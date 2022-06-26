《龍樹與中觀哲學》：在印度，「不存在的事物」往往被看做某種意義的「存在」
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在印度，「不存在的事物」往往被看做某種意義的「存在」。屬於正理學派的代表作——《正理經》中，雖然反對把「非有」（不存在，abhāva），當做是獲得正確知識的方法——「量」
文：楊惠南
二、「不存在的事物」並不是一種存在
在印度，「不存在的事物」往往被看做某種意義的「存在」。屬於正理學派的代表作——《正理經》中，雖然反對把「非有」（不存在，abhāva），當做是獲得正確知識的方法——「量」[1]，但是，《正理經》的註釋者——瓦沙耶那（Vātsyāyana; A.D. 450-500），卻認為透過一種獲得正確知識的特殊方法——「無體量」（anupalabdhi），我人可以認識到不存在的「非實有」（asadbhāva），例如瓶子的不存在[2]。
瓦沙耶那甚至把這種「非實有」，看成是「能分別之於所分別的存有」（višeṣya-višeṣaṇabhāva）；它是某種意義的「存有」（bhāva），可以經由我人的感官而知覺到。[3]事實上，把不存在的事物當做某種意義的存在，不是始自第五世紀的瓦沙耶那；早在《勝論經》（Vaiśeṣika-sūtras）中，就說到了這點。
《勝論經》（《吠世史迦經》），相信是迦那陀（Kaṇāda）所作，他是一個西元前的人物。但是，《勝論經》目前的形式和內容，至少應該晚至西元後五十到一百五十年才完成[4]。這部經，後來成了勝論學派（吠世學派，Vaiśeṣika）的代表作。
勝論學派常常被視為正理學派的姊妹派，而合稱為「正理——勝論學派」（Nyāya-Vaiśeṣika）；因為這兩個學派的學者，常常援用另一學派的思想，來說明本派的主張[5]。因此，這雖然是兩個學派，其實也可以看成同一學派。
迦那陀的《勝論經》，說到了六種「範疇」（句義，padārtha）[6]，它們都是知識的對象，亦即我人所要認知的對象；這六種範疇（六句義）是：實體（實句，dravya）、性質（德句，guṇa）、運動（業句，karma）、類別（同句，sāmānya）、差異（異句，viśeṣa）、內在性（和合句，samavāya）[7]。在這六種範疇（句義）當中，並沒有「不存在」（非實，asat）。
但是，後代對於《勝論經》的註釋者，卻往往把「不存在」（非實），列入「範疇」（句義）當中，而成七種範疇（七句義）；原因是，《勝論經》在許多地方，都說到「不存在」（非實），可以經由我人的感官而知覺得到[8]。
例如，《勝論經》第9分，1. 6. 10，就說到了「不存在」（非實，asat），可以經由「對比」（contrast）而認知其存在：首先，原先存在，後來消失了的「不存在」（非實）[9]，可以經由過去知覺的消失，以及過去的記憶，而認知其存在。
其次，目前存在，而以前不存在的那種「不存在」（非實）[10]，可以經由目前存在的知覺，以及以前不存在的知覺，認知其存在。另外，一物不存在於另一物中的那種「不存在」（非實），例如牛不存在於馬中的那種「不存在」（非實）[11]，也同樣可以經由感官知覺其存在。而那些從來就沒有產生過的，是絕對的「不存在」（非實）[12]，也可以知覺其存在[13]。
從以上的說明，我人知道，在印度，特別是正理學派及其互通聲氣的勝論學派，往往把不存在的事物，當做是某種意義的存在，可以經由我人的感官，知覺其存在。了解了以上印度哲學史上的背景，對於底下我人所要論及的龍樹思想，將可幫助我人的體認。
《迴諍論》一開頭，就提出正理學派的一個問題，它和「不存在」（非實）有關：
偈言：「若一切無體，言語是一切，言語自無體，何能遮彼體？」此偈明何義？……若一切法皆悉空者，則無言語；若無言語，則不能遮一切諸法。
若汝意謂言語不空，言語所說一切法空，是義不然；何以故？汝言一切諸法皆空，則語亦空。……若此言語無自體者，唯有遮名，不能遮法。譬如無火則不能燒，亦如無刀則不能割，又如無水則不能瀾；如是，無語云何能遮諸法自體？既不能遮諸法自體，而心憧念遮一切法自體迴者，義不相應。[14]
在這段《迴諍論》的論文當中，龍樹以正理學派的口吻說：如果一切事物都是「無體」（無自性，asvabhāva）[15]的，亦即，如果一切事物都沒有真實的內在本質，那麼，語言也是「無體」的，因為語言也是事物之一。語言既然是無體的，亦即沒有真實、內在的本質，等於是一種空幻不實的東西；既然是空幻不實的東西，就不能「遮」（否定）任何東西。因此，用語言說「一切事物都是空的」，是不對的，因為這一語言（這一句話）是「無體」的，並不能把一切事物的存在「否定」（遮）掉。
緊接著，龍樹繼續以正理學派的口吻說：
又復有義，偈言：「若語有自體，前所立自壞，如是則有過，應更說勝因。」此偈明何義？若此言語有自體者，汝前所立義宗自壞，是則有過。若爾，便應更說勝因。若汝意謂語有自體，餘法空者，如是則違諸法空語，汝宗亦壞。[16]
由這段引文我人知道，正理學派繼續責問龍樹：如果一切事物都是空的，而「一切事物都是空的」這一句話本身卻不是空的，亦即不是「無體」而是「有自體」（有自性，sasvabhāva）的，那麼，這表示並不是「一切」事物都空，至少有一個反例——即這一語句本身不空。這樣，就違背前面所立下的主張（宗），亦即違背了「一切事物都空」的主張。
從以上這兩段《迴諍論》的論文，我人知道正理學派採用「兩難式」（dilemma）[17]，來攻擊龍樹「一切事物都是空」的主張；其論證形式是這樣的：
（一）「一切皆空」這一語句，要嘛是空的，要嘛是不空的。
（二）如果「一切皆空」這一語句是空的，那麼，並不是一切皆空。（因為，一個空幻不實的東西，並不能否定任何其他的東西。）
（三）如果「一切皆空」這一語句不是空的，那麼並不是一切皆空。（因為，至少有一個東西，即「一切皆空」這一語句，是不空的。）
（四）所以，並不是一切皆空。
對於以上正理學派所提出來的這個兩難式，龍樹先回答了第二難——「如果語言不空，則並不是一切皆空」；龍樹說：
偈言：「我語言若離，因緣和合法，是則空義成，諸法無自體。」此偈明何義？若彼言語，因中、大中、和合中無，離散中無，咽、喉、唇、舌、齒、根、齗、鼻、頂等諸處，皆各有力，如是二處和合中無，若離如是因緣和合，更無別法，以如是故，無有自體。無自體故，我言一切皆無自體；空義則成。如此，言語無自體、空；諸法如是，無自體、空。是故汝言，汝語空故不能說空，是義不然。[18]
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」