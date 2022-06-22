俄版麥當勞「就是美味」開幕首日賣出12萬個漢堡，預計擴展店面但原料供應鏈成隱憂

俄版麥當勞「就是美味」（Vkusno & tochka）在上週開幕，執行長表示，開幕當天共售出12萬個漢堡，但承認雖然99％的原物料都來自俄羅斯，一些原料的供應對「就是美味」仍是一個挑戰。不過執行長依然樂觀，對於分店展店速度設下了高標準。

麥當勞已經完全退出俄羅斯，在5月將其850間門市出售給西伯利亞石油大亨 戈沃爾（ Alexander Govor）。6月12日，莫斯科及其周邊的50家「新版麥當勞」以「就是美味」名稱重新開業。

《路透社》報導，執行長帕羅耶夫（Oleg Paroev）表示，「第一天，我們賣出了近12萬個漢堡，我們從來沒有想過麥當勞在俄羅斯營運時會有這樣的數字。」雖然帕羅耶夫不認為這個數字會持續，但他對展店的速度仍野心勃勃。他的目標是超越老闆戈沃爾所提出，在4到5年內達到1000間門市的目標。

帕羅耶夫說招募還在繼續，且他還希望能夠擴大與合作夥伴，俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）的合作，不過排除了它成為股東的可能。

然而「就是美味」在經營方面仍有些問題需要解決。 戈沃爾 在接受《紐約時報》採訪時就明確指出，「我們不能供應大麥克、不能使用麥當勞的雙拱Ｍ型標誌。」不能繼續供應大麥克尤其讓 戈沃爾 感到頭疼，他表示會以相似的產品替代大麥克。

「大麥克是麥當勞的故事。我們肯定會做類似的事情」，戈沃爾說。「我 們會努力做得更好，讓我們的客人喜歡這道菜。」

「就是美味」提供的餐點有不同的包裝，但顏色仍然相似。Photo Credit：Reuters / 達志影像

有些由特許經營商「Rosinter Restaurants」所持有的分店仍然在菜單和包裝上保留麥當勞的品牌，並以不同的名稱銷售大麥克，帕羅耶夫表示儘管對這樣的狀況不滿意，但因為他們對麥當勞品牌沒有任何權利，所以不能採取法律行動。

為了保持品質，「就是美味」需要保持大家熟悉的口味，儘管99％的產品來自俄羅斯供應商，仍有不少的成分來自國外，這些原料因為俄羅斯受國外制裁、供應鏈中斷而變得複雜。包含可口可樂正在耗盡在俄羅斯的庫存，「就是美味」正在尋找新的飲料供應商。而食譜也將迎來變化，大麥克的替代品正在開發之中。

建立一個新品牌需要時間，但帕羅耶夫很樂觀：「我們的客人會習慣新名字，會明白他們不再身處麥當勞，而在『就是美味』。」

《Insider》報導，「就是美味」 計劃在6月底之前重新開幕200家以前的麥當勞餐廳，並在夏末之前將850家餐廳全部營業。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺