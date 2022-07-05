《菜市場政治學》：經濟發展有助民主體制存續的理論，適用於發大財的中國嗎？

文：顏維婷（美國賓州富蘭克林與馬歇爾學院政府系助理教授，美國俄亥俄州立大學政治學博士。研究興趣為比較政治經濟學與福利國家）

自從川普在2016年當選美國總統後，美中關係逐漸從合作關係轉向競爭關係。2021年拜登政府接手，外界的觀察是美中的競合關係並沒有因為執政黨易位而重新建立起信任關係，整體的態勢仍舊朝競爭的方向前進。細究美國對中政策過去幾年的轉變，背後反應的是美國政策圈重新檢討對中應該採取的戰略方向。

2000年初，美國讓中國加入世界貿易組織，當時透過整合中國進國際市場，一方面讓中國遵循自由市場遊戲規則，成為負責任的世界體系成員；另一方面，也是透過促進中國經濟發展，希望中國有一天能民主化。中國明顯是因為加入世界經濟體系發大財了，但民主化的跡象卻不明顯。

隨著中國崛起、習近平（幾乎）稱帝、中國開始輸出威權價值後，美國不得不重新檢視其對待中國的態度。很多人在問，為何中國經濟發展了但卻沒有民主化？

不僅僅是對中國，二戰後美國以世界老大哥自居，其外交政策大抵依循現代化理論（modernization theory）加以規畫。現代化理論認為，經濟發展會帶來民主化，所以只要協助一個國家將國內的經濟發展好了，民主體制自然水到渠成，不須外力加以干涉。美國對外的政策方針，因此著重協助有利經濟發展的基礎建設（像是教育、基本醫療、衛生、道路、灌溉等），例如1960年代盛極一時的和平工作團（Peace Corps），派美國志工去各地協助社區與經濟發展，就是現代化理論下的產物。

但現代化理論真的對嗎？中國模式是不是打臉了現代化理論？經濟發展對於一國民主化的影響究竟有多大？一個國家民主化的路徑真的只有一條嗎？這篇文章整理了政治學界過去幾十年的研究成果，帶大家一同來探究發大財與民主化的關係，以及有什麼其他的因素能帶領一國的民主化。

經濟發展跟民主化的曖昧關係

有關經濟發展與民主化的關係，真是剪不斷理還亂，在政治學的研究裡是個歷久彌新的老問題。到底經濟發展是否有助民主化？還是經濟發展有助維繫民主政治的存活？還是民主政體有助經濟發展？從1950年到現在，學界出過無數論文討論經濟發展與民主之間的關係。尤其是過去這二十年，幾乎每幾年就會出現一篇重磅文章或專書，來戰前人的研究結果。

所以咧？學界有共識了嗎？

雖然難保未來不會有新研究再出來戰，但目前相關主題的發展成果，可以大概摘要如下：

一、累積至今的研究結果顯示，經濟發展對民主體制最大的益處，在於幫助民主制度的存活。換句話說，如果今天有兩個民主國家，經濟發展的程度不一，其中一個國家的人均收入較高。那麼經濟發展較好、人均收入較高的那一個國家，其民主制度比較容易維繫；發展低的那一國，退回威權體制的危險性比較高。究其背後的原因，無非是因為好的經濟發展有助於為政權提供統治正當性來源，較不容易被推翻。

二、經濟發展的確有可能導致一個國家的民主化，只是這中間可能存在多種因果路徑，並沒有一個固定的公式。換句話說，隨著經濟發展而變動的因素眾多（像教育水準、中產階級、經濟平等），經濟發展可能只是提供一個會誘發民主化發生的友善環境，並不一定是促使一個國家走向民主化的主因。

三、既然促使一個國家走上民主道路的成因遠遠多於經濟發展這一種可能，因此就算是經濟發展程度低的國家也是有可能因為其他原因而走向民主化。舉例來說，民主政體會產生擴散效應（diffusioneffect），也就是自己周邊的國家民主化，可能會刺激自己的國家領導人也想透過民主化來增加統治正當性。只要領導人願意，就算是經濟發展程度低，也還是可以選擇舉行民主選舉（主要的問題反而是這樣的民主可以存續多久）。

用民主選舉來鞏固權力延續

針對上述第三點，也就是除了經濟發展以外，其他可能造成一國民主化的因素，才是目前政治學正在百花齊放的研究領域。那麼，到底還有哪些因素可能促使一國民主化？又，大家可能會好奇，中國可能可以透過哪種途徑民主化呢？礙於篇幅限制，這篇文章想聚焦在討論威權統治者的態度如何可能促進民主化的發生。將討論限定於此是因為，假如中國真的要走向民主化，有學者認為這是其中一條可能的路徑。

政治學界有一篇新研究顯示，在某些條件下，威權統治者可能比你更想擁抱民主化。你可能會想：真的假的？這個邏輯聽起來很反直覺？哪有威權統治者會傻傻地擁抱民主？

其實，統治者就是因為會算計，才懂得要適時接受民主制度。試想，對於威權統治者來說，民主化牽涉的是放棄絕對權力，接受選舉的邏輯。換句話說，就是從百分百確定自己是統治者，轉變成不確定自己是否可持續掌握權力（因為引進選舉這個有風險的遊戲）。然而，威權統治者真正反對的，很多時候並不是民主化本身，而是民主化後自己可能會輸的事實。（又有誰會尬意輸的感覺呢？）

所以，若威權統治者可以確定自己在選舉邏輯下仍然會贏，也就是可以在民主時代維持不敗之勢，那他們可能會比你想像的更願意擁抱民主化，這背後的邏輯是，他們可以「用民主交換權力延續」(concede-tothrive)。