如何令外國人對香港有興趣？

在海外向人介紹香港，怎樣使別人有興趣聆聽，並想發掘更多，是門學問。

引用網民最喜歡說的一句「其實唔難」，這並不是難事，因為秘訣只有一個，就是找到雙方的共通點。猶如結識朋友和約會，都是找到對方共同的興趣和經歷，帶起對方的共鳴，從而令話題可以接續下去。談論家鄉亦如是。

這裡不是說政治議題，要人關注香港時事，而是怎樣使外地人覺得香港有趣。在全球化社會，世界所有地方都會與我們的家鄉有些淵源。早前寫到法羅群島，這個位於蘇格蘭北部的偏僻地方，看來與東亞接不上任何聯繫。但只要談到英國，當地人就有源源不絕的回憶。二戰時，英軍佔據當地，並派遣了年僅28歲的外交官馬臣（Frederick Cecil Mason）擔任使領，代表英政府，他與一位當地女子結婚。

馬臣很受法羅人歡迎，戰後50年的紀念活動，法羅政府專程邀請他出席。他還當過英國駐聯合國辦事處代表。港人遇見法羅人，只要提及馬臣，對方一定又驚又喜。因為不要說東方人，連絕大部分英國人都不知道他。在問及馬臣的事蹟時，我們也順道提起那年的港督楊慕琦（Sir Mark Young），同是傑出外交官。而後者在被日軍俘虜後受盡折磨，戰後被蘇軍在東北三省發現，後來復職，也為香港提議了政制改革。在法羅人面前比較楊慕琦和馬臣，對方一定聽得津津有味，也會追問更多英治香港的往事。

至於香港和德國，就有更多的故事。德國人普遍對世界各地認識不太深，很多甚至連其他州都不認識。初來德國時，我常對德國朋友和同事提及在港學德文的往事，也跟他們分享我德國老師來自的德國城市，但發覺他們都沒有感覺，也不感興趣。這或因為他們沒去過這些地方，再者是他們都沒上過德文班，也沒有報讀過外文課程，自然對我在歌德的經歷沒共鳴。所以我轉而找些香港和德國的共通點。

南德以天主教為主，最近也舉辦一年一度的全國天主教日，讓全國神職人員和教徒相聚，有許多講座和攤位，總理也來致詞。知道這點，港人就可說到香港幾任特首都是天主教徒，讀天主教學校出身；候任的那位，自豪地說「I am Catholic」。德國人就會很有興趣，因為很多人以為亞洲人都是佛教徒，誰不知香港與基督宗教的關係這麼密切，很多人都讀過教會和修會學校，許多醫院都是教會創辦的。他們會追問為何香港會有這麼多基督教和天主教徒，這正是跟他們講解家鄉文化的機會。

而昨天所寫有關畢加索長長的名字，正是與西班牙和拉美人談天的上佳切入點。與他們談到彭定康以畢加索沉鬱的「藍色時期」比喻他最後一份施政報告，他們一定覺得特別，也會好奇為何1996年是英國人最後的施政報告，又為何充滿傷感。這樣就可帶出香港的主權問題，以及1996年後這都會經歷的種種。