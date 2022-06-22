如何令外國人對香港有興趣？
我們想讓你知道的是
在全球化社會，世界所有地方都會與我們的家鄉有些淵源。
在海外向人介紹香港，怎樣使別人有興趣聆聽，並想發掘更多，是門學問。
引用網民最喜歡說的一句「其實唔難」，這並不是難事，因為秘訣只有一個，就是找到雙方的共通點。猶如結識朋友和約會，都是找到對方共同的興趣和經歷，帶起對方的共鳴，從而令話題可以接續下去。談論家鄉亦如是。
這裡不是說政治議題，要人關注香港時事，而是怎樣使外地人覺得香港有趣。在全球化社會，世界所有地方都會與我們的家鄉有些淵源。早前寫到法羅群島，這個位於蘇格蘭北部的偏僻地方，看來與東亞接不上任何聯繫。但只要談到英國，當地人就有源源不絕的回憶。二戰時，英軍佔據當地，並派遣了年僅28歲的外交官馬臣（Frederick Cecil Mason）擔任使領，代表英政府，他與一位當地女子結婚。
馬臣很受法羅人歡迎，戰後50年的紀念活動，法羅政府專程邀請他出席。他還當過英國駐聯合國辦事處代表。港人遇見法羅人，只要提及馬臣，對方一定又驚又喜。因為不要說東方人，連絕大部分英國人都不知道他。在問及馬臣的事蹟時，我們也順道提起那年的港督楊慕琦（Sir Mark Young），同是傑出外交官。而後者在被日軍俘虜後受盡折磨，戰後被蘇軍在東北三省發現，後來復職，也為香港提議了政制改革。在法羅人面前比較楊慕琦和馬臣，對方一定聽得津津有味，也會追問更多英治香港的往事。
至於香港和德國，就有更多的故事。德國人普遍對世界各地認識不太深，很多甚至連其他州都不認識。初來德國時，我常對德國朋友和同事提及在港學德文的往事，也跟他們分享我德國老師來自的德國城市，但發覺他們都沒有感覺，也不感興趣。這或因為他們沒去過這些地方，再者是他們都沒上過德文班，也沒有報讀過外文課程，自然對我在歌德的經歷沒共鳴。所以我轉而找些香港和德國的共通點。
南德以天主教為主，最近也舉辦一年一度的全國天主教日，讓全國神職人員和教徒相聚，有許多講座和攤位，總理也來致詞。知道這點，港人就可說到香港幾任特首都是天主教徒，讀天主教學校出身；候任的那位，自豪地說「I am Catholic」。德國人就會很有興趣，因為很多人以為亞洲人都是佛教徒，誰不知香港與基督宗教的關係這麼密切，很多人都讀過教會和修會學校，許多醫院都是教會創辦的。他們會追問為何香港會有這麼多基督教和天主教徒，這正是跟他們講解家鄉文化的機會。
而昨天所寫有關畢加索長長的名字，正是與西班牙和拉美人談天的上佳切入點。與他們談到彭定康以畢加索沉鬱的「藍色時期」比喻他最後一份施政報告，他們一定覺得特別，也會好奇為何1996年是英國人最後的施政報告，又為何充滿傷感。這樣就可帶出香港的主權問題，以及1996年後這都會經歷的種種。
Tags：
危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。
為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加。
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
網路時代與經濟全球化，企業必須不斷創新與成長，才能在市場上保有生存空間與競爭力。而數位轉型的思維、善用雲端工具，是必然的趨勢。數位轉型是一趟漫長且無止盡的路，而且幾乎當代所有的企業（無論規模大小）都必須迎接這項考驗；「數位轉型」意味著善用科技工具，為每一項任務帶來最有彈性且高效率的結果。
對此，Amazon web services（亞馬遜網路服務公司）從很早開始便分享自身經驗與雲端服務技術，帶領全球包含輝瑞、Meta臉書及BMW等知名企業踏上數位轉型及創新之路，邁向穩定的成功。具體而言，AWS可以幫助企業做到至少這三件事：
- 花更少的時間來構建與管理IT基礎架構，使企業專注本業創新
- 將地端固定成本（資料中心、實體伺服器等）轉化變動費用，透過規模經濟大幅節省企業支出
- 提供高可用、高擴展具彈性的雲端服務與技術，因應企業各種業務需求
AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案
對初探雲端世界或數位轉型剛起步的使用者來說，常見的迷思不外乎是「資安、費用」兩大項，對此，AWS也都給予真實且有效的回應。AWS作為全球數一數二的雲端供應服務商，資安等級不言而喻，AWS打造的核心基礎架構可滿足軍隊、全球銀行及其他高度機密組織的安全性需求。支援90項安全標準和合規認證，且儲存客戶資料的所有117項AWS服務均提供加密該資料的能力。
此外，AWS更不斷創新功能，確保資安維護無虞。而採用AWS的雲端服務，是依據實際雲端服務使用量採取實支實付，更能幫企業節省成本。AWS提供跨產業、跨規模、跨技術的雲端服務，無論是廣告行銷、金融服務、遊戲技術、媒體娛樂的產業需求，或是尋找分析和資料湖、機器學習、無伺服器運算、儲存等解決方案，都能在AWS找到解答，甚至進一步透過AWS獲得來自全球的資源與合作夥伴。
因此，無論是資訊主管、IT及技術經理、開發團隊、工程師，或是毫無背景但有志成為雲端技術服務的從業人員，甚至雲端小白，都能在6月30日AWSome Day線上雲端培訓日有所收穫，為自身企業需求開啟重要的第一步。
立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅
總之，AWS雲端服務的強大功能與優勢，唯有親身體驗才知道。在AWS定期舉辦專為入門者打造的「AWSome Day雲端培訓日」中，將有原廠資深課程講師深入淺出地實作示範，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務，並且一一破解雲端議題相關的迷思。此外，報名活動並全程參與線上培訓者，還有多重好禮與抽獎機會（詳見下圖），歡迎對雲端世界有興趣的初心者報名參加。