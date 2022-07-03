王浩一《無照心理師的沙發》：如何定錨人生的最後姿態？有些成長，必須藉由逃離開始

文：王浩一

【第三篇】如何定錨人生的最後姿態

得獎的作品，詮釋茱蒂・嘉蘭的餘命心境

二月十日中午，我盯著電視轉播，關注二○二○年的奧斯卡獎最佳女主角結果。

芮妮・齊薇格（Renee Zellweger）一如外界所預料，以《茱蒂》（Judy）獲得最佳女主角獎。我之所以會關注，並非我是芮妮・齊薇格的影迷，而是喜歡她在電影裡詮釋的角色。她飾演好萊塢巨星茱蒂・嘉蘭（Judy Garland），片中訴說著她在人生最後階段，內心脆弱之際，她的掙扎與她的奮鬥。

電影裡，茱蒂・嘉蘭晚年的脆弱與頑強令人心疼，也令人低首深思，「人生的最後姿態」，應該是什麼？可以是什麼？

面對即將結束的生命，有一位安寧病房的醫師說他的多年觀察中，人生的謝幕感言裡總有遺憾、悔恨，也有感謝。但是他發現許多人「花二十年的時間等死」，這是令人驚悚的事實。關於餘命心境，要如何面對與梳理，或許這才是我之所以關注，也開心芮妮・齊薇格得獎的理由。

新聞報導裡介紹文說：「芮妮・齊薇格在《茱蒂》中所飾演的茱蒂・嘉蘭，就是她在英國人生最後階段的掙扎。」「芮妮以本片獲獎，也象徵著好萊塢，向頑強對抗但是內心脆弱、卻仍持續為大家帶來歡樂與歌聲的茱蒂・嘉蘭，獻上最高、也遲了超過半世紀的榮耀。」

近年來，我開始關注那些內心脆弱，但是外在堅強，甚至顯示一身傲骨的人們，看他（她）們如何一身傲氣，盡顯英雄本色。我也好奇他們晚年內心有「什麼樣的掙扎與堅定」，過往人生中又是遭遇過「什麼樣的委屈與淪落」？

體悟下的選擇：走離；挫折下的選擇：逃離

二○二一年七月，兩則有意思的國際新聞。

七月二十一日國際新聞，「疫後掀離職潮」，談長年疫情已經改變許多人的人生觀、生涯規劃，因而選擇自願離開現在的職場，此現象稱「大離職潮」（Great Resignation）。新聞有幾個歐美數據：美國四月四百萬萬人離職，占二・七%，創二十年新高；英國四十%考慮六至十二個月內換工作；微軟調查全球四十一%員工應該會在一年內離職。

新聞副標題是：WFH後遺症？WFH就是「Work From Home」（在家工作）。可能是職場態度改變了，但那是結果，真正的核心背景是什麼？專家分析背後原因：一、遠距工作讓員工體會到，所有事情不是非得在辦公室裡才能完成；二、更多人嚮往「YOLO」思維，也就是「You Only Live Once」（人只能活一次）。

《大西洋》雜誌等媒體也指出，大離職潮在四十歲以下的年輕工作人之間，以及身有所長的專業人才之間特別明顯。

再說說七月十四日另外一則新聞。日本有「夜間搬家公司」，協助人間蒸發的特別服務。自願失蹤的「人間蒸發」，日文是Jo-u-ha-tsu或是Jo-ha-tsu，意思是「一夕之間就失去聯繫，讓熟人再也找不到的族群」，從自己的生活中消失得無影無蹤。他們常常在半夜離開家園、工作、家人，多選擇不告而別。

新聞引述著非常驚人的數據：自一九九二年泡沫經濟後，日本每年超過十萬人「人間蒸發」，可能是迫於經濟與社會壓力，可能是家人之間的暴力行為，比較少的是企圖尋找自我而逃離的……真能開啟第二人生？

一些媒體粗糙地說：「自願消失的人們之所以這麼做，原因竟然是羞恥心！他們藉由消失這種舉動，來遠離生活上大大小小的挫折，像是離婚、債務、失業以及考試失敗等。」文章中甚至無情地進一步結論這種「任性的」人間蒸發者，許多人最後「把居住地轉移到了無人問津的貧民窟」。

這兩則新聞的交集是：「重新選擇，另外換個起跑線」。YOLO者選擇了「走離」，Jo-ha-tsu選擇「逃離」。兩者都是開起第二個人生，但是「走離的」是轉換跑道，改弦易轍，改變節奏。「逃離的」則是激烈地「斷捨離」，徹底從「陌生的零」開始，重新畫下自己的新跑道。

不管如何，許多的人考慮的是「以後，為自己而活」。這些人是怎麼想的？第二人生會比較好嗎？

四部日劇的創作背景，都是逃離者的故事

日本的「逃離」失蹤者，多屬比較激烈的選擇與斷然的行動，而那些「人間蒸發」的故事與心事，成了戲劇創作者的窺探。二○二一年七月，我在「網飛」（Netflix）追劇《小太郎一個人生活》（コタローは1人暮らし），這是從漫畫改編的故事，說的是一位五歲小男孩的獨居故事，有趣、溫馨、發人深省。劇中佐藤小太郎獨自搬進清水公寓，父母行蹤成謎，凡事都是自己來。其實他就是一位「人間蒸發」者。

《我家的故事》（俺の家の話）的家庭背景是能樂世家，主角是觀山壽一，他十七歲時選擇「人間蒸發」，離家出走後，不再聞問家事，直到四十二歲才回家。二十七年的離家歲月中，他是一位帶著面罩的職業摔角手。最後在人間國寶能樂師的父親病危時，他選擇回家照顧失智的父親，也繼承家裡的傳統技藝「能劇」。他的故事說的是「逃家最遠的，或許是最在乎家的那一個」。

《凪的新生活》（凪のお暇）則是一位二十八歲上班族大島凪，原本在大型家電公司任職，為了融入同事的小團體，她努力地「閱讀空氣」，卻活得好累。除了工作的繁忙之外，最厭煩的還是人際關係的經營，因為凪害怕被排擠或討厭，於是不斷討好大家，結果成了大家利用和壓榨的對象。心灰意冷的她，徹底覺悟後要「斷捨離」職場。