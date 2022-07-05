《菜市場政治學》：黨內初選殺紅眼，對大選結果到底有利還是有害？
我們想讓你知道的是
從這個2008年的民主黨初選案例來看，初選的良性競爭對於大選有利。到底要良性競爭還是惡性競爭，不一定跟選舉的激烈與否有關，而是取決於候選人及競選團隊的一念之間。
文：王宏恩（美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授，專長為政治行為、政治心理學、以及實驗設計。曾就讀台大電機系與台中一中數學校隊，但覺得政治實在太有趣了，而轉往政治學裡尋找安身立命的答案）
每次到選舉前半年，各個政黨為了推出代表政黨參選的候選人，都會進行初選或提名作業。2020年，民進黨在四月中進行全民調初選；國民黨光為了初選方式就吵翻天，在初選過程中，同黨候選人反目成仇、互揭瘡疤，這樣難道不會對之後的大選不利嗎？
政黨初選：黨員票 vs. 民調
我國政黨過去在初選時，起初都是用黨員投票，畢竟黨員交了黨費，能在黨的重要決策上投票是該有的權利，不然大家入黨的動力就降低了。然而，根據吳安蕙2018年的碩士論文〈台灣區域民意代表提名機制研究〉，兩大黨隨著選舉一次次的演進，不約而同地逐漸改採民調的方式來取代黨員投票，理由包括：一、降低派系的影響力；二、比較具有公正性；三、希望派出的候選人在大選時更有競爭力。
從賽局理論來看，黨員的想法可能跟全體選民的想法有一定的落差。假如只靠黨員投票來決定候選人，選出來的候選人可能是黨員滿意、但離全體選民的中間選民很遠，因此毫無當選機會。但假如反過來，政黨為了提名能在大選中獲勝的候選人，通常都是選擇比較溫和、比較願意妥協的候選人，因此具有特定政策偏好、甚至是強烈偏好的黨員就會滿肚子抱怨。這就是候選人跟政黨雙層賽局的困境，在黨員投票得票越多，代表跟整體選民的距離越遠，大選時也可能輸得越慘。
但另一方面，初選時舉辦的民調到底對大選結果有多大的預測力，其實也很難說。根據筆者針對2014年縣市議員初選民調跟大選結果的整理，可以發現縣市議員初選的民調跟大選的結果毫無關係，初選民調越高，在大選往往得票越後面；而初選民調低到要靠性別保障名額才出線的人，在大選搞不好還能衝到最高票。
初選對政黨而言利大於弊嗎？
許多人擔心的不只是民意調查公正與否，而是黨內初選的過程：假如大家為了爭奪初選出線殺得刀刀見骨，那麼到了大選豈不是無論誰代表出征都已經黑掉了嗎？這樣對大選結果到底是有幫助還是有害？
針對這個問題，政治科學的最新研究大多是研究美國的黨內初選。學者一開始先把黨內初選的過程拆成兩個不同的指標，第一個是黨內初選的競爭程度（competitiveness），第二個是黨內初選的分裂程度（divisiveness）。
在過去的研究中，政治學者常常把兩者劃上等號，認為越競爭自然就越殺紅眼囉！根據Amber Wichowsky and Sarah E. Niebler在2010年分析2008年的民主黨黨內初選，發現歐巴馬跟希拉蕊・柯林頓兩位候選人就算民調接近（競爭程度高），攻擊對手的負面文宣數也沒有因此比較多（分裂程度沒有比較高）。兩位作者因此建議，初選時的競爭程度跟分裂程度要分開計算才可以，兩者對大選所帶來的效果也會不同。
兩位進一步發現，在控制其他變數的影響後，希拉蕊・柯林頓跟歐巴馬競爭越激烈的州（競爭程度），該州之後在總統大選時的民主黨得票也會顯著增加。顯然，這次拖得很長的激烈競選，幫助了原本相對比較沒有名氣的歐巴馬逐漸贏得全國知名度。另一方面，歐巴馬跟希拉蕊・柯林頓在選舉前的互相攻擊（分裂程度），對於歐巴馬大選時在各州的表現並沒有統計上顯著的影響。
簡言之，從這個2008年的民主黨初選案例來看，初選的良性競爭對於大選有利。到底要良性競爭還是惡性競爭，不一定跟選舉的激烈與否有關，而是取決於候選人及競選團隊的一念之間。
另一篇Caitlin E. Jewitt and Sarah A. Treul於2014年發表的研究是分析美國2010年的眾議員選舉，這次選舉的分裂程度則是以共和黨是否出現極右派的茶黨候選人作為指標。過去的假設是極端候選人在初選時大鬧，會讓自己溫和派的隊友就算在黨內初選獲勝，也會在大選得到負面的影響。但兩位學者的研究結果顯示，初選的激烈程度以及分裂程度（是否有茶黨出現）越高，對共和黨候選人的得票越有正向的幫助，也越能衝高投票率。
然而，黨內初選對整體結果的影響以及對個別黨員的影響似乎不太相同。William Cross and Scott Pruysers分析加拿大國會的黨內初選後，發現假如黨員支持的候選人沒有通過初選，他們的確特別容易退黨抗議或乾脆神隱。
另一方面，Georgia Kernell 跨國分析十七個國家的黨內初選制度跟黨員之後在大選中的表現，發現假如黨內初選是由上級所決定，那麼黨員在之後大選的參與度較高；反而黨內初選是黨員投票決定的話，這些黨員之後在大選的參與度反而較低。當然，這樣的結果很難去進一步討論因果關係，但這整體趨勢是有趣的，「選舉輸家」（初選時支持的候選人沒選上）的效果很明顯。
小結：規則本身仍有許多懸念
最後，雖然台灣的兩大黨都逐漸採用全民調方式進行初選，但全民調本身是怎麼執行的恐怕也是爭議焦點之一。舉例來說，到底是要對比式民調（每個人分別跟某假想敵比）還是互比式民調（黨內互相比）、到底要多少比例的手機民調、到底要在平常日還是週末打電話、到底可不可以用台語打民調電話，都有可能會對最後的民調結果有所影響。規則的選擇本身就是一種政治過程的展現。
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
我們想讓你知道的是
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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