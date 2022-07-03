王浩一《無照心理師的沙發》：如何定錨人生的最後姿態？有些成長，必須藉由逃離開始
我們想讓你知道的是
「無照心理師」王浩一，站在歷史長河岸邊，深情瞭望。他以逆向工程，邀請七位生命精采的古人，坐在沙發上，以虛擬的輕鬆對談，建構出他們的哲思，在一杯茶飲的時間裡，感受到風捲殘雪之後仍沁潤的餘溫，進而學習「倍萬自愛」，聚焦在自適而正確的方向，迎接人生圓潤豐美的時刻。
文：王浩一
【第三篇】如何定錨人生的最後姿態
得獎的作品，詮釋茱蒂・嘉蘭的餘命心境
二月十日中午，我盯著電視轉播，關注二○二○年的奧斯卡獎最佳女主角結果。
芮妮・齊薇格（Renee Zellweger）一如外界所預料，以《茱蒂》（Judy）獲得最佳女主角獎。我之所以會關注，並非我是芮妮・齊薇格的影迷，而是喜歡她在電影裡詮釋的角色。她飾演好萊塢巨星茱蒂・嘉蘭（Judy Garland），片中訴說著她在人生最後階段，內心脆弱之際，她的掙扎與她的奮鬥。
電影裡，茱蒂・嘉蘭晚年的脆弱與頑強令人心疼，也令人低首深思，「人生的最後姿態」，應該是什麼？可以是什麼？
面對即將結束的生命，有一位安寧病房的醫師說他的多年觀察中，人生的謝幕感言裡總有遺憾、悔恨，也有感謝。但是他發現許多人「花二十年的時間等死」，這是令人驚悚的事實。關於餘命心境，要如何面對與梳理，或許這才是我之所以關注，也開心芮妮・齊薇格得獎的理由。
新聞報導裡介紹文說：「芮妮・齊薇格在《茱蒂》中所飾演的茱蒂・嘉蘭，就是她在英國人生最後階段的掙扎。」「芮妮以本片獲獎，也象徵著好萊塢，向頑強對抗但是內心脆弱、卻仍持續為大家帶來歡樂與歌聲的茱蒂・嘉蘭，獻上最高、也遲了超過半世紀的榮耀。」
近年來，我開始關注那些內心脆弱，但是外在堅強，甚至顯示一身傲骨的人們，看他（她）們如何一身傲氣，盡顯英雄本色。我也好奇他們晚年內心有「什麼樣的掙扎與堅定」，過往人生中又是遭遇過「什麼樣的委屈與淪落」？
體悟下的選擇：走離；挫折下的選擇：逃離
二○二一年七月，兩則有意思的國際新聞。
七月二十一日國際新聞，「疫後掀離職潮」，談長年疫情已經改變許多人的人生觀、生涯規劃，因而選擇自願離開現在的職場，此現象稱「大離職潮」（Great Resignation）。新聞有幾個歐美數據：美國四月四百萬萬人離職，占二・七%，創二十年新高；英國四十%考慮六至十二個月內換工作；微軟調查全球四十一%員工應該會在一年內離職。
新聞副標題是：WFH後遺症？WFH就是「Work From Home」（在家工作）。可能是職場態度改變了，但那是結果，真正的核心背景是什麼？專家分析背後原因：一、遠距工作讓員工體會到，所有事情不是非得在辦公室裡才能完成；二、更多人嚮往「YOLO」思維，也就是「You Only Live Once」（人只能活一次）。
《大西洋》雜誌等媒體也指出，大離職潮在四十歲以下的年輕工作人之間，以及身有所長的專業人才之間特別明顯。
再說說七月十四日另外一則新聞。日本有「夜間搬家公司」，協助人間蒸發的特別服務。自願失蹤的「人間蒸發」，日文是Jo-u-ha-tsu或是Jo-ha-tsu，意思是「一夕之間就失去聯繫，讓熟人再也找不到的族群」，從自己的生活中消失得無影無蹤。他們常常在半夜離開家園、工作、家人，多選擇不告而別。
新聞引述著非常驚人的數據：自一九九二年泡沫經濟後，日本每年超過十萬人「人間蒸發」，可能是迫於經濟與社會壓力，可能是家人之間的暴力行為，比較少的是企圖尋找自我而逃離的……真能開啟第二人生？
一些媒體粗糙地說：「自願消失的人們之所以這麼做，原因竟然是羞恥心！他們藉由消失這種舉動，來遠離生活上大大小小的挫折，像是離婚、債務、失業以及考試失敗等。」文章中甚至無情地進一步結論這種「任性的」人間蒸發者，許多人最後「把居住地轉移到了無人問津的貧民窟」。
這兩則新聞的交集是：「重新選擇，另外換個起跑線」。YOLO者選擇了「走離」，Jo-ha-tsu選擇「逃離」。兩者都是開起第二個人生，但是「走離的」是轉換跑道，改弦易轍，改變節奏。「逃離的」則是激烈地「斷捨離」，徹底從「陌生的零」開始，重新畫下自己的新跑道。
不管如何，許多的人考慮的是「以後，為自己而活」。這些人是怎麼想的？第二人生會比較好嗎？
四部日劇的創作背景，都是逃離者的故事
日本的「逃離」失蹤者，多屬比較激烈的選擇與斷然的行動，而那些「人間蒸發」的故事與心事，成了戲劇創作者的窺探。二○二一年七月，我在「網飛」（Netflix）追劇《小太郎一個人生活》（コタローは1人暮らし），這是從漫畫改編的故事，說的是一位五歲小男孩的獨居故事，有趣、溫馨、發人深省。劇中佐藤小太郎獨自搬進清水公寓，父母行蹤成謎，凡事都是自己來。其實他就是一位「人間蒸發」者。
《我家的故事》（俺の家の話）的家庭背景是能樂世家，主角是觀山壽一，他十七歲時選擇「人間蒸發」，離家出走後，不再聞問家事，直到四十二歲才回家。二十七年的離家歲月中，他是一位帶著面罩的職業摔角手。最後在人間國寶能樂師的父親病危時，他選擇回家照顧失智的父親，也繼承家裡的傳統技藝「能劇」。他的故事說的是「逃家最遠的，或許是最在乎家的那一個」。
《凪的新生活》（凪のお暇）則是一位二十八歲上班族大島凪，原本在大型家電公司任職，為了融入同事的小團體，她努力地「閱讀空氣」，卻活得好累。除了工作的繁忙之外，最厭煩的還是人際關係的經營，因為凪害怕被排擠或討厭，於是不斷討好大家，結果成了大家利用和壓榨的對象。心灰意冷的她，徹底覺悟後要「斷捨離」職場。
Tags：
城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
經濟部工業局廣告