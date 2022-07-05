《菜市場政治學》：經濟發展有助民主體制存續的理論，適用於發大財的中國嗎？
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總的來說，學界的共識是認為發大財有助於民主體制的存續，但不一定會直接導致一個國家的民主化。這可以解釋為何中國雖然發大財了但民主化並未自動出現。
文：顏維婷（美國賓州富蘭克林與馬歇爾學院政府系助理教授，美國俄亥俄州立大學政治學博士。研究興趣為比較政治經濟學與福利國家）
自從川普在2016年當選美國總統後，美中關係逐漸從合作關係轉向競爭關係。2021年拜登政府接手，外界的觀察是美中的競合關係並沒有因為執政黨易位而重新建立起信任關係，整體的態勢仍舊朝競爭的方向前進。細究美國對中政策過去幾年的轉變，背後反應的是美國政策圈重新檢討對中應該採取的戰略方向。
2000年初，美國讓中國加入世界貿易組織，當時透過整合中國進國際市場，一方面讓中國遵循自由市場遊戲規則，成為負責任的世界體系成員；另一方面，也是透過促進中國經濟發展，希望中國有一天能民主化。中國明顯是因為加入世界經濟體系發大財了，但民主化的跡象卻不明顯。
隨著中國崛起、習近平（幾乎）稱帝、中國開始輸出威權價值後，美國不得不重新檢視其對待中國的態度。很多人在問，為何中國經濟發展了但卻沒有民主化？
不僅僅是對中國，二戰後美國以世界老大哥自居，其外交政策大抵依循現代化理論（modernization theory）加以規畫。現代化理論認為，經濟發展會帶來民主化，所以只要協助一個國家將國內的經濟發展好了，民主體制自然水到渠成，不須外力加以干涉。美國對外的政策方針，因此著重協助有利經濟發展的基礎建設（像是教育、基本醫療、衛生、道路、灌溉等），例如1960年代盛極一時的和平工作團（Peace Corps），派美國志工去各地協助社區與經濟發展，就是現代化理論下的產物。
但現代化理論真的對嗎？中國模式是不是打臉了現代化理論？經濟發展對於一國民主化的影響究竟有多大？一個國家民主化的路徑真的只有一條嗎？這篇文章整理了政治學界過去幾十年的研究成果，帶大家一同來探究發大財與民主化的關係，以及有什麼其他的因素能帶領一國的民主化。
經濟發展跟民主化的曖昧關係
有關經濟發展與民主化的關係，真是剪不斷理還亂，在政治學的研究裡是個歷久彌新的老問題。到底經濟發展是否有助民主化？還是經濟發展有助維繫民主政治的存活？還是民主政體有助經濟發展？從1950年到現在，學界出過無數論文討論經濟發展與民主之間的關係。尤其是過去這二十年，幾乎每幾年就會出現一篇重磅文章或專書，來戰前人的研究結果。
所以咧？學界有共識了嗎？
雖然難保未來不會有新研究再出來戰，但目前相關主題的發展成果，可以大概摘要如下：
一、累積至今的研究結果顯示，經濟發展對民主體制最大的益處，在於幫助民主制度的存活。換句話說，如果今天有兩個民主國家，經濟發展的程度不一，其中一個國家的人均收入較高。那麼經濟發展較好、人均收入較高的那一個國家，其民主制度比較容易維繫；發展低的那一國，退回威權體制的危險性比較高。究其背後的原因，無非是因為好的經濟發展有助於為政權提供統治正當性來源，較不容易被推翻。
二、經濟發展的確有可能導致一個國家的民主化，只是這中間可能存在多種因果路徑，並沒有一個固定的公式。換句話說，隨著經濟發展而變動的因素眾多（像教育水準、中產階級、經濟平等），經濟發展可能只是提供一個會誘發民主化發生的友善環境，並不一定是促使一個國家走向民主化的主因。
三、既然促使一個國家走上民主道路的成因遠遠多於經濟發展這一種可能，因此就算是經濟發展程度低的國家也是有可能因為其他原因而走向民主化。舉例來說，民主政體會產生擴散效應（diffusioneffect），也就是自己周邊的國家民主化，可能會刺激自己的國家領導人也想透過民主化來增加統治正當性。只要領導人願意，就算是經濟發展程度低，也還是可以選擇舉行民主選舉（主要的問題反而是這樣的民主可以存續多久）。
用民主選舉來鞏固權力延續
針對上述第三點，也就是除了經濟發展以外，其他可能造成一國民主化的因素，才是目前政治學正在百花齊放的研究領域。那麼，到底還有哪些因素可能促使一國民主化？又，大家可能會好奇，中國可能可以透過哪種途徑民主化呢？礙於篇幅限制，這篇文章想聚焦在討論威權統治者的態度如何可能促進民主化的發生。將討論限定於此是因為，假如中國真的要走向民主化，有學者認為這是其中一條可能的路徑。
政治學界有一篇新研究顯示，在某些條件下，威權統治者可能比你更想擁抱民主化。你可能會想：真的假的？這個邏輯聽起來很反直覺？哪有威權統治者會傻傻地擁抱民主？
其實，統治者就是因為會算計，才懂得要適時接受民主制度。試想，對於威權統治者來說，民主化牽涉的是放棄絕對權力，接受選舉的邏輯。換句話說，就是從百分百確定自己是統治者，轉變成不確定自己是否可持續掌握權力（因為引進選舉這個有風險的遊戲）。然而，威權統治者真正反對的，很多時候並不是民主化本身，而是民主化後自己可能會輸的事實。（又有誰會尬意輸的感覺呢？）
所以，若威權統治者可以確定自己在選舉邏輯下仍然會贏，也就是可以在民主時代維持不敗之勢，那他們可能會比你想像的更願意擁抱民主化，這背後的邏輯是，他們可以「用民主交換權力延續」(concede-tothrive)。
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。