（二）如果「一切皆空」這一語句是空的，那麼，並不是一切皆空。（因為，一個空幻不實的東西，並不能否定任何其他的東西。）

（三）如果「一切皆空」這一語句不是空的，那麼並不是一切皆空。（因為，至少有一個東西，即「一切皆空」這一語句，是不空的。）

（四）所以，並不是一切皆空。

對於以上正理學派所提出來的這個兩難式，龍樹先回答了第二難——「如果語言不空，則並不是一切皆空」；龍樹說：