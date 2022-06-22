俄版麥當勞「就是美味」開幕首日賣出12萬個漢堡，預計擴展店面但原料供應鏈成隱憂
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為了保持品質，「就是美味」需要保持大家熟悉的口味，儘管99％的產品來自俄羅斯供應商，仍有不少的成分來自國外，這些原料因為俄羅斯受國外制裁、供應鏈中斷而變得複雜。
俄版麥當勞「就是美味」（Vkusno & tochka）在上週開幕，執行長表示，開幕當天共售出12萬個漢堡，但承認雖然99％的原物料都來自俄羅斯，一些原料的供應對「就是美味」仍是一個挑戰。不過執行長依然樂觀，對於分店展店速度設下了高標準。
麥當勞已經完全退出俄羅斯，在5月將其850間門市出售給西伯利亞石油大亨戈沃爾（Alexander Govor）。6月12日，莫斯科及其周邊的50家「新版麥當勞」以「就是美味」名稱重新開業。
《路透社》報導，執行長帕羅耶夫（Oleg Paroev）表示，「第一天，我們賣出了近12萬個漢堡，我們從來沒有想過麥當勞在俄羅斯營運時會有這樣的數字。」雖然帕羅耶夫不認為這個數字會持續，但他對展店的速度仍野心勃勃。他的目標是超越老闆戈沃爾所提出，在4到5年內達到1000間門市的目標。
帕羅耶夫說招募還在繼續，且他還希望能夠擴大與合作夥伴，俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）的合作，不過排除了它成為股東的可能。
然而「就是美味」在經營方面仍有些問題需要解決。戈沃爾在接受《紐約時報》採訪時就明確指出，「我們不能供應大麥克、不能使用麥當勞的雙拱Ｍ型標誌。」不能繼續供應大麥克尤其讓戈沃爾感到頭疼，他表示會以相似的產品替代大麥克。
「大麥克是麥當勞的故事。我們肯定會做類似的事情」，戈沃爾說。「我們會努力做得更好，讓我們的客人喜歡這道菜。」
有些由特許經營商「Rosinter Restaurants」所持有的分店仍然在菜單和包裝上保留麥當勞的品牌，並以不同的名稱銷售大麥克，帕羅耶夫表示儘管對這樣的狀況不滿意，但因為他們對麥當勞品牌沒有任何權利，所以不能採取法律行動。
為了保持品質，「就是美味」需要保持大家熟悉的口味，儘管99％的產品來自俄羅斯供應商，仍有不少的成分來自國外，這些原料因為俄羅斯受國外制裁、供應鏈中斷而變得複雜。包含可口可樂正在耗盡在俄羅斯的庫存，「就是美味」正在尋找新的飲料供應商。而食譜也將迎來變化，大麥克的替代品正在開發之中。
建立一個新品牌需要時間，但帕羅耶夫很樂觀：「我們的客人會習慣新名字，會明白他們不再身處麥當勞，而在『就是美味』。」
《Insider》報導，「就是美味」計劃在6月底之前重新開幕200家以前的麥當勞餐廳，並在夏末之前將850家餐廳全部營業。
新聞來源
- Exclusive: Heir to McDonald's Russia craves success but Big Mac a 'big loss'（Reuters）
- McDonald’s Reopens in Russia Under New Ownership（The New York Times）
- The first rebranded former McDonald's just opened in Russia — see how it compares to the real Golden Arches（Insider）
延伸閱讀
- 俄羅斯麥當勞以「美味，就是這樣」新名重新開業，供應相同餐點但刪除所有舊名
- 圖案太像摩斯漢堡、配色是抄孟加拉國旗？俄羅斯新版麥當勞Logo引發討論
- 在俄羅斯看不到「金拱門」了！結束32年業務，麥當勞將花14億美元退出俄羅斯市場
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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：羅元祺
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
我們想讓你知道的是
隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」